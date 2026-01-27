Lifecare-potilastietojärjestelmä päivittyy ja järjestelmässä on käyttökatko – palveluissa viiveitä lauantaina 31.1.2026
28.1.2026 12:42:03 EET | Oma Häme | Uutinen
Oma Häme päivittää potilastietojärjestelmäänsä lauantaina 31. tammikuuta. Päivityksen aikana Lifecare-järjestelmässä on käyttökatko, mikä voi näkyä ajoittaisina viiveinä terveyspalveluissa.
Asukkaita pyydetään hakeutumaan kyseisenä päivänä hoitoon vain kiireellisissä, välitöntä hoitoa vaativissa asioissa. Käyttökatkon aikana terveyspalveluissa voi olla ruuhkaa tai asiointi voi kestää tavallista kauemmin.
Miten toimin?
- Hoida kiireettömät asiasi arkipäivänä omalla terveysasemalla
- Jos harkitset päivystykseen tai kiirevastaanotolle hakeutumista, soita ensin Päivystysapuun numeroon 116 117
- Ota henkilökohtainen lääkelistasi mukaan tai päivitä se Oma Häme -sovellukseen
- Valmistaudu siihen, että palveluissa voi esiintyä viiveitä tai ruuhkaa
- Terveyttä ja henkeä uhkaavissa tilanteissa soita 112
Oma Häme pahoittelee mahdollisesta käyttökatkosta aiheutuvaa haittaa ja kiittää asukkaita ymmärryksestä. Tarkista tästä kiirevastaanottojen ja päivystyksen aukioloajat
Lisätiedot medialle: viestinta(at)omahame.fi
Avainsanat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Oma Häme varoittaa hammashoitoajasta muistuttavista huijaustekstiviesteistä27.1.2026 11:04:37 EET | Uutinen
Oma Häme on saanut asiakkailta viime päivinä kyselyjä oudoista tekstiviesteistä. Asiakkaat ovat saaneet tekstiviestejä, joissa viitataan tulevaan käyntiin hammashoidossa. Viestissä on mukana linkki, jolla kalastellaan vastaanottajan henkilötietoja tai pankkitunnuksia. Viestit eivät ole Oma Hämeen lähettämiä. Jos saat tällaisen viestin, jätä se huomiotta. Älä avaa linkkiä tai syötä tietojasi millekään sivustolle. Oma Häme lähettää muistutuksia tulevasta hammashoitokäynnistä tekstiviestillä, mutta niissä ei ole linkkejä mukana, ja lähettäjänä on Oma Häme. Huijausviesteistä on raportoitu laajalti valtakunnallisesti – huijausviestit eivät kohdistu yksinomaan Oma Hämeeseen. Lisätietoja medialle: lähijohtaja Rhea Palin, suun terveydenhuolto p. 050 303 5927 rhea.palin(at)omahame.fi
Kuvantamispalvelut koko Kanta-Hämeen alueella – neljä toimipistettä, yksi hoitopolku26.1.2026 07:48:10 EET | Tiedote
Kanta-Hämeen hyvinvointialue tarjoaa kuvantamispalvelut neljässä toimipisteessä: Hämeenlinnassa, Riihimäellä, Forssassa ja Viipurintiellä. Kaikkia pisteitä käytetään, jotta hoito sujuu ja hoitotakuu toteutuu. Uuteen Ahveniston sairaalaan siirtyminen voi vaikuttaa palveluiden saatavuuteen. AssiBussi helpottaa liikkumista nyykyisen Kanta-Hämeen keskussairaalan ja uuden Ahveniston sairaalan välillä.
Määrätietoinen työ on tuottanut tulosta – Oma Hämeen talous on kääntynyt ylijäämäiseksi23.1.2026 09:38:54 EET | Tiedote
Tilinpäätösennusteen mukaan vuoden 2025 tulos on 26,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen.
Oma Hämeen palveluseteleitä toimitetaan jo Suomi.fi-palvelun kautta22.1.2026 13:08:00 EET | Uutinen
Palvelusetelipäätöksiä on jo toimitettu Suomi.fi-viestinä niille asiakkaille, joilla on palvelu käytössä.
Palveluihin pääsy on parantunut Kanta-Hämeessä – seurantaraportti osoittaa myönteistä kehitystä lakisääteisissä palveluissa22.1.2026 10:48:47 EET | Tiedote
Kanta-Hämeen hyvinvointialueella palveluihin pääsy on kahden viime vuoden aikana kehittynyt monissa palveluissa selvästi parempaan suuntaan. Lakisääteiset palvelut on saatu turvattua, vaikka toimintaa on samanaikaisesti uudistettu ja sopeutettu tiukkoihin taloudellisiin reunaehtoihin. Lakisääteisten tavoiteaikojen saavuttaminen ei ole itsestäänselvyys, vaan se vaatii toimivia käytäntöjä, riittävää henkilöstöä ja toimivia järjestelmiä. Kyse on arjen kannalta olennaisista asioista: siitä, kuinka nopeasti saa yhteyden, kuinka kauan hakemuksen käsittely kestää ja milloin hoito tai palvelu alkaa. – Talouden sopeuttaminen on vaatinut vaikeita päätöksiä, mutta se ei ole tarkoittanut lakisääteisistä palveluista tinkimistä. Seurannan perusteella voimme todeta, että palvelut toimivat ja asukkaat saavat tarvitsemansa avun, sanoo hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen. Palveluihin pääsemisestä ja lakisääteisten velvoitteiden toteutumisesta vuonna 2025 on laadittu erillinen seurantaraportti, joka
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme