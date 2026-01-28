Aluehallitus nimeää nuorisovaltuuston ja käsittelee vastaustaan tarkastuslautakunnan väliarviointiin
Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus nimeää nuorisovaltuuston kokouksessaan 2.2. Aluehallitus käsittelee myös evakuointisuunnitelmaa ja vastaustaan tarkastuslautakunnan väliarviointiin.
Kokouksessa käsitellään myös yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämistä toiminnan muutosten vuoksi. Yhteistoimintaneuvotteluista on julkaistu erillinen tiedote 28.1.2026. Tiedotteen voi lukea täältä.
Aluehallituksen asiatalistalla olevat asiat:
- Yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistäminen koskien sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtäväaluetta
- Hyvinvointialuejohtajan ajankohtaiset asiat
- Pirkanmaan maakunnallinen evakuointisuunnitelma
- Nokian Kahvimyllykodin korvaaminen ja päätöksenteko vammaisten asumisen palveluverkkosuunnitelman jatkoselvitettävistä yksiköistä
- Vastaus tarkastuslautakunnan väliarviointiin 2025
- Pirkanmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston nimeäminen toimikaudeksi 2026-2027
- Aluevaltuuston ja aluehallituksen talousarvio 2026
- Aluehallituksen otto-oikeuden käyttäminen
- Pirkanmaan hyvinvointialueen konsernijohtajan valinta
