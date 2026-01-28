Tilastot ja tutkimukset -kuukausitiedote tammikuu 2026
Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2025 -tutkimus on valmistunut. Espoon väkiluku oli joulukuun 2025 lopussa ennakkotietojen mukaan 326 280. Työttömien määrä suurimmillaan sitten vuoden 2020 pandemiahuipun.
Kuukausitiedotteen julkaisuajankohtaa on muutettu, jotta tiedotteeseen saadaan väestö- ja työttömyystiedot mahdollisimman tuoreina.
Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2025 -tutkimus on valmistunut
Vuosittain toteutettava kaupunkilaisten mielipiteitä kunnan palveluista kartoittava tutkimus on jälleen valmistunut. Palvelutason lisäksi tutkimuksessa kartoitetaan mm. elämisen laatuun ja turvallisuuteen liittyviä asioita. Tällä kertaa tutkimuksen kohderyhmänä olivat myös vieraskieliset espoolaiset ja kysely toteutettiinkin yhteensä 10 kielellä.
Arviot palvelujen tasosta kokonaisuutena ovat nousseet edellisvuodesta. Sekä yleistä tyytyväisyyttä mittaava laaja asuinkuntaindeksi että palveluille annettu kokonaisarvosana ovat nousseet vuoden 2024 tutkimukseen verrattuna. Pääosin kokonaistulosten nousu johtuu siitä, että vieraskieliset vastaajat antoivat kautta linjan kotimaankielisiä vastaajia parempia arvosanoja. Mutta myös kotimaankielisten antavat arviot parantuivat edellisvuoteen verrattuna.
Lue lisää Kaupunki- ja kuntapalveluista: Palvelut ja hyvinvointi | Espoon kaupunki
Tutkimusraportti: Espoo - Kuntapalvelututkimus 2025_15012026.pdf
Tuloksia voi tarkastella myös tutkimuksesta tehdystä PowerBI-esityksestä. Microsoft Power BI
Espoon väkiluku oli joulukuun 2025 lopussa ennakkotietojen mukaan 326 280
Tammi-joulukuussa Espoon väestö kasvoi noin 5 350 asukkaalla tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan, mikä on lähes 1 560 asukasta vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2024. Kuntien välinen nettomuutto oli noin 580 asukasta pienempi kuin vuosi sitten vastavana aikana. Espoon väestöä lisäsi tammi-joulukuussa 2025 eniten nettosiirtolaisuus (45 prosenttia). Seuraavaksi eniten väestöä lisäsi luonnollinen väestönkasvu (28 prosenttia). Kuntien välinen muutto lisäsi väestöä 22 prosenttia.
Espooseen syntyneiden lasten määrä (noin 3 490 lasta) oli hieman suurempi kuin vuotta aiemmin. Kuolleiden määrä (1 860 henkeä) oli noin 50 henkeä suurempi kuin vuotta aiemmin. Luonnollinen väestönmuutos, eli syntyneiden enemmyys, oli edelleen positiivinen (noin 1 630 henkeä), mutta se lisäsi kuitenkin väestöä noin 20 henkeä vuotta aiempaa vähemmän.
Väestö kasvoi vuonna 2025 kaikissa ikäryhmissä, eniten 30-44- ja 45-64-vuotiaissa sekä 65 vuotta täyttäneissä. Vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan verrattuna väestö kasvoi enemmän 16-19- ja 20-29 vuotiaissa sekä 65 vuotta täyttäneissä.
Ennakkotietojen mukaan väestö kasvoi suuralueista eniten Suur-Leppävaarassa, toiseksi eniten Suur-Tapiolassa ja kolmanneksi eniten Suur-Espoonlahdessa.
Väestönmuutosten ennakkotiedot PowerBI-esityksenä
Laajempi neljännesvuosittainen katsaus väestönmuutoksista Eetvartti-julkaisussa
Työttömien määrä suurimmillaan sitten vuoden 2020 pandemiahuipun
Joulukuun 2025 lopulla Espoossa oli työttömiä yhteensä 18 987 ja työttömien osuus työvoimasta oli 11,5 %. Koko maassa työttömien osuus työvoimasta oli 13,0 %. Alle 25-vuotiaita oli Espoossa työttömänä 1830 ja 50 vuotta täyttäneitä 5871. Naisia oli 47,8 % työttömistä. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli 7875 eli 41,5 % työttömistä. Espoon työllisyyspalveluissa oli 564 avointa työpaikkaa.
Työttömyys on kasvanut yhtäjaksoisesti vuoden 2023 maaliskuusta lähtien. Verrattuna kuuden vuoden takaiseen tilanteeseen, jolloin koronapandemia ei vaikuttanut työttömyyslukuihin, oli joulukuussa 2025 työttömien osuus työvoimasta 3,8 prosenttiyksikköä korkeampi ja työttömiä oli 7913 enemmän. Kevään 2020 työttömyyshuipun jälkeen työttömyys ei ole kertaakaan palautunut pandemiaa edeltävälle tasolle.
Vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna Espoossa oli joulukuun lopulla työttömiä 9,5 % (1653 henkeä) enemmän ja työttömien osuus työvoimasta oli 0,6 prosenttiyksikköä suurempi. Koko maassa työttömiä oli 9,3 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli Espoossa 24,9 % (365 henkeä) enemmän kuin vuotta aiemmin.
Pitkäaikaistyöttömiä oli 25,7 % (1612 henkeä) vuodentakaista enemmän. Avointen työpaikkojen määrä supistui edelleen, mutta supistuminen lähes pysähtyi joulukuussa, jolloin avoimia työpaikkoja oli 5,8 % (35 työpaikkaa) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Avointen työpaikkojen määrä on supistunut vuodentakaiseen verrattuna vuoden 2022 marraskuusta lähtien.
Tuoreimmat työttömyysluvut PowerBI-esityksenä
Kuukausikatsaus Espoon työttömyydestä: Työttömyys kuukausittain
Laajempi katsaus työllisyydestä ja työttömyydestä neljännesvuosittain Eetvartti-julkaisussa
Ajankohtaista tietoa Helsingin seudun kehityksestä https://www.helsinginseudunsuunnat.fi/
Yhteyshenkilöt
Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa: erityisasiantuntija Veli-Matti Piira, veli-matti.piira@espoo.fi, puh. 040 6344 702 tai tutkimusjohtaja Minna Joensuu, minna.joensuu@espoo.fi, puh. 043 827 3386
Väestönmuutosten ennakkotiedot: Tutkija Päivi Kiviniemi, paivi.kiviniemi@espoo.fi, puh. 046 877 3468
Työttömyys: Tietopalvelupäällikkö Petri Lintunen, petri.lintunen@espoo.fi, puh. 043 8265 211
