Arvostetuimmat työpaikat 2025
28.1.2026 12:48:49 EET | Arvostettu Oy | Uutinen
Arvostettu Oy on julkaissut Vuoden 2025 Arvostetuimmat työpaikat -tunnustuksen kolmen kärjen. Työntekijöiden omiin kokemuksiin perustuen kärkeen sijoittuivat Tilipalvelu Saarela Oy, Fixi Oy ja SparkBest Oy. Yrityksissä korostuvat selkeä arki, toimiva palaute sekä kokemus aidosta arvostuksesta ja työssä jaksamisesta.
Vuoden 2025 Arvostetuimmat työpaikat on julkaistu
Arvostettu Oy on julkistanut Vuoden 2025 Arvostetuimmat työpaikat -tunnustuksen kolmen kärjen. Tänä vuonna tunnustuksen saivat Tilipalvelu Saarela Oy, Fixi Oy ja SparkBest Oy. Valinta perustuu työntekijöiden omiin kokemuksiin ja laajaan työntekijäkokemuksen mittaukseen.
Vuoden 2025 aikana Arvostettu Oy mittasi työntekijäkokemusta lähes 4 000 suomalaisessa yrityksessä. Näistä noin 500 saavutti Arvostettu työpaikka® -sertifikaatin. Sertifikaatti myönnetään yrityksille, joissa työntekijöiden kokemukset ylittävät asetetun laatutason.
Mittauksen perusteella parhaiten menestyneitä työpaikkoja yhdistävät työn selkeys, säännöllinen palaute ja kokemus arvostuksesta sekä työssä jaksamiseen panostaminen. Työntekijät kokevat ymmärtävänsä omat vastuunsa ja yrityksen suunnan, ja palautteen nähdään olevan luonteva osa arkea.
– Parhaat työpaikat eivät ole virheettömiä, mutta ne ovat reiluja, selkeitä ja inhimillisiä, toteaa julkistamistilaisuuden juontanut Mika D. Rubanovitsch.
Julkaisuvideo: https://youtu.be/Iz0FnY-cal0
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Markku SaineToimitusjohtajaArvostettu Oymarkku.saine@arvostettu.fi
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.