Arvostetuimmat työpaikat 2025

Vuoden 2025 Arvostetuimmat työpaikat on julkaistu

Arvostettu Oy on julkistanut Vuoden 2025 Arvostetuimmat työpaikat -tunnustuksen kolmen kärjen. Tänä vuonna tunnustuksen saivat Tilipalvelu Saarela Oy, Fixi Oy ja SparkBest Oy. Valinta perustuu työntekijöiden omiin kokemuksiin ja laajaan työntekijäkokemuksen mittaukseen.

Vuoden 2025 aikana Arvostettu Oy mittasi työntekijäkokemusta lähes 4 000 suomalaisessa yrityksessä. Näistä noin 500 saavutti Arvostettu työpaikka® -sertifikaatin. Sertifikaatti myönnetään yrityksille, joissa työntekijöiden kokemukset ylittävät asetetun laatutason.

Mittauksen perusteella parhaiten menestyneitä työpaikkoja yhdistävät työn selkeys, säännöllinen palaute ja kokemus arvostuksesta sekä työssä jaksamiseen panostaminen. Työntekijät kokevat ymmärtävänsä omat vastuunsa ja yrityksen suunnan, ja palautteen nähdään olevan luonteva osa arkea.

– Parhaat työpaikat eivät ole virheettömiä, mutta ne ovat reiluja, selkeitä ja inhimillisiä, toteaa julkistamistilaisuuden juontanut Mika D. Rubanovitsch.

Julkaisuvideo: https://youtu.be/Iz0FnY-cal0