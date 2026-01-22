Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Päijät-Häme sai uuden verkkopalvelun hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen
28.1.2026 12:03:36 EET | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Päijät-Hämeessä on otettu käyttöön uusi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkkopalvelu, joka tulee hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen yhteiseen käyttöön. Palvelu kokoaa ensimmäistä kertaa ammattilaiset eri organisaatioista yhteisen työvälineen äärelle.
Uusi verkkopalvelu helpottaa kokonaiskuvan muodostamista päijäthämäläisten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niiden eteen tehdystä työstä. Myös organisaatioiden välinen tiedonvaihto tehostuu, kun työskentely tapahtuu yhteisellä verkkoalustalla. Tämä vähentää päällekkäistä työtä ja sujuvoittaa yhteistyötä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisessä. Selkeämpi kokonaiskuva auttaa myös kohdentamaan resursseja entistä tarkoituksenmukaisemmin, mistä alueen asukkaat hyötyvät.
Viime vuosien yhteiskunnalliset muutokset ovat lisänneet vaatimuksia organisaatioiden väliselle yhteistyölle. Samalla tarve saada ajantasaista tietoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vaikuttavuudesta on kasvanut. Uusi palvelu vastaa näihin tarpeisiin tarjoamalla kaikille aiheesta kiinnostuneille avointa tietoa ja ammattilaisille oman, kirjatumista vaativan, osion.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueellinen verkkopalvelu löytyy osoitteesta hyte.paijatha.fi.
