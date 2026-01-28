HONOR kutsui ammattivalokuvaajat testaamaan HONOR Magic8 Pro -puhelinta

Globaali teknologiabrändi HONOR haastoi National Geographicin kuvaajia ja Itämeren rannikkoa kuvaavan Bałtyk-kollektiivin testaamaan uuden lippulaivapuhelimensa HONOR Magic8 Pron kameraa. Kampanjassa keskityttiin laitteen edistyksellisiin yökuvausominaisuuksiin ja luotettavaan toimintaan ankarassa pakkasessa, joita valokuvaajat testasivat monipuolisesti eri vuorokaudenaikoina sekä vaihtelevissa sää- ja valo-olosuhteissa.

Kampanjan tavoitteena oli osoittaa, kuinka HONOR Magic8 Pron kehittynyt kuvausjärjestelmä tuottaa ammattitason tuloksia juuri niissä haastavissa käyttöolosuhteissa, joissa muut älypuhelimet tyypillisesti epäonnistuvat.

Testijakson aikana valokuvaajat arvioivat perusteellisesti HONOR Magic8 Pron keskeisiä innovaatioita:

Ultra Night -kamerajärjestelmä: Järjestelmä tallensi tarkasti yksityiskohtia ja värejä poikkeuksellisen laajalla dynaamisella alueella myös erittäin heikossa valossa ja piti kuvien kohinan minimaalisena.

Järjestelmä tallensi tarkasti yksityiskohtia ja värejä poikkeuksellisen laajalla dynaamisella alueella myös erittäin heikossa valossa ja piti kuvien kohinan minimaalisena. 5-akselinen OIS tekoälypohjaisella mukautuvalla vakautuksella: Tehokas vakautus takasi terävät ja vakaat kuvat käsivaralta, pitkillä valotusajoilla sekä dynaamisissa tilanteissa, jotka usein johtavat epäselviin otoksiin. HONOR Magic8 Pro on varustettu alan johtavalla CIPA 5.5 -askeleen kuvanvakautuksella.

Tehokas vakautus takasi terävät ja vakaat kuvat käsivaralta, pitkillä valotusajoilla sekä dynaamisissa tilanteissa, jotka usein johtavat epäselviin otoksiin. HONOR Magic8 Pro on varustettu alan johtavalla CIPA 5.5 -askeleen kuvanvakautuksella. Ultra Night -teleobjektiivi: Teleobjektiivi mahdollisti kaukaisten kohteiden kuvaamisen selkeästi ja tunnelmallisesti, mikä on ratkaisevaa esimerkiksi maisemien, arkkitehtuurin ja villieläinten kuvaamisessa pimeän aikaan.

Kampanjan tulokset ja upeat kuvat korostavat HONOR Magic8 Pron edistyksellisyyttä älypuhelinvalokuvauksessa. Ne puhuttelevat sekä ammattilaisia että valokuvauksen harrastajia ja todistavat, että laite ikuistaa yön kauneuden ja ainutlaatuiset tarinat ennennäkemättömällä tavalla.

National Geographicin ja Bałtyk-kollektiivin kutsuminen mukaan kampanjaan on osoitus HONORin vahvasta luottamuksesta uuden lippulaivamallinsa kamerajärjestelmään sekä halusta näyttää suuntaa tulevaisuuden älypuhelinkuvauksessa.

Kampanjan yksityiskohtaiset tulokset ja asiantuntijoiden näkemykset on nyt julkaistu: National Geographicin artikkeli on luettavissa täällä ja Bałtyk-valokuvaajien vaikuttavat kuvasarjat katsottavissa täällä.

Saatavuus

HONOR Magic8 Pro on nyt saatavilla Suomessa. Hinnoittelu ja tietyt värivaihtoehdot löytyvät paikallisilta jälleenmyyjiltä ja HONORin virallisista kanavista. Ominaisuuksien saatavuus voi vaihdella alueittain.

