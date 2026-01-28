Nurmijärvellä muutoksia suun terveydenhuollon palveluissa
28.1.2026 11:31:57 EET | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) suun terveydenhuollon palveluihin Nurmijärvellä tulee muutoksia 2.2.2026. Nurmijärven sote-yksikön (ent. Klaukkalan terveysasema) vanhassa puolessa on todettu rakenne- ja sisäilmaongelmia, minkä vuoksi se on suunniteltu purkaa. Kiinteistön omistaa Nurmijärven kunta. Keusoten hammashoitola siirtyy pois tiloista tammikuun loppuun mennessä.
Suun terveydenhuollon perushoito keskitetään Nurmijärvellä Klaukkalaan ja Rajamäelle
Hampaiden ja suun perushoito keskitetään Nurmijärvellä Klaukkalaan Gunnarintien hammashoitolaan ja Rajamäen terveysasemalle:
- Gunnarintien hammashoitola, Gunnarintie 2, 01800 Nurmijärvi
- Rajamäen terveysasema, Kievarintie 2, 05200 Rajamäki
Keusoten alueen asukkaat voivat valita itse, mihin Keusoten hammashoitolaan haluavat varata ajan. Kaikki Keusoten hammashoitolat löytyy suun terveydenhuollon verkkosivulta kohdasta ”Toimipisteet”: Keusoten hammashoitolat
Oikomishoito keskitetään Nurmijärvellä kirkonkylälle
Hampaiden oikomishoito keskitetään Nurmijärvellä Kirkonkylän hammashoitolaan:
- Nurmijärven kirkonkylän hammashoitola, Keskustie 5, 01900 Nurmijärvi
Yhteydenottotavat suun terveydenhuoltoon eivät muutu
Yhteydenottotavat Keusoten suun terveydenhuoltoon eivät muutu: yhteyttä voi ottaa diginä OmaKeusoten kautta tai puhelimitse.
Digiasiointi OmaKeusotessa:
- Viestin lähettäminen suun terveydenhuoltoon kiireettömissä asioissa
- Hammaslääkärin tarkastusajan varaaminen
- Ajanvaraus särkyvastaanotolle
- OmaKeusoten voi ladata omalle kännykälle (App Store, Google Play) tai käyttää selaimella.
Puhelinasiointi:
- ma–pe klo 7.45–15.00: p. 019 226 0700
- Ilta- ja viikonloppupäivystys arkisin klo 15–21 ja viikonloppuisin sekä arkipyhinä klo 8–21: p. 09 471 71110
- Yöpäivystys klo 21–8: p. 116 117
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Miia Seistilä-Kyle
palvelupäällikkö
miia.seistila-kyle@keusote.fi
p. 050 497 2477
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
