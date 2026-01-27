QS World University Rankings Europe 2026: Jyväskylän yliopisto paransi sijoitustaan Euroopan parhaiden yliopistojen listalla
28.1.2026 12:09:44 EET | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Jyväskylän yliopiston sijoitus Euroopan parhaiden yliopistojen listauksessa nousi brittiläisessä yliopistovertailussa (QS World University Rankings Europe). JYU sijoittui vertailussa sijalle 192, kun viime vuoden sijoitus oli 205:s.
Jo pelkkä listalle pääsy on saavutus, sillä mukaan on valittu ainoastaan 958 Euroopan huippuyliopistoa. Suomesta listalle ylsi 12 yliopistoa. Jyväskylän yliopisto sijoittui kuudenneksi suomalaisten yliopistojen joukossa.
Vertailun kärjessä ovat sekä Isossa-Britanniassa sijaitsevat Oxfordin yliopisto ja Imperial College London sekä Sveitsissä sijaitseva ETH Zürich.
Listaus perustuu viiteen mittariin, joilla on vertailussa erilaiset painoarvot: tutkimus (perustuen maineeseen, viittauksiin ja julkaisuihin) 45 %, työnantaja-arviointi ja työllistyminen 20 %, opiskelijoiden ja opetushenkilöstön suhdeluku 5 %, kansainvälistyminen 25 % sekä kestävä kehitys 5 %.
Parhaan arvion JYU sai opiskelijoiden ja opetushenkilöstön suhdeluvussa, jossa se sijoitettiin Euroopan 46. sijalle. Myös yliopiston saapuvien vaihto-opiskelijoiden määrä arvioitiin hyväksi. JYU:n sijoitus nousi eniten kestävän kehityksen mittarilla, sijalta 247 sijalle 144.
Erityisasiantuntija Viivi Aumanen, viivi.aumanen@jyu.fi
