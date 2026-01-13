Kirjamyynti pysyi viime vuoden tasolla – painetun tietokirjallisuuden myynti kasvoi

Kirjakauppaliitto kuuluu kokonaisuuteen
Kirjakauppaliitto ja Suomen Kustannusyhdistys ovat julkistaneet vuoden 2025 kirjamyynnin pikatilastot. Kokonaisuutena kirjamyynti pysyi edellisvuoden tasolla, mutta eri formaattien ja kirjallisuuslajien välillä näkyy merkittäviä eroja.
Kustantajien yleisen kirjallisuuden myynti jälleenmyyjille kasvoi yhteensä 2 prosenttia. Painettujen kirjojen myynti jälleenmyyjille nousi 1,7 prosenttia ja sähköisten formaattien myynti 2,6 prosenttia. Vuoden aikana erityisesti painetun tietokirjallisuuden myynnin kääntyminen kasvuun toi markkinaan kaivatun valonpilkahduksen. Kirjakaupoissa yleisen kirjallisuuden myynti kuluttajille pysyi viime vuoden tasolla (0 %).
Tietokirjat nousussa, kaunokirjallisuudessa laskua
Painettujen tietokirjojen myynti kääntyi kasvuun ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2018. Kustantajat myivät painettua tietokirjallisuutta eri jakelukanaviin 2,5 % enemmän kuin viime vuonna. Myös kirjakaupoissa tietokirjallisuuden myynti kasvoi (2,8 %).
”Painetun tietokirjallisuuden myynti on laskenut pitkään, joten tämä ennakkotieto on erittäin hyvä uutinen. Tarkempi kuva tietokirjallisuuden myynnistä sekä sen jakautumisesta ammatillisen kirjallisuuden ja suuren yleisön tietokirjojen välille saadaan vuositilastojen valmistuessa myöhemmin keväällä”, sanoo Suomen Kustannusyhdistyksen johtaja Sakari Laiho.
Kaunokirjallisuuden vuosi oli heikko: kustantajien myynti jälleenmyyjille laski 2 prosenttia ja kirjakauppojen myynti kuluttajille 5,6 %. Erityisesti myynnin lasku osui kotimaiseen kirjallisuuteen.
Painetun lasten- ja nuortenkirjallisuuden myynti kasvoi kustantajilta jälleenmyyjille 2,3 %, mutta kirjakaupoissa lasten- ja nuortenkirjallisuuden myynti laski 4 %.
Hyvä neljäs kvartaali käänsi kustantajien luvut positiiviseksi ja myös kirjakaupoissa joulumyynti sujui hyvin. Vuoden 2024 tapaan kasvuaan kirjakaupoissa jatkoi ulkomaisten, lähinnä englanninkielisten kirjojen myynti (+5,2 %).
”Sosiaalisen median kirjailmiöt ohjaavat erityisesti nuorempia lukijoita kirjakaupoille, ja se on aina positiivista. Sosiaalisen median vaikutus näkyy osaltaan englanninkielisten teosten myynnin kasvussa – yhä useampi haluaa lukea kirjan alkuperäiskielellä”, selittää Laura Karlsson, Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja.
Ammatillisten digikirjastojen vahva kasvu jatkuu – äänikirjamyynnissä hienoista laskua
Ääni- ja sähkökirjojen myynti laski edellisvuodesta hieman. Sähköisten formaattien kokonaismyynti kuitenkin kasvoi, sillä ammatilliset digikirjastot jatkoivat vahvaa kasvuaan, 10,9 %. Äänikirjoissa kaunokirjallisuuden myynti laski 3,5 prosenttia, kun taas lasten- ja nuortenkirjojen kasvoi 3,4 prosenttia ja tietokirjojen 2 prosenttia. Kokonaisuutena myynti päätyi 1 % laskuun. Sähkökirjojen myynti laski 5 prosenttia.
Oppimateriaalien myynnissä muutokset olivat maltillisia: kokonaiskasvu oli 0,5 prosenttia. Yläkoulussa painettujen oppimateriaalien myynti kasvoi 4,8 prosenttia.
Vuoden 2025 pikatilastot osoittavat, että kirjamarkkina on vakaa, mutta rakenteellinen muutos formaattien ja sisältöjen välillä jatkuu. Lopullinen kokonaiskuva täsmentyy vuositilastojen valmistuessa.
Satu Rämö jatkaa bestsellerien kärjessä
Vuoden 2025 myydyin kirja oli Satu Rämön Tinna (WSOY). Rämö vei bestsellerlistan ykköspaikan kolmatta vuotta peräjälkeen ja nousi ykköseksi niin painettujen kirjojen, äänikirjojen kuin sähkökirjojen listalla. Myös kaikki Rämön aiemmat neljä dekkaria ylsivät 20 myydyimmän kirjan joukkoon.
Toiseksi myydyin teos oli erityisesti äänikirjana menestynyt Kati Pukin ja Janne Lehtosen Erikoisjoukoissa – Janne Lehtosen tarina (WSOY). Kolmanneksi eniten myytiin Jare ”Cheek” Tiihosen elämäkertaa JHT – Missio vai mielenrauha (Jare Henrik Tiihonen & Oskari Saari, WSOY).
Kirjakauppaliitto on kirja- ja paperikauppojen järjestö, joka tarjoaa jäsenilleen neuvonta-, koulutus- ja tietopalveluja sekä edistää lukemista.
Laura Karlsson
Toimitusjohtaja, Kirjakauppaliitto ry
050 571 5511
laura.karlsson@kirjakauppaliitto.fi
Suomen Kustannusyhdistys on kirja- ja oppimateriaalikustantajien yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö. Edistämme kirjallisuuden levitystä, lukemisharrastusta sekä sananvapautta. Vuonna 1858 perustettu SKY on Suomen vanhin elinkeinoelämän etujärjestö. Yhdistykseen kuuluu noin 100 suomalaista kustantamoa.
Sakari Laiho
Johtaja, Suomen Kustannusyhdistys ry
040 579 8868
sakari.laiho@kustantajat.fi
