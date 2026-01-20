Enemmistö suomalaisista haluaa lopettaa Suomen ja Israelin välisen asekaupan
Fingon Taloustutkimukselta tilaamasta kyselystä käy ilmi, että enemmistö suomalaisista haluaa lopettaa asekaupan Israelin kanssa.
Suomalaisista 52 prosenttia kannattaa asekaupan lopettamista Israelin kanssa, kunnes Israel lakkauttaa palestiinalaisalueiden laittoman miehityksen. Tämä käy ilmi Fingon Taloustutkimukselta tilaamasta kyselystä.
“Kysely lisää ymmärrystä suomalaisten suhtautumisesta Suomen ja Israelin välisiin suhteisiin. Suomalaisten kantoja tähän ajankohtaiseen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen kysymykseen ei ole tietääksemme aiemmin käsitelty julkisuudessa. Suomessa tarvitaan selvästi lisää keskustelua ulkopolitiikan arvoista ja suunnasta”, sanoo Fingon toiminnanjohtaja Linda Konate.
Kyselyssä vastaajia pyydettiin kertomaan kantansa seuraavaan väitteeseen:
“Suomen tulee lopettaa asekauppa Israelin kanssa, kunnes se lakkauttaa palestiinalaisalueiden laittoman miehityksen”
Vastaajista 52 prosenttia oli samaa mieltä ja 35 prosenttia eri mieltä väitteen kanssa. 13 prosenttia ei osannut ottaa kantaa väitteeseen.
“Vaikka asekauppa selkeästi jakaa suomalaisia, on ero asekaupan vastustajien ja tukijoiden välillä merkittävä. Suuri osa suomalaisista torjuu kategorisesti hallituksen päätöksen jatkaa ja syventää läheistä aseteknologista yhteistyötä Israelin kanssa”, sanoo Fingon kansainvälisen politiikan asiantuntija Johannes Hautaviita.
Suomen ja Israelin välinen asekauppa on viime vuosina noussut tapetille Suomessa.
“Keskustelulle on ainakin kaksi keskeistä syytä”, Hautaviita arvioi. “Yhtäällä siihen on vaikuttanut, että Suomen käymä asekauppa ja yhteistyö Israelin kanssa on tiivistynyt entisestään 2020-luvulla. Toisaalta keskustelua kirvoittaa asekaupan ajoitus, sillä Israel on viime vuosina toteuttanut kansanmurhaa Gazassa ja kansainvälinen rikostuomioistuin (ICC) on asettanut maan johtajille pidätysmääräykset epäiltyinä sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan”, Hautaviita toteaa.
Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin (SIPRI) mukaan Suomi on vuosina 2020-2024 hankkinut merkittävän osan raskaista aseistaan Israelista. Näinä vuosina Suomen kokonaishankinnoista yli 35 prosenttia on tullut Israelista, joka tekee Israelista Suomen suurimman yksittäisen raskaan kaluston toimittajan. EU-maista Suomi kuuluu niihin, jotka ovat hankkineet eniten aseita Israelista vuosina 2023 ja 2024. Suomen puolustusselonteossa (2024) Israel nimettiin olennaiseksi kumppaniksi puolustusmateriaaliyhteistyössä.
Hautaviidan mukaan on selvää, että “asekauppa on räikeässä ristiriidassa Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisten tavoitteiden, kuten oikeusvaltioperiaatteen, kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien edistämisen kanssa.” Kauppa saattaa myös tulevaisuudessa muodostua rasitteeksi Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen liikkumatilan ja huoltovarmuuden ylläpitämisen näkökulmasta, Hautaviita muistuttaa.
“Mikäli Israeliin kohdistetaan kansainvälisiä talouspakotteita tulevina vuosina tai vuosikymmeninä – kuten enemmistöt haluavat monessa Euroopan maassa, Suomessa mukaan lukien – Suomi joutuu hankalaan tilanteeseen Israelin kanssa muodostuneen riippuvuuden vuoksi. Olemme myös nähneet, miten Israel on kieltäytynyt toimittamasta Ukrainalle asejärjestelmiä puolustussodan tueksi, koska maa haluaa säilyttää hyvät välit Venäjään. Nykyinen kumppanuus sitoo Suomea tiiviisti Israeliin vuosikymmeniksi eteenpäin”, Hautaviita toteaa.
Kysely on jatkoa Fingon vuonna 2024 Taloustutkimukselta tilaamalle kyselylle, jossa kävi ilmi, että yli puolet suomalaisista haluaa asettaa Israelille talouspakotteita.
Kyselyn aineisto on painotettu iän, sukupuolen, asuinalueen ja puoluekannatuksen (marraskuu 2025) mukaan kohderyhmää edustavaksi. Aineisto kerättiin Taloustutkimuksen toimesta 19.12.2025-30.12.2025 Internet-paneelitiedonkeruuna.
