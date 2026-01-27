ElinvoimakeskuksetElinvoimakeskukset

Turvetuotannosta poistuvien soiden ennallistamisen ja jälkikäytön hankkeiden JTF-rahoitushaku on avattu Pohjois-Suomessa (Pohjois-Pohjanmaa, Lappi, Kainuu)

28.1.2026 15:54:34 EET | Elinvoimakeskukset | Tiedote

Pohjois-Suomen elinvoimakeskus on avannut Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (Just Transition Fund, JTF-rahasto) hankehaun turvetuotannosta poistuvien soiden ennallistamiseen ja jälkikäyttöön liittyville hankkeille.

Kyseessä on jatkuva haku Pohjois-Suomen alueella Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa 28.1.–10.12.2026.

Tarkemmat tiedot haun sisällöistä näet EURA 2021 -hakuilmoituksesta:
Ennallistamiseen ja jälkikäyttöön liittyvien JTF-hankkeiden haku Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa ja Kainuussa

Ennen hakemuksen jättämistä on suositeltavaa olla yhteydessä Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen yhteyshenkilöön.

Yhteyshenkilöt

Pohjois-Suomen elinvoimakeskus, rahoitusyksikkö:
Paula Alho 0295 037 284 
Verna Piirainen 0295 039 063
sähköposti: etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi

Elinvoimakeskukset ovat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvia valtion aluehallinnon viranomaisia. Elinvoimakeskukset hoitavat muun muassa elinkeinoihin, maaseutuun, liikenteeseen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

