Puutiaisaivotulehduksen tapausmäärät kasvoivat hieman edellisvuodesta – kansallinen rokotusohjelma laajenee uusille riskialueille

Puutiaisaivotulehdus (puutiaisaivokuume, TBE; engl. Tick Borne Encephalitis) on punkkien pureman välityksellä tarttuva virustauti. Kaikki punkit eivät kuitenkaan kanna virusta, ja sen esiintyminen on Suomessa alueellista. Keskimäärin noin 1–2 prosenttia riskialueiden punkeista kantaa tätä virusta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) arvioi kansallista rokotusohjelmaa vuosittain tartuntatautirekisteriin raportoitujen uusien puutiaisaivotulehdustapausten ja sairastuneiden haastattelujen perusteella, ja laajentaa tarvittaessa riskialueita, joissa TBE-rokotuksia tarjotaan.

Rokotusohjelma laajenee kahdeksalle uudelle alueelle

Tammikuussa 2026 kansalliseen rokotusohjelmaan TBE-rokotuksen osalta mukaan otettavat uudet alueet ovat:

Hangon Lappohjan (10820) postinumeroalue

Helsingin Länsi-Herttoniemen (00800) postinumeroalue

Kirkkonummen Jorvaksen (02420) postinumeroalue ja Myllykylän, Sepänkylän ja Överbyn kaupunginosat Kirkkonummen Keskuksen (02400) postinumeroalueella

Kemiönsaaren Dragsfjärdin (25870), Hiittisten (25940), Kasnäsin (25930) ja Rosala-Kasnäs-Hiittisten (25950) postinumeroalueet

Kuopion Saarijärven (70460) postinumeroalue

Oulun Kaakkurin (90410) postinumeroalue

Pyhäranta

Raaseporin saaristo Tammisaaren keskuksen (10600) postinumeroalueella.

Kansallisen rokotusohjelman perussarjan TBE-rokotukset ovat maksuttomia. Rokotteen saavat kaikki yli kolmevuotiaat alueella vakituisesti asuvat sekä henkilöt, jotka oleskelevat pitkäaikaisesti näillä riskialueilla, kuten pitkäaikaiset loma-asukkaat.

“Rokote on sitä tarpeellisempi, mitä enemmän oleskelee ja liikkuu luonnossa sulan maan aikana”, sanoo THL:n ylilääkäri Tuula Hannila-Handelberg.

Kaikki kansalliseen rokotusohjelmaan aiemmin määritellyt TBE:n riskialueet pysyvät ennallaan. Niistä löytyy lisätietoa THL:n verkkosivuilta.

Rokotuksen saa siltä hyvinvointialueelta, jolla rokotusohjelmassa mainittu riskialue sijaitsee, eli esimerkiksi kesämökkiläiset voivat saada rokotteen mökkipaikkakuntansa hyvinvointialueelta.

Uusien riskialueiden rokotukset alkavat hyvinvointialueiden aikataulun mukaisesti. Ohjeita ajanvaraukseen voit katsoa hyvinvointialueen verkkosivuilta.

Omakustanteisia rokotuksia suositellaan luonnossa liikkujille osassa maata - myös näihin alueisiin päivityksiä

THL antaa rokotussuosituksia myös kansallisen rokotusohjelman ulkopuolisille alueille, joilla suositellaan ottamaan rokote omakustanteisesti, jos liikkuu paljon luonnossa ja viheralueilla. Näillä alueilla riski sairastua puutiaisaivotulehdukseen on kohonnut, joskaan ei niin korkeaksi kuin kansallisen rokotusohjelman alueilla.

Uusia riskialueita omakustanteisen rokotteen ottamiselle ovat Helsingin Santahaminan, Östersundomin, Malminkartanon ja Viikin postinumeroalueet, Kuopion Kettulanlahden, Särkiniemen ja Puijonlaakson postinumeroalueet sekä Liminka, Pyhäjoki ja Raahe.

Kaikki alueet, joille omakustanteista rokotetta suositellaan voi tarkistaa TBE:n karttaesityksestä.

Rokotussuositukset perustuvat taudin ilmaantuvuuteen ja potilashaastatteluihin

THL:n arvioinnissa uusia puutiaisaivotulehdustapauksia tarkastellaan vuoden ajalta lokakuun alusta seuraavan vuoden syyskuun loppuun. Tällöin uusi rokotussuositus ehditään julkaista tammikuussa, ja rokotukset uusilla alueilla voidaan aloittaa riittävän ajoissa ennen puutiaisten aktivoitumista keväällä.

Puutiaisaivotulehduksen tapausmäärät ovat olleet kasvussa jo kymmenen vuoden ajan. Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa osaltaan punkkien ja niiden levittämien tautien yleisyyteen.

Ajalla 1.10.2024–30.9.2025 uusia tapauksia raportoitiin THL:n tartuntatautirekisteriin 228. Edellisellä seurantajaksolla tapauksia todettiin 201. Vuonna 2023 puutiaisaivotulehduksen seurantakausi oli vain yhdeksän kuukautta, jolloin tapauksia todettiin 160.

THL arvioi sairastuneiden potilashaastattelujen perusteella, mistä puutiaisaivotulehdukseen sairastanut on todennäköisemmin saanut tartunnan. Tämän tiedon avulla määritellään riskialueet.

Kansallisen rokotusohjelman riskialueen kriteerinä on ilmaantuvuus, joka ylittää 15 tapausta per 100 000 henkilöä viiden vuoden liukuvassa seurannassa. Tämän lisäksi tapauksia on oltava peräkkäisinä vuosina ja tapauksien määrässä nähtävissä nouseva trendi.

Suurin ilmaantuvuus seurantajaksolla 2021–2025 oli jo ennestään kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvilla alueilla Kustavissa (75,2/100 000), Paraisilla (48,4/100 000) ja Ahvenanmaalla (35,7/100 000). Korkea ilmaantuvuus kertoo siitä, että rokotuskattavuus ei ole alueilla riittävä.

Uusi saavutettava karttaesitys TBE-riskialueista on nyt julkaistu THL:n verkkosivuilla. Siitä voi tarkastella TBE:n kansallisen rokotusohjelman ja rokotussuositusten riskialueita sekä kuntakohtaisia tapausmääriä ja ilmaantuvuutta viiden vuoden seurantajaksolla.

