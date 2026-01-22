Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Päijät-Häme sai uuden verkkopalvelun hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen

28.1.2026 12:03:36 EET | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Päijät-Hämeessä on otettu käyttöön uusi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkkopalvelu, joka tulee hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen yhteiseen käyttöön.  Palvelu kokoaa ensimmäistä kertaa ammattilaiset eri organisaatioista yhteisen työvälineen äärelle.

Uusi verkkopalvelu helpottaa kokonaiskuvan muodostamista päijäthämäläisten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niiden eteen tehdystä työstä. Myös organisaatioiden välinen tiedonvaihto tehostuu, kun työskentely tapahtuu yhteisellä verkkoalustalla. Tämä vähentää päällekkäistä työtä ja sujuvoittaa yhteistyötä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisessä. Selkeämpi kokonaiskuva auttaa myös kohdentamaan resursseja entistä tarkoituksenmukaisemmin, mistä alueen asukkaat hyötyvät.   

Viime vuosien yhteiskunnalliset muutokset ovat lisänneet vaatimuksia organisaatioiden väliselle yhteistyölle. Samalla tarve saada ajantasaista tietoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vaikuttavuudesta on kasvanut. Uusi palvelu vastaa näihin tarpeisiin tarjoamalla kaikille aiheesta kiinnostuneille avointa tietoa ja ammattilaisille oman, kirjatumista vaativan, osion.  

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueellinen verkkopalvelu löytyy osoitteesta hyte.paijatha.fi.  

Avainsanat

hyvinvointialuehyte

Yhteyshenkilöt

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille. 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.

hyvinvointialueen logo

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye