U18-pojat isännöi EM-karsintaturnausta Helsingissä

U18-pojat (2008 ja myöhemmin syntyneet) arvottiin joulukuussa EM-karsintojen A-liigan lohkoon Tshekin, Ukrainan ja Viron kanssa. Suomi toimii EM-karsintaturnauksessa järjestäjämaana – Minihuuhkajat pelaa kaikki ottelunsa Helsingin Oulunkylässä.



Karsintaturnaus on ikäluokan U19-EM-kilpailun ensimmäinen vaihe. Lohkon kolme parasta maata jatkaa A-liigassa ja lohkojumbo putoaa B-liigaan. Karsintojen toinen vaihe pelataan tulevana syksynä, ja lohkot arvotaan kesäkuussa. Tshekki isännöi vuonna 2027 ikäluokan EM-lopputurnausta, johon etenee maaliskuussa 2027 pelattavien EM-jatkokarsintojen eli A-liigan seitsemän lohkovoittajaa. Karsintasysteemistä voi lukea tarkemmin täällä. https://www.uefa.com/under19/draws/2027/2002222/



Sami Ristilä tuuraa Peter Lundbergiä U18-poikien päävalmentajana, sillä U19-pojat (2007 ja myöh.) matkaa maaliskuun lopussa EM-jatkokarsintoihin Espanjaan. Lundberg tekee kuitenkin suuren osan etukäteisvalmisteluista. https://www.palloliitto.fi/ajankohtaista/poikien-em-ja-em-jatkokarsintalohkot-arvottu



– Odotamme turnausta innolla. Uuden ja jännittävän karsintasysteemin ansiosta pääsemme pelaamaan lisää kilpailullisia otteluita. Monet ikäluokan maajoukkuepelaajista eivät ole pukeneet Suomi-paitaa päälleen pitkään aikaan. Olen varma, että heille on iso asia päästä jälleen edustamaan kotimaataan. Mitä hienointa, he pääsevät tekemään sen A-liigassa ja suomalaiskannattajien edessä, Lundberg toteaa.



Oulunkylässä on pelattu yksittäisiä poikien EM-karsintaotteluita myös aiempina vuosina. IF Gnistan on mukana viiden ottelun järjestelyissä – seuran tapahtumavastaava Patrick Cousins iloitsee siitä, että Mustapekka Areenalla nähdään Veikkausliiga-kauden alla tulevaisuuden Huuhkajia.



– Olemme pitkään halunneet tuoda tällaisia hienoja turnauksia Oulunkylään, ja nyt meillä on sellaiset fasiliteetit, että kansainvälisten turnausten järjestäminen onnistuu mainiosti. Yksi tavoitteistamme on nostaa kentän kilpailullista käyttöastetta, ja mikä olisikaan siihen parempi tapa kuin järjestää kilpailullisia maaotteluita. Tämä on Ogelille iso juttu, ja toivomme, että ihmiset tulevat paikan päälle kannustamaan Suomen voittoon, Cousins sanoo.



EM-karsintojen otteluohjelma:



Ke 25.3.

klo 13.00 Tshekki – Viro, Mustapekka Areena (Helsinki)

klo 18.00 Ukraina – Suomi, Mustapekka Areena



La 28.3.

klo 13.00 Suomi – Viro, Mustapekka Areena

klo 18.00 Tshekki – Ukraina, Mustapekka Areena



Ti 31.3.

klo 13.00 Suomi – Tshekki, Mustapekka Areena

klo 13.00 Viro – Ukraina, Bolt Arena (Helsinki)