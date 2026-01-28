SDP EDUSKUNTA

SDP:n Joona Räsänen: Pupu taitaakin löytyä Purran housuista

28.1.2026

-Ei ihme, että valtiovarainministeri Purralla vihermehut purskahtavat pöydälle, kun kaikki hallituksen omat talouspolitiikan tavoitteet epäonnistuvat totaalisesti. Yksikään hallitus ei ole aikaisemmin jättämässä näin surkeaa perintöä seuraajalleen, sanoo kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan vastaava Joona Räsänen (sd). 

Valtiovarainministeri Purra hyökkäsi tämän päivän Kauppalehdessä kovin sanoin SDP:n talouspolitiikkaa ja puheenjohtaja Lindtmania kohtaan ja ”syytti pupun menemisestä pöksyyn” tulevien säästötarpeiden edellä.

-Kun hallituksen omat talouspolitiikan tavoitteet eivät täyty lähimainkaan niin ministeri on päättänyt lähteä siirtämään sotkua jo seuraavan hallituksen syliin. Nyt pitäisi sen sijaan keskittää huomio siihen, että julkista taloutta saataisiin vahvistettua kuten EU:n alijäämämenettely meiltä vaatii. Hyvä aloitus olisi kalliin yhteisöveron alennuksen peruminen, Räsänen sanoo.

Valtiovarainministeri on kunnostautunut saksien kanssa poseeraamisessa, mutta totuus on, että hallituksen mainostama kymmenen miljardin sopeutus on jäämässä vain muutamaan miljardiin Euroopan surkeimman työllisyyden hoidon ja hyvätuloisille suunnattujen veronkevennysten vuoksi, kuten niin Valtiontalouden tarkastusvirasto kuin Valtiovarainministeriökin toteavat.

