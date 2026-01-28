Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)

Nurmijärvellä muutoksia suun terveydenhuollon palveluissa

28.1.2026 11:31:57 EET | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) suun terveydenhuollon palveluihin Nurmijärvellä tulee muutoksia 2.2.2026. Nurmijärven sote-yksikön (ent. Klaukkalan terveysasema) vanhassa puolessa on todettu rakenne- ja sisäilmaongelmia, minkä vuoksi se on suunniteltu purkaa. Kiinteistön omistaa Nurmijärven kunta. Keusoten hammashoitola siirtyy pois tiloista tammikuun loppuun mennessä.  

Kuva: Keusote / Kuvaaja Iiro Rautiainen

Suun terveydenhuollon perushoito keskitetään Nurmijärvellä Klaukkalaan ja Rajamäelle

Hampaiden ja suun perushoito keskitetään Nurmijärvellä Klaukkalaan Gunnarintien hammashoitolaan ja Rajamäen terveysasemalle:  

  • Gunnarintien hammashoitola, Gunnarintie 2, 01800 Nurmijärvi  
  • Rajamäen terveysasema, Kievarintie 2, 05200 Rajamäki


Keusoten alueen asukkaat voivat valita itse, mihin Keusoten hammashoitolaan haluavat varata ajan. Kaikki Keusoten hammashoitolat löytyy suun terveydenhuollon verkkosivulta kohdasta ”Toimipisteet”: Keusoten hammashoitolat

Oikomishoito keskitetään Nurmijärvellä kirkonkylälle

Hampaiden oikomishoito keskitetään Nurmijärvellä Kirkonkylän hammashoitolaan:

  • Nurmijärven kirkonkylän hammashoitola, Keskustie 5, 01900 Nurmijärvi

Yhteydenottotavat suun terveydenhuoltoon eivät muutu

Yhteydenottotavat Keusoten suun terveydenhuoltoon eivät muutu: yhteyttä voi ottaa diginä OmaKeusoten kautta tai puhelimitse.  
 
Digiasiointi OmaKeusotessa:

  •  Viestin lähettäminen suun terveydenhuoltoon kiireettömissä asioissa
  • Hammaslääkärin tarkastusajan varaaminen
  • Ajanvaraus särkyvastaanotolle 
  • OmaKeusoten voi ladata omalle kännykälle (App Store, Google Play) tai käyttää selaimella.


Puhelinasiointi:

  • ma–pe klo 7.45–15.00: p. 019 226 0700
  • Ilta- ja viikonloppupäivystys arkisin klo 15–21 ja viikonloppuisin sekä arkipyhinä klo 8–21: p. 09 471 71110
  • Yöpäivystys klo 21–8: p. 116 117 
     

Yhteyshenkilöt

Miia Seistilä-Kyle
palvelupäällikkö
miia.seistila-kyle@keusote.fi
p. 050 497 2477

Tietoja julkaisijasta

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.

