Arvostetuimmat työpaikat 2025

28.1.2026 12:48:49 EET | Arvostettu Oy | Uutinen

Arvostettu Oy on julkaissut Vuoden 2025 Arvostetuimmat työpaikat -tunnustuksen kolmen kärjen. Työntekijöiden omiin kokemuksiin perustuen kärkeen sijoittuivat Tilipalvelu Saarela Oy, Fixi Oy ja SparkBest Oy. Yrityksissä korostuvat selkeä arki, toimiva palaute sekä kokemus aidosta arvostuksesta ja työssä jaksamisesta.

Mika D. Rubanovitsch juontaa Vuoden 2025 Arvostetuimmat työpaikat -julkistamistilaisuutta studiossa.
Vuoden 2025 Arvostetuimmat työpaikat -julkistamistilaisuuden juonsi tietokirjailija ja yritysvalmentaja Mika D. Rubanovitsch. Petri Anttiroiko

Vuoden 2025 Arvostetuimmat työpaikat on julkaistu

Arvostettu Oy on julkistanut Vuoden 2025 Arvostetuimmat työpaikat -tunnustuksen kolmen kärjen. Tänä vuonna tunnustuksen saivat Tilipalvelu Saarela Oy, Fixi Oy ja SparkBest Oy. Valinta perustuu työntekijöiden omiin kokemuksiin ja laajaan työntekijäkokemuksen mittaukseen.

Vuoden 2025 aikana Arvostettu Oy mittasi työntekijäkokemusta lähes 4 000 suomalaisessa yrityksessä. Näistä noin 500 saavutti Arvostettu työpaikka® -sertifikaatin. Sertifikaatti myönnetään yrityksille, joissa työntekijöiden kokemukset ylittävät asetetun laatutason.

Mittauksen perusteella parhaiten menestyneitä työpaikkoja yhdistävät työn selkeys, säännöllinen palaute ja kokemus arvostuksesta sekä työssä jaksamiseen panostaminen. Työntekijät kokevat ymmärtävänsä omat vastuunsa ja yrityksen suunnan, ja palautteen nähdään olevan luonteva osa arkea.

– Parhaat työpaikat eivät ole virheettömiä, mutta ne ovat reiluja, selkeitä ja inhimillisiä, toteaa julkistamistilaisuuden juontanut Mika D. Rubanovitsch.

Julkaisuvideo: https://youtu.be/Iz0FnY-cal0

