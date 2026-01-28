Huuhkajat kohtaa Uuden-Seelannin ja Kap Verden FIFA Series 2026 -turnauksessa
28.1.2026 15:30:23 EET | Suomen Palloliitto | Tiedote
Suomi osallistuu maaliskuussa Uudessa-Seelannissa pelattavaan FIFA Series 2026 -turnaukseen.
Uuden-Seelannin turnaukseen osallistuvat Huuhkajien ja isäntämaan lisäksi Kap Verde ja Chile. Kaikki joukkueet pelaavat kaksi ottelua – Suomen vastustajiksi ovat vahvistuneet Uusi-Seelanti sekä Kap Verde.
Suomi kohtaa Uuden-Seelannin perjantaina 27. maaliskuuta kello 8.00 Suomen aikaa. Kap Verde ja Huuhkajat ottavat toisistaan mittaa maanantaina 30. maaliskuuta kello 6.00 Suomen aikaa. Turnauksen kaikki ottelut pelataan Aucklandissa, Eden Parkilla. Yle näyttää Huuhkajien ottelut kanavillaan.
Suomi ei ole kohdannut kumpaakaan maaliskuun vastustajista aiemmin. Sekä Uusi-Seelanti että Kap Verde pelaavat kesän MM-kisoissa, jotka järjestetään Yhdysvalloissa, Meksikossa ja Kanadassa. Uusi-Seelanti on FIFA-rankingissa sijalla 85, Kap Verde sijalla 67 ja Suomi sijalla 75.
– Olemme iloisia, että pääsemme kohtaamaan joukkueet, joiden FIFA-ranking on lähellä omaamme. Se auttaa meitä valmistautumaan syksyn UEFA Nations Leagueen. Molemmat maaliskuun vastustajistamme etenivät kesän MM-kisoihin. Vastassa on laadukkaat joukkueet, jotka ovat meille hyvä haaste, päävalmentaja Jacob Friis sanoo.
FIFA Series on kansainvälisen jalkapalloliiton, FIFA:n, järjestämä kilpailu. Kilpailu kokoaa yhteen eri maanosien maajoukkueita ja tarjoaa mahdollisuuden kohdata vastustajia oman maanosan ulkopuolelta.
FIFA Series -kokonaisuudessa on mukana 48 eri maajoukkuetta kaikista kuudesta FIFA:n maanosaliitosta. Turnauksen järjestelyistä vastaavat 11 FIFA:n jäsenmaata, jotka isännöivät yhteensä 12 lohkoa sekä miesten että naisten maajoukkueille.
FIFA Series 2026, Uusi-Seelanti
Eden Park, Auckland
Uusi-Selanti – Suomi
27.3.2026 8.00 (Suomen aikaa)
Kap Verde – Suomi
30.3.2026 6.00 (Suomen aikaa)
