Kempower sähköistää Schipholin lentokentän maaliikennettä kaluston latausinfrastruktuurilla
28.1.2026 13:00:08 EET | Kempower Oyj | Tiedote
-
Kempower on toimittanut kolme uutta latausasemaa Amsterdamin Schipholin lentokentälle sähköisten lentokenttäbussien ja maahuolintakaluston käyttöön osana lentokentän sähköistämisstrategiaa.
-
Latausratkaisuun kuuluu 28 dynaamiseen tehonjakoon perustuvaa pikalatauspistettä, jotka varmistavat Euroopan vilkkaimpiin lukeutuvalle lentokentälle erinomaisen latauksen käytettävyyden ja yhteensopivuuden.
-
Schipholin investointi tukee sen tavoitetta olla vuoteen 2050 mennessä täysin kiertotalouteen perustuva ja energiaomavarainen lentoasema sekä parantaa ilmanlaatua ja vähentää päästöjä matkustajien ja henkilöstön hyväksi.
-
Euroopan vilkkaimpiin matkakeskittymiin kuuluva Schipholin lentokenttä on ottanut merkittävän askeleen kohti kestävän kehityksen tavoitteitaan hankkimalla kasvavalle sähköiselle lentokenttäbussien ja maahuolintalaitteiden kalustolleen Kempowerin toimittaman uuden tehokkaan latausinfrastruktuurin.
Vuonna 2025 Kempower asensi Schipholin lentokentälle kolme uutta pikalatausasemaaa tukemaan lentokentän laajennettua sähköistä kenttäajoneuvokantaa. Schipholin tavoitteena on saavuttaa nollapäästöt omassa maaliikenteessään vuoteen 2030 mennessä.
Kestävän toiminnan edelläkävijänä Schipholin lentokentällä on ollut käytössään yli 200 sähköbussia vuodesta 2018 lähtien. Vuonna 2024 lentokenttä palveli kaikkiaan 75,9 miljoonaa matkustajaa. Laajentaessaan kalustoaan 58 uudella sähkölentokenttäbussilla Schipholin lentokenttä päivitti yhteistyössä Kempowerin kanssa ensimmäisen sukupolven latureita moderniin, skaalautuvaan latausinfrastruktuuriin. Sähkökaluston laajentaminen parantaa ilmanlaatua ja vähentää päästöjä matkustajien, henkilöstön ja ympäröivän yhteisön hyväksi.
Kempowerin Schipholille toimittama ratkaisu sisältää neljä Kempower Control Unit -pikalatausyksikköä ja 12 tuplasatelliittia, jotka tuovat yhteensä 28 pikalatauspistettä lentokentän uuden sähköautokaluston käyttöön. Lisää keskitettyjä latausasemia on suunniteltu ja ne toteutetaan tulevina vuosina.
Kempowerin CCS2-latauslaitteet tarjoavat standardoidun ratkaisun, joka on yhteensopiva maaliikennekaluston kaikkien nykyisten ja tulevien ajoneuvojen kanssa aina busseista maahuolinta-ajoneuvoihin. Uusi latausjärjestelmä perustuu dynaamiseen tehonjakoon, jossa käytettävissä oleva teho jakautuu automaattisesti ajoneuvotarpeen mukaan. Järjestelmä takaa korkean tehon saatavuuden ja optimoidun verkon käytön. Tämä on välttämätöntä ympäristössä, jossa verkon rajoitukset voivat olla haastavia. Kempowerin modulaarinen rakenne varmistaa maksimaalisen käytettävyyden ja mahdollistaa helpon laajennuksen tulevaisuudessa.
Myös turvallisuus oli tärkeä huomioitava seikka. Kempowerin ISO 27001 -sertifikaatti varmistaa lentokentän latausinfrastruktuurille korkeimmat tietoturva- ja kyberturvallisuusstandardit.
"Olemme ylpeitä voidessamme tällä projektilla tukea Schipholin lentokenttää, joka on kestävän ilmailun kansainvälinen johtaja", sanoo Kempowerin Benelux-maiden myyntijohtaja Han Dix. "Schiphol on erinomainen esimerkki siitä, miten lentokentät voivat määrätietoisesti siirtyä sähköiseen ja hiilineutraaliin toimintaan. Odotamme innolla kumppanuuden jatkumista, kun Schiphol vauhdittaa kestävän kehityksen tavoitteidensa saavuttamista."
Kun lentokentät ympäri maailmaa pyrkivät vähentämään päästöjä ja ottamaan käyttöön sähköisiä liikenneratkaisuja, Schipholin sähköistämisprosessi Kempowerin tukemana erottuu alan malliesimerkkinä.
"Maahuolintalaitteidemme sähköistäminen on tärkeä osa tavoitettamme tulla energiapositiiviseksi lentokentäksi vuoteen 2050 mennessä", sanoo Royal Schiphol Groupin sähköistämisen tekninen asiantuntija Dennis de Cock. "Latausinfrastruktuurimme standardointi Kempowerin kaltaisten toimittajien tulevaisuuden ratkaisuilla antaa meille mahdollisuuden jatkaa sähköisen kalustomme laajentamista ja samalla varmistaa luotettava ja tehokas toiminta."
Kempower lyhyesti
Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimmat EV-latausratkaisut kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleistamme ja komponenteistamme on paikallista alkuperää. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikenteen alueisiin sähköautoista, kuorma-autoista ja busseista koneisiin ja merenkulkuun. Modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmämme ja maailmanluokan ohjelmistomme on suunniteltu sähköautojen kuljettajille sähköautojen kuljettajien toimesta, mikä mahdollistaa parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme ympäri maailmaa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Ltd:ssä. kempower.com
Lisätietoja Schipholin lentokentästä: schiphol.nl/en/
