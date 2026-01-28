Vihreiden Hanna Holopainen: Uutisointi hyvinvointialueiden tilinpäätöksistä on hämäävää – hyvinvointialueiden rahoituslakia on uudistettava.
Vihreiden kansanedustaja Hanna Holopaisen mukaan hyvinvointialueiden tilinpäätösten tulosjärjestys ei kuvaa hyvää johtamista. Hän korostaa, että säästöt tarkoittavat käytännössä palveluiden heikentämistä.
– Hyvinvointialueiden tilinpäätökset eivät kerro juuri mitään hyvästä taloudenpidosta. Sijoittautumiseen ylijäämävertailussa vaikuttaa eniten se, kuinka paljon rahoitusta alue sattuu nykyisessä järjestelmässä saamaan, kehitystoimien tilanne ja käyttämätön potentiaali alueiden aloittaessa. Erityisen vähän tilinpäätökset kertovat siitä, ovatko säästötoimet olleet kestäviä ja pitkällä tähtäimellä taloudellisestikaan järkeviä, kertoo Holopainen.
Holopaisen mielestä on kummallista, että Valtiovarainministeriö suorastaan iloitsee joidenkin hyvinvointialueiden ylijäämistä.
– Ensinnäkin, hyvinvointialueiden on tehtävä positiivinen tulos edellisten vuosien alijäämien kattamiseksi. Toiseksi, säästöt tarkoittavat käytännössä palveluiden supistamista ja henkilöstön vähentämistä, joko irtisanomisia tai että eläköityvien tilalle ei palkata uusia työntekijöitä. Nämä ovat lyhytnäköisiä säästöjä ja näkyvät konkreettisesti ihmisten palveluiden heikentymisenä, jatkaa Holopainen.
Holopainen nostaa esiin, että kaikilla hyvinvointialueilla lukuun ottamatta Helsinkiä, on käyty yt-neuvottelut vuoden 2025 aikana. Hän nostaa esiin kotimaakuntansa Etelä-Karjalan, jossa on jouduttu vähentämään lähes 400 työpaikkaa.
– Etelä-Karjalassa säästöt näkyvät palvelujen heikentymisenä: ambulanssien ympärivuorokautista valmiutta vähennetään niin että osa ambulansseista ajaa jatkossa vain päivisin, vanhusten asumispalveluiden paikkoja vähennetään vaikka jonossa on ihmisiä, Imatran Honkaharjun sairaalan vuodeosastot suljetaan osana säästötoimenpiteitä, laboratorioiden aukioloaikoja supistetaan, kiirevastaanotto Taipalsaaren hyvinvointiasemalla lakkautetaan ja asiakasmaksuja korotetaan, kertoo Holopainen.
Holopaista ihmetyttää, että julkisessa keskustelussa vaaditaan aina hallinnon tehostamista.
– Etelä-Karjalan hyvinvointialueen hallintokulut ovat toiseksi pienemmät koko maan hyvinvointialueiden vertailussa. Kaikki käytettävissä oleva raha käytetään jo tehokkaaseen hoitoon, sanoo Holopainen.
– Vaadin hyvinvointialueiden rahoituslain uudelleen tarkastelua. Kaikkien on päästävä perusterveydenhuoltoon ajoissa. Olemme ajautuneet karmeaan tilanteeseen, missä alueita kohdellaan epäoikeudenmukaisesti ja se näkyy suoraan ihmisten palveluissa, päättää Holopainen.
