Turvetuotannosta poistuvien soiden ennallistamisen ja jälkikäytön hankkeiden JTF-rahoitushaku on avattu Pohjois-Suomessa (Pohjois-Pohjanmaa, Lappi, Kainuu)
Pohjois-Suomen elinvoimakeskus on avannut Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (Just Transition Fund, JTF-rahasto) hankehaun turvetuotannosta poistuvien soiden ennallistamiseen ja jälkikäyttöön liittyville hankkeille.
Kyseessä on jatkuva haku Pohjois-Suomen alueella Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa 28.1.–10.12.2026.
Tarkemmat tiedot haun sisällöistä näet EURA 2021 -hakuilmoituksesta:
Ennallistamiseen ja jälkikäyttöön liittyvien JTF-hankkeiden haku Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa ja Kainuussa
Ennen hakemuksen jättämistä on suositeltavaa olla yhteydessä Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen yhteyshenkilöön.
Yhteyshenkilöt
Pohjois-Suomen elinvoimakeskus, rahoitusyksikkö:
Paula Alho 0295 037 284
Verna Piirainen 0295 039 063
sähköposti: etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
