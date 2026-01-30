Joel Kankaan Kaamos voitti Vuoden esikoisdekkari -palkinnon
3.2.2026 15:45:00 EET | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Suomen Dekkariseura on valinnut Vuoden esikoisdekkariksi Joel Kankaan romaanin Kaamos. Romaania on myyty jo yli 11 000 kappaletta.
Vuoden Johtolanka -palkinnon voitti Antti Tuomaisen romaani Hyvällä tai sahalla.
Palkintoraadin perustelut Joel Kankaan Kaamos-romaanista (Karisto, 2025):
"Joel Kankaan Kaamos käynnistyy unen ja valveen rajamailla haparoivan Mikkal Moilasen flunssavuoteelta. Lukija tempautuu mukaan Moilasen elämään ja painajaisiin kirjan ensi riveiltä.
Kankaan kerronta on hämmästyttävän kypsää. Esikoiseksi teoksen paljastaa sen tuoreus sekä konkareille tyypillisten, liiankin tuttujen maneerien puuttuminen. Kerronta on jännityksen täyteistä, hetkittäin jopa ahdistavaa.
Henkilögalleria esitellään ripeästi, tarkasti ja syvällisesti. Työtoverit tulevat lukijalle tutuiksi ja uskottaviksi jo alkumetreillä. Tiedostamattomiin ja tiedostettuihin, ajattelua muokkaaviin ja vääristäviin ennakkoluuloihin pureudutaan herättävästi.
Kangas vangitsee lukijan vastakohtien kaamokseen, jossa hyvyys kirkastuu ja pahuus synkistyy. Sörkan Kurvin ja Inarin Vuopajanniemen etäisyys on valovuosi, monessakin mielessä. Koti-ikävä syö, jopa musertaa miestä. Pääkaupunki on täynnä ”ihmispaljoudesta johtuvaa lähimmäisallergiaa”.
Teos sisältää runsaasti herkullisia metaforia, mikä tekee kerronnasta runollista, jopa suvereenia. Kirjailija välittää näkemänsä ja kokemansa onnistuneesti lukijalle. Kirjaan kannattaa siis tutustua hätiköimättä ja rauhassa.
“Kaamos” on ennen kaikkea nuoren miehen selviytymistarina. Tämä nuorimies selviytyy esikoisurakastaan upeasti."
Vuoden Johtolanka -palkinto Antti Tuomaisen romaanille Hyvällä tai sahalla
Vuoden Johtolanka -palkinto on Antti Tuomaiselle toinen. Ensimmäisen hän voitti vuonna 2011 romaanilla Parantaja. Palkintoraati kehui Hyvällä tai sahalla -romaania mukaansa tempaavasta kerronnasta, yllätyksellisyydestä ja värikkäistä kielikuvista. Raati nostaa palkintoperusteluissaan esille Tuomaisen taidon rakentaa henkilöhahmoistaan samaistuttavia ja lukijalle läheisiä. Tästä Tuomainen on saanut kiitosta myös aiemmissa romaaneissaan.
Suomen Dekkariseura myöntää Vuoden esikoisdekkari -palkinnon edellisen vuoden parhaasta esikoisdekkarista. Vuoden Johtolanka -palkinto myönnetään vuosittain edellisen vuoden parhaasta kotimaisesta fiktiivisestä jännityskirjasta. Valinnat tekee Vuoden johtolanka -palkintoraati.
Tiedustelut: Päivi Kuntze, Vuoden johtolanka -raadin puheenjohtaja: paivi.a.kuntze@gmail.com
Joel Kankaan haastattelupyynnöt ja kirjan arvostelukappaleet: Jenni Heiti, jenni.heiti@otava.fi
Jenni HeitiMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
Kotimainen kaunokirjallisuus
