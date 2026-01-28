Pirkanmaan hyvinvointialue

Aluehallitus nimeää nuorisovaltuuston ja käsittelee vastaustaan tarkastuslautakunnan väliarviointiin

28.1.2026 16:32:25 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus nimeää nuorisovaltuuston kokouksessaan 2.2. Aluehallitus käsittelee myös evakuointisuunnitelmaa ja vastaustaan tarkastuslautakunnan väliarviointiin.

Kokouksessa käsitellään myös yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämistä toiminnan muutosten vuoksi. Yhteistoimintaneuvotteluista on julkaistu erillinen tiedote 28.1.2026. Tiedotteen voi lukea täältä

Aluehallituksen asiatalistalla olevat asiat:

  • Yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistäminen koskien sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtäväaluetta
  • Hyvinvointialuejohtajan ajankohtaiset asiat
  • Pirkanmaan maakunnallinen evakuointisuunnitelma
  • Nokian Kahvimyllykodin korvaaminen ja päätöksenteko vammaisten asumisen palveluverkkosuunnitelman jatkoselvitettävistä yksiköistä
  • Vastaus tarkastuslautakunnan väliarviointiin 2025
  • Pirkanmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston nimeäminen toimikaudeksi 2026-2027
  • Aluevaltuuston ja aluehallituksen talousarvio 2026
  • Aluehallituksen otto-oikeuden käyttäminen
  • Pirkanmaan hyvinvointialueen konsernijohtajan valinta

Katso aluehallituksen lista verkossa liitteineen 

Yhteyshenkilöt

Pirkanmaan hyvinvointialue

Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.

Lisätietoja pirha.fi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue

Asunnottomuus jatkoi kasvuaan Tampereella26.1.2026 09:05:48 EET | Tiedote

Asunnottomuus lisääntyi Tampereella vuonna 2025, ja kasvu näkyi kaikissa seuratuissa ryhmissä. Arvion mukaan kaupungissa oli 468 yksin elävää asunnotonta, joista 116 pitkäaikaisesti asunnottomia. Yksin elävien asunnottomien määrä kasvoi edellisvuoden arvioon nähden yhteensä 77 henkilöllä. Pitkäaikaisesti asunnottomien henkilöiden määrä kasvoi 24 henkilöllä. Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan hyvinvointialue tekevät tiivistä yhteistyötä asunnottomuuden vähentämiseksi.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye