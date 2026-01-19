Taidemuuntamoita valmistuu Lamminrahkaan kesän 2026 alussa

Lamminrahkan kaupunginosaan toteutetaan kesän alussa uusi taidekokonaisuus, kun kuuden alueella sijaitsevan sähkömuuntamon julkisivut päällystetään kuvataiteilija Marianne Laitin suunnittelemilla teoksilla. Taiteilijan alkuperäiset maalaukset digitoidaan ja teipataan muuntamoiden pintoihin.

Hanke on osa lumovoimamaksuilla rahoitettavaa Lamminrahkan taideohjelmaa. Lumovoimamaksut kerätään yhtiömuotoisten asuintonttien rakennuttajilta, ja ne ovat 2 % tontin rakennusoikeuden hinnasta.

Teossarja tarkastelee alueen reittejä ja Lamminrahkan metsäisyyttä

Marianne Laitin teossarjan teemat liittyvät sekä liikkumisen reitteihin että Lamminrahkan metsäiseen ympäristöön. Teokset kuvaavat maisemaa, jossa eri lajien ja ihmisten kulkureitit risteävät: liito-oravien kulkureitit, lintujen ja hyönteisten näkymättömät väylät sekä ihmisten arkiset polut.

Toinen teosten lähtökohta on Lamminrahkan metsäinen historia. Alueen maisemaa kuvaavat edelleen metsäiset maastot ja luonnonläheinen ympäristö. Pehmeikköiset, kallioiset ja soiset alueet sekä alueen nimistö näkyvät Laitin teosten visuaalisessa ilmeessä ja kerroksellisuudessa.

”Olen teossarjassani halunnut kuvata tätä osin näkymätöntä, erilaisten reittien pilkkomaa ja täplittämää maisemaa sekä sen kerroksisuutta ja yhtäaikaisuutta. Minua kiinnostaa, miten sama paikka tuntuu erilaiselta eri ihmisille tai lajeille ja miten reitit risteävät ja mahdollistavat erilaisia kohtaamisia,” Laiti kertoo.

Ideointiin ovat vaikuttaneet myös Lamminrahkan koululaisilta kerätyt ajatukset sekä muuntamoiden sijainnit ja niiden lähiympäristöjen erityispiirteet.

Laiti työskentelee veistosten sekä piirrosten parissa ja käyttää itse valmistamiaan kuivapastelliliituja, mustetta ja eri sekatekniikoita. Laitin julkisia teoksia on toteutettu muun muassa Tohmajärvelle ja Tampereen Vuorekseen, ja hänen teoksiaan on nähtävillä myös Sahalahdessa osana Väkevä maa -taidealuetta. Laiti on valmistunut Kankaanpään taidekoulusta sekä suorittanut julkisen taiteen YAMK-opinnot LAB-ammattikorkeakoulussa. Lisäopintoja hän on suorittanut mm. Lahdessa, Turussa ja Tampereen yliopistossa ja opiskellut kuvataidepsykoterapian perusteet.

Lamminrahka on kasvava kaupunginosa, jossa julkisella taiteella on tärkeä rooli

Lamminrahka on kasvava, tulevaisuudessa noin 8 000 asukkaan ja 1 000 työpaikan kaupunginosa Kangasalla, Tampereen rajalla Lahdentien (vt 12) pohjoispuolella. Yhdessä Tampereen puolelle rakentuvan Ojalan kanssa alue muodostaa aikanaan noin 13 000 asukkaallaan yhden Tampereen seudun suurimmista uusista asuin- ja työpaikka-alueista. Alueen suunnittelussa on pyritty tasapainoon rakennetun ympäristön ja luonnon välillä, ja julkinen taide on yksi Lamminrahkan vetovoimatekijöistä.

Lamminrahkaan on jo valmistunut useita taideteoksia, jotka muodostavat pohjaa uudelle taidemuuntamosarjalle. Koulukeskuksessa sijaitseva kuvataiteilija Ninni Luhtasaaren ”Harhailevat ajatukset” (2023) yhdistää suurikokoiset keraamiset reliefit ja pienet, koulun tiloihin kätketyt hahmot nuoruuden kokemuksia ja luonnonläheisyyttä käsitteleväksi kokonaisuudeksi. Lamminrahkan torilla on esillä kuvanveistäjä Pekka Jylhän ”Peili” (2023), neljästä kiiltäväksi hiotusta teräsrenkaasta koostuva toiminnallinen teos, joka kannustaa kohtaamiseen ja oman tilan tutkimiseen. Lisäksi liikenneväylille sijoittuvat ROP-taiteilijaryhmän teokset ”Kevät ja syksy” sekä ”Varpuset”, jotka tuovat ympäristöön vuodenaikojen eri värejä, liikettä ja varpusen lennon keveyttä.