Tuska 2026 julkaisi lisää artisteja: kotimaan terävintä kärkeä, kansainvälistä ragga metallia sekä genre-rajoja haastavia rytmiryhmiä
29.1.2026 11:00:00 EET | Tuska-festivaali | Tiedote
- Uudet bändikiinnitykset: Amorphis, Tarot, Skindred, Awake Again, Omnivortex, Nenerchy, Lunarsea sekä Tuska KVLT -yhtyeet Ashes of Perishing, JellyDixx, Scythe of Sorrow, Despiser, Dying Reverie, Shere Khan, NITRIK ja Suicide Chain
- Tuska Suvilahdessa 26.–28.6.202
Uusi vuosi, uudet kujeet ja kesä lähenee vääjäämättä. Kesäkuun viimeisenä viikonloppuna Suvilahden tatamille asteleva Tuska-festivaali on julkaissut jälleen väkevää raskasosaamista vahvistamaan jo ennestään Suomen ensi kesän monipuolisinta metallitarjontaa.
Uusia kiinnityksiä kaikille festaripäiville
Tuska-perjantaille on vahvistunut Walesissa vuonna 1998 perustettu metallia, reggaeta, punkia, hip hoppia ja elektronista musiikkia yhdistelevä ragga metal -ryhmittymä Skindred, pelottomasti metallin eri alalajeja ja pop-elementtejä sulauttava post-hardcore -yhtye Awake Again, rap, rock ja drum’n’bass -pelikentillä pelaava genrerajoja rikkova Nenerchy sekä italialainen progressiivinen melodinen death metal -akti Lunarsea.
Lauantain ohjelmistoon on lisätty Helsingin undergroundissa kypsäksi marinoitu, teknisen death metallin ja black metallin yhdistelmää pyörittelevä Omnivortex.
Tuska-sunnuntain kattaukseen on kiinnitetty Suomimetallin ehdoton kulmakivi, taannoin uuden ja hehkutetun “Borderland” -albumin julkaissut Amorphis, sekä Suomi-hevin todellinen tienraivaaja Tarot, joka juhlistaa ”The Spell of Iron”-debyyttialbuminsa 40-vuotista taivalta kotimaisen metallin kaanonissa.
Tuska KVLT -bändit
Lisäksi ohjelmaan on lisätty 8 yhtyettä, jotka ovat lunastaneet esiintymispaikkansa osallistumalla viime kesänä Tuska KVLT -yhteisön toimintaan. Kesän 2026 Tuska KVLT -bändit ovat modernin metalcoren uutta aaltoa edustava Ashes of Perishing, hard rock -rykmentti JellyDixx, väkevää melo-deathia tarjoileva Scythe Of Sorrow, Oulu-metallin uuden aallon sanansaattaja Despiser, melodista death metallia soittava Dying Reverie, hedonistista hard rockia ja emotionaalista metalcorea yhdistävä Shere Khan, thrash-piiska NITRIK sekä hard rockia groove metallin voimalla runnova Suicide Chain.
Muutoksia esiintymispäivissä
Sekä The Plot In You että 802 -yhtyeiden esiintymispäivä on vaihtunut lauantaille.
Tässä vaiheessa vahvistuneet Tuska 2026 -artistit esiintymispäivittäin:
Perjantai 26.6.2026
Megadeth
D-A-D, Pain
Blood Incantation, Lost Society, Gatecreeper
Skindred, Bloodred Hourglass, Ensiferum
aurorawave, Awake Again, Slope,
Kneel Before The Death, Lunarsea, Nenerchy
Ashes of Perishing, JellyDixx, Scythe of Sorrow
Lauantai 27.6.2026
Bad Omens
Trivium, P.O.D.
Kublai Khan TX, The Plot In You, Paleface Swiss, Rivers of Nihil, HOKKA
Swallow The Sun, The Funeral Portrait, Majestica, Dogma, Melrose Avenue
The Callous Daoboys, 802, Survivors Zero, Kallomäki, Omnivortex
Despiser, Dying Reverie, Shere Khan
Sunnuntai 28.6.2026
Bring Me The Horizon
Amorphis, Tarot
Stam1na, Queensrÿche, Malevolence, Soilwork, The Browning
Sara, Return To Dust, Neckbreakker, Allt, Atlas
Kajos, Rukous, Necrotic Ooze, NITRIK, Suicide Chain
Loput Tuska 2026 -artistit ja aikataulut julkaistaan myöhemmin.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Tuskan festivaalijohtaja Eeka Mäkynen kommentoi lähestyvää kesää ja festivaalia: “On aivan mahtavaa, että meillä on ensi kesänä Suvilahdessa lyödä pöytään näin monipuolinen lineup ja Tuskalaiset tuntuvat olevan tästä yhtä mieltä, sillä liput liikkuvat tällä hetkellä ennätystahtiin. Suvilahti tullaan virittämään optimiasetuksiin ottamaan koko köörin vastaan.”
Liput:
Kaikki lippukategoriat ovat nyt myynnissä Tuskan virallisten lipunmyyntikumppaneiden verkostoissa Tiketissä ja Lippu.fi:ssä.
Yhden päivän liput alk. 159,00€
Kahden päivän liput alk. 229,00€
Kolmen päivän liput alk. 249,00€
Yhden päivän VIP-liput alk. 249,00€
Kolmen päivän VIP-liput alk. 389,00€
Tuskan ikäraja on 18 vuotta.
Yhteistyössä: Fortum, Helsinki, Karhu, Radio City, Redi
TUSKA 26.–28.6.2026
Helsinki, Suvilahti
#TuskaFestival
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Niklas Nuppola
Tiedottaja
+358 40 552 7494
niklas@tuska.fi
Eeka Mäkynen
Festivaalijohtaja
+358 50 344 4789
eeka@tuska.fi
Linkit
Tuska Festival Oy
Tuska on Helsingin Suvilahdessa vuosittain järjestettävä kolmipäiväinen metallifestivaali.
