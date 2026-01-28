Vene 26 Båt -messut esittelee veneitä mökkirantaan, päiväreissuille ja matkailuun

Venemäärä suhteessa väestöön on Suomessa yksi Euroopan korkeimpia: joka viidennellä suomalaisella on vene. Heinäkuun 2025 alussa Suomen vesikulkuneuvorekisterissä oli 246 000 venettä, joista 214 000 on moottoriveneitä. Tässä määrässä ovat on yli 20hv moottorilla varustetut veneet kokoon katsomatta ja yli 5,5 metriset veneet tehoon katsomatta – pienemmät veneet eivät ole rekisterissä. Kaikkiaan vesikulkuneuvoja on käytössä Suomessa noin miljoona. Veneily on Suomessa suosittu harrastus meren, järvien ja järvialueiden ansiosta.



Suomalainen veneteollisuus on kansainvälisesti arvostettu ja yllättävän merkittävä kokoonsa nähden. Suomi on yksi Euroopan johtavista pien- ja keskikokoisten moottoriveneiden valmistajista. Se tunnetaan erityisesti laadusta, kestävyydestä ja pohjoisiin olosuhteisiin sopivasta suunnittelusta. Vene 26 Båt -messut esittelee uutuuksia ja on kooltaan Pohjois-Euroopan suurin veneilytapahtuma ja toiseksi suurin sisätiloissa järjestettävä venenäyttely Euroopassa.



Upeita isoja purjeveneitä – harvinaisia vieraita ja palkittuja

Vene 26 Båt -messuille tulee viisi upeaa purjevenettä: Beneteau First 30 ja First 18SE, Hallberg-Rassy 370, Hanse 360 ja Jeanneau SO 415. Beneteau First 30 ja Jeanneau SO415 olivat European Yacht of the Year 2026 -ehdokkaita ja Beneteau First 30 palkittiin. Hallberg-Rassy 370 on erittäin tuore uutuus, joka saa maailman ensiesiintymisen tammikuussa Dusseldorfin venemessuilla, Vene 26 Båt -messut on toinen maailmanlaajuinen näyttämö tälle uutuusveneelle, joita harvoin Suomessa näkee. Hanse 360 voitti 2025 European Yacht of the Year -palkinnon. Lisäksi messuilla on Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n osastolla useita pienempiä purjeveneitä ja Purjehdussatamassa Viivi Moision ja Ari Känsäkosken purjeveneet.

Venemessujen veneistä suurin osa on suomalaisia

Vene 26 Båt -messuilla esitellään veneitä kaikissa kokoluokissa. Uusia vuoden 2026 malleja ovat muun muassa: Yamarin Aura Cabin, Axopar 38 XC, G-Force 14, Linder Arkip 510 ja Arkip 570, Max 68 Cabin S, MS Boat 7 Silent, Sargo 45 Flybridge, Wellcraft 28 Explorer, Terhi 400 CC, 450 TC ja 480 CC, Cremo 488 BR, Alutroll 410 Snapper Pro ja 510 Megasnapper Pro, Buster Magnum V Max, AMT 190 BR, 210 BR, 210 DC ja 240 DC V Max, Silver Condor CCX, eSuvi, Targa 30.1 GT AD, Nordkapp Enduro 830, Falcon Brs 6 ja BRs 7, Willy’s X8, Quarken 35 Cabin Tourer takakajuutalla ja messujen suurin moottorivene Nord Star 49+.



Lisäksi messuilla on useita veneitä ensi kertaa Suomessa esittelyssä. Näitä ovat muun muassa: Aquador 300 HT perämoottoreilla, Boston Whaler 360 Outrage, Delphia D10 Sedan, Prestige F4.3, Ryds 490 VI Sport, 630 VI Mid C, 650 VI DC och 735 VI, Sea Ray SPX 210 ja SDX 250, Windy SR40, Crestliner 1650, Brig Navigator 20 ja 22 sekä Iron 707 T-Top.

Suomalaisia venemerkkejä messuilla ovat muun muassa: Alucat, Alutroll, AMT, Axopar, Buster, Cross, Faster, Fibresin, Flipper, G-Force, Greenbay, Husky, Max, Nord Star, Princess, Päijän, Quarken, Rönnqvist, Sargo, Saxdor, Silacraft, Silver, Suomiboats, Suvi, Särki, Targa, Terhi, TG, Willy’s, XO ja Yamarin.

Muita venemerkkejä ovat muun muassa: 3D Tender, Alba, Alukin, Aquador, Beneteau, Bella, Boston Whaler, Brig, Cremo, Crestliner, Delphia, Falcon, Finval, Grand, Hallberg-Rassy, Hanse, Highfield, Hydrolift, Iron, Jeanneau, Linder, Lynxmar, Marex, MS Boat, Nimbus, Nordkapp, Ockelbo, Pioner, Prestige Sea Ray, Ryds, UMS, Windy, Quicksilver ja Wellcraft .



Helsingin kansainväliset venemessut on Suomen suurin kalastustapahtuma, jossa esitellään tänä vuonna 30 kalastusvenettä. Kalastukseen varustettuja veneitä ovat muun muassa Alba 440 C, Alutroll Trekker 405, Finval 515 Evo DC, Linder Arkip 510 Catch, Predacast 430 Striker, Terhi 400 cc ja UMS 655 Fishing.

Venemessuilla valitaan toimittajien ja asiantuntijoiden toimesta vuosittain Messujen avovene, Messujen retki- ja/tai yhteysvene, Messujen matkavene ja Messujen purjevene sekä nyt toista kertaa Messujen kalastusvene. Messujen venevalintojen finalistit julkaistaan 6.2. ja palkinnot jaetaan keskiviikkona 11.2. klo 15 (pääosa palkituista) ja lauantaina 14.2. klo 12 julkaistaan Messujen kalastusvene.



Veneenveistäjien taidonnäytteitä ja kunnostettuja veneitä



Venemessuilla on perinteisesti Mahogany Yachting Societyn osasto, jossa esitellään rakennettuja ja kunnostettuja veneitä. Tänä vuonna nähdään muun muassa veneenveistäjä Jari Reijosen vuonna 2008 valmistama ohjauspulpetillinen ja u-pohjainen avovene Seni. Messuilla nähdään myös 1950-luvulla valmistettu ja nyt kunnostettu kilpapurjevene int 5.5. Kisen, 1965 rakennettu yhden perheen omistuksessa ollut Saten Cabin sekä 1930-luvun vauhtivene Runabout Yad al-Jauza.



Puuveneveistäjien osastolla on käsinveistetty Vendia-soutuvene ja helppohoitoinen retkipursi Nordic Skiff. Kunnostusosaamista parhaimmillaan edustavat Veneveistämö J. Palviaisen salonkivene Vilhelmiina sekä Veistoveneen kunnostama mahonkinen kajuutallinen moottorivene. Esillä on myös muun muassa Jakobstads Båtvarvin rakentama Saaristovene, Sommarvik soutupursi ja Savo 650 D -kilpasoutuvene. Esillä on myös Puuveneveistäjät ry:n 2000-luvun puuvene Kiislan seuraavan vaiheen suunnittelijan tekemiä kuvia ja mahonkinen jyrsitty uudistetun rungon pienoismalli.



Veneelle uusi elämä -kilpailun finalistit esittäytyvät Venemestarin Telakalla hallissa 3. Siellä voi tutustua kunnostettuihin veneisiin, jotka ovat saaneet uuden mahdollisuuden vesillä. Esittelyssä ovat Artekno Sport ’70 Teppo, Carita HT ja Fjord Wing Prinses Leya.



Helsingin Messukeskus järjestää Pohjois-Euroopan suurimman veneilytapahtuman Vene 26 Båt Helsingin kansainväliset venemessut 6.–15.2.2026 Helsingin Messukeskuksessa Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimeksiannosta. Tapahtuman vastuullisuuskumppani on WWF Suomi.

