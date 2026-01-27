KUTSU MEDIALLE: Teosto-palkinnon ehdokkaiden julkistus 2026
28.1.2026 15:53:12 EET | Teosto ry | Kutsu
Tervetuloa Teosto-palkinnon ehdokkaiden julkistustilaisuuteen tiistaina 10.2.2026 alkaen klo 13.30! Tilaisuudessa paljastetaan Teosto-palkinnon 2026 ehdokasteokset ja niiden tekijät.
Paikka
Meripaviljonki, Musiikin Satama, Keilasatama 2 A, Espoo. Käynti ulkoa E-ovesta (Musiikin Sataman pääovelta merelle päin parkkihallin oven ohi). Katso saapumisohjeet.
Ohjelma
13.30 Ovet auki, kuohuviinit
13.45 Toimitusjohtaja Risto Salmisen puhe
n. 13.55 Ehdokkaiden julkistus
n. klo 14.15 Iltapäivän cocktail-palat
Ilmoitathan tulostasi ennakkoon tästä linkistä 10.2. klo 8.00 mennessä.
Teosto-palkinnon ehdokkaista lähetetään embargotiedote medialle 9. helmikuuta 2026. Ehdokkaiden virallinen pressikuva on saatavilla Teoston uutishuoneessa 10. helmikuuta 2026 klo 14.00 jälkeen.
Mikä on Teosto-palkinto?
Vuodesta 2003 lähtien jaettu Teosto-palkinto on yksi Pohjoismaiden suurimmista taidepalkinnoista, joka jaetaan vuosittain yhdelle tai useammalle kotimaiselle musiikkiteokselle. Palkinnon tarkoitus on parantaa suomalaisten musiikintekijöiden tunnettuutta ja toimintaedellytyksiä.
Teosto-palkinnon tarkoitus on nostaa esiin rohkeaa, innovatiivista ja omaperäistä suomalaista musiikkia. Palkinnon arvon on 40 000 €, mikä jaetaan palkittavien teosten tai teoskokonaisuuksien kesken. Jos palkinnon saa vain yksi teos, palkintosumma on 25 000 €.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Johanna LaitinenViestintäpäällikköTeosto ryPuh:0401921900johanna.laitinen@teosto.fiwww.teosto.fi
Linkit
Teosto on tunnettu ja luotettu tekijänoikeusjärjestö, joka mahdollistaa musiikin ammattimaisen tekemisen ja käyttämisen. Edustamme yli 42 000:ta kotimaista ja noin kolmea miljoonaa ulkomaista säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikkikustantajaa. Keräämme musiikin käytöstä korvaukset ja tilitämme ne edelleen musiikin ammattilaisille, jotta he voivat keskittyä työhönsä – uuden tunteita herättävän musiikin luomiseen. Laaja repertoaarimme tunnettuja, ihmisiä liikuttavia musiikkiteoksia tuo lisäarvoa yrityksille, yksilölle ja koko yhteiskunnalle. Musiikki on voima – annetaan sen soida!
