SDP:n Marko Asell: Sähkönsiirron tehomaksu herättää huolta
28.1.2026 16:41:24 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kansanedustaja Marko Asell (sd.) kysyy hallitukselta, johtaako suunnitteilla oleva sähkönsiirron tehomaksu kuluttajien kannalta kohtuuttomiin sähkösiirtosopimuksiin. Sähkön siirtohinnoittelu koskettaa kaikkia suomalaisia kotitalouksia, ja sen kohtuullisuus, ennakoitavuus ja ymmärrettävyys ovat keskeisiä edellytyksiä kuluttajien luottamukselle energiamarkkinoihin. Energiavirasto valmistelee parhaillaan sähkönjakelun hinnoittelua koskevaa määräystä, jonka on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2029 alusta.
– Hallituksen tulee arvioida huolellisesti Energiaviraston valmisteleman tehomaksumallin vaikutuksia kotitalouksien sähkönsiirtokustannuksiin, erityisesti omakotitaloissa ja vapaa-ajan asunnoissa asuvien sekä ikääntyneiden kuluttajien osalta, Asell painottaa.
Vaikka tehomaksu ei Energiaviraston mukaan olisi pakollinen ja verkkoyhtiöiden tulisi jatkossakin tarjota myös tehomaksuttomia siirtosopimuksia, on valmisteltu malli herättänyt laajaa huolta kansalaisten, asiantuntijoiden ja useiden sidosryhmien keskuudessa. Taustalla vaikuttaa yhä kuluttajien muistissa olevat merkittävät sähkönsiirron hinnankorotukset sekä se, että kotitalouksien ostovoima ei ole vieläkään täysin toipunut vuoden 2022 energiakriisin ja poikkeuksellisen korkean inflaation vaikutuksista.
Erityistä kritiikkiä on kohdistunut siihen, että tehomaksu määräytyisi kuukauden aikana mitatun korkeimman 15 minuutin tehopiikin perusteella. Useat asiantuntijat ja energiayhtiöt ovat todenneet, ettei varttimittaus vastaa sähköverkon todellista kuormittumista eikä verkon mitoitusperusteita. Lisäksi yksittäinen, lyhytkestoinen tehopiikki – esimerkiksi sähkösaunan lämmittämisen tai sähköauton latauksen yhteydessä – voisi johtaa koko kuukauden tehomaksuun, mikä koetaan monien kotitalouksien näkökulmasta kohtuuttomaksi ja epäoikeudenmukaiseksi.
Huolta on herättänyt myös esitetty viiden kilowatin tehokynnys, jota on laajasti pidetty liian matalana erityisesti omakoti- ja vapaa-ajan asunnoissa. Suomen Omakotiliitto on lausunnossaan katsonut, että tällainen raja johtaisi ennakoimattomiin ja arjen tavanomaisiin käyttötilanteisiin liittyviin lisämaksuihin.
Sähkön hinnoittelujärjestelmän tulee kannustaa energiatehokkuuteen ja verkon kuormituksen hallintaan, mutta sen on samalla oltava oikeudenmukainen, ymmärrettävä ja teknisesti perusteltu. Mikäli järjestelmä koetaan epäselväksi tai kohtuuttomaksi, vaarana on kuluttajien luottamuksen heikkeneminen sekä energiapolitiikan hyväksyttävyyden rapautuminen.
– Energiaviraston määräys ja verkkoyhtiöiden käytännöt eivät saa missään nimessä johtaa kuluttajien kannalta kohtuuttomiin, vaikeasti ennakoitaviin tai harhaanjohtavasti markkinoituihin sähkönsiirtosopimuksiin, Asell linjaa.
Yhteyshenkilöt
Marko AsellKansanedustajaPuh:050 512 1968marko.asell@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Joona Räsänen: Pupu taitaakin löytyä Purran housuista28.1.2026 11:59:54 EET | Tiedote
-Ei ihme, että valtiovarainministeri Purralla vihermehut purskahtavat pöydälle, kun kaikki hallituksen omat talouspolitiikan tavoitteet epäonnistuvat totaalisesti. Yksikään hallitus ei ole aikaisemmin jättämässä näin surkeaa perintöä seuraajalleen, sanoo kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan vastaava Joona Räsänen (sd).
SDP:n Aki Lindén: Ministeri Juuson on esitettävä korjaus hoitajamitoituksen puutteisiin28.1.2026 10:43:44 EET | Tiedote
– Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) on oikeassa, että hyvinvointialueet ovat rikkoneet lakia, jos kaikissa yksiköissä on kaavamaisesti siirrytty hoitajamitoituksessa vähimmäistasolle. Ministeri kuitenkin itse rikkoo lakia, jos hän uhmaa eduskunnan tahtoa eikä ryhdy tilanteen korjauksen vaatimiin toimenpiteisiin, huomauttaa sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Aki Lindén (sd.).
SDP:n Paula Werning: VPK-toiminta tarjoaa nuorille merkityksellisen harrastuksen – resursseista on huolehdittava28.1.2026 09:11:06 EET | Tiedote
Vapaaehtoinen palokuntatoiminta tarjoaa tuhansille nuorille merkityksellisen, maksuttoman harrastuksen ja toimii samalla koko Suomen pelastusjärjestelmän tulevaisuuden kivijalkana. VPK-nuorisotyön edellytykset on turvattava, sillä ilman sitä sopimuspalokunnat eivät pysty vastaamaan kasvaviin vaatimuksiin.
SDP:n Niina Malm: Orpon hallituksen lupaukset työllisyydestä romahtivat27.1.2026 12:41:19 EET | Tiedote
Suomen työllisyystilanne on ajautunut historiallisen heikoksi. Tilastokeskuksen tuoreiden lukujen mukaan työttömyys on korkeimmillaan sitten vuoden 2009, ja työttömyysaste on noussut 10,7 prosenttiin. Työttömiä on 51 000 enemmän kuin vuotta aiemmin, ja suunta on väärä.
SDP:n Lauri Lyly: Orpon hallitukselta odottaisi aktiivista työllisyyspolitiikkaa – sitä ei kuulu eikä näy27.1.2026 12:36:05 EET | Tiedote
Työttömyys vain jatkaa kasvuaan. Suomen työttömyystilanne on Euroopan korkein. Siltikään Orpon hallitukselta ei kuulu eikä näy mitään oikeita toimia sen taittamiseksi, sanoo SDP:n kansanedustaja, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varapuheenjohtaja, Lauri Lyly.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme