Yhteistoimintaneuvottelut suunnitteilla sosiaali- ja terveyspalveluissa – ei henkilöstön vähentämistavoitteita

Pirkanmaan sosiaali- ja terveyspalveluja on uudistettu, ja toimintojen yhteensovittamista on sosiaali - ja terveyspalvelujen tehtäväalueellakin tehty jo aiemmin käytyjen yhteistoimintaneuvotteluiden pohjalta. Uudistamista tarvitaan kuitenkin edelleen, ja henkilöstöön vaikuttavat olennaiset muutokset on käsiteltävä yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa.

Nyt esitettävien tuotannollis-taloudellisten yhteistoimintaneuvottelujen sisältönä ovat esimerkiksi henkilöstön työntekopaikan, työaikamuotojen tai tehtävien muuttaminen niin, että ne vastaavat hyvinvointialueen palvelutarjontaa. Lisäksi käsitellään joidenkin palvelujen henkilöstömäärän mukauttamista palvelutarpeeseen. Työnantaja ei tavoittele henkilöstövähennyksiä. Neuvottelut voivat kuitenkin johtaa irtisanomisiin, jos työntekijä kieltäytyy palvelussuhteen uusista ehdoista.

Neuvottelut koskevat sosiaali- ja terveyspalvelujen kaikkia palvelulinjoja, joilla työskentelee yhteensä noin 18 000 työntekijää. Yhteistoimintaneuvotteluiden piirissä on heistä noin 2900.

Esitystä neuvottelujen käynnistämisestä käsitellään aluehallituksen kokouksessa 2.2.2026. Yhteistoimintaneuvottelut on tarkoitus aloittaa aikaisintaan 9.2.2026 ja ne kestävät vähintään kuusi viikkoa. Sote-tehtäväalueen henkilöstölle on pidetty henkilöstöinfo neuvotteluista 28.1.2026.

Myös tukipalveluiden tehtäväalueella on aloitettu yhteistoimintaneuvottelut

Jo aiemmin on kerrottu tukipalveluiden tehtäväalueen välinehuollon palveluihin kohdentuvista yhteistoimintaneuvotteluista. Ne alkoivat 26.1.2026. Neuvotteluiden taustalla on sopimuksen päättyminen Fimlab Oy:n kanssa. Fimlab ei enää osta hyvinvointialueelta huollon palveluita. Koska neuvottelut koskevat pientä henkilöstömäärää, ne on aloitettu hyvinvointialuejohtajan päätöksellä.