Puutiaisaivotulehduksen tapausmäärät kasvoivat hieman edellisvuodesta – kansallinen rokotusohjelma laajenee uusille riskialueille
29.1.2026 00:30:00 EET | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | Tiedote
Puutiaisaivotulehdustapauksia esiintyi viime seurantakaudella enemmän kuin aikaisempina vuosina Suomessa. Tapauksia todettiin eniten rannikkoalueilla ja saaristossa. THL on määritellyt uusia kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvia riskialueita, joilla puutiaisaivotulehdusrokotteen perussarjan saa maksutta.
Puutiaisaivotulehdus (puutiaisaivokuume, TBE; engl. Tick Borne Encephalitis) on punkkien pureman välityksellä tarttuva virustauti. Kaikki punkit eivät kuitenkaan kanna virusta, ja sen esiintyminen on Suomessa alueellista. Keskimäärin noin 1–2 prosenttia riskialueiden punkeista kantaa tätä virusta.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) arvioi kansallista rokotusohjelmaa vuosittain tartuntatautirekisteriin raportoitujen uusien puutiaisaivotulehdustapausten ja sairastuneiden haastattelujen perusteella, ja laajentaa tarvittaessa riskialueita, joissa TBE-rokotuksia tarjotaan.
Rokotusohjelma laajenee kahdeksalle uudelle alueelle
Tammikuussa 2026 kansalliseen rokotusohjelmaan TBE-rokotuksen osalta mukaan otettavat uudet alueet ovat:
- Hangon Lappohjan (10820) postinumeroalue
- Helsingin Länsi-Herttoniemen (00800) postinumeroalue
- Kirkkonummen Jorvaksen (02420) postinumeroalue ja Myllykylän, Sepänkylän ja Överbyn kaupunginosat Kirkkonummen Keskuksen (02400) postinumeroalueella
- Kemiönsaaren Dragsfjärdin (25870), Hiittisten (25940), Kasnäsin (25930) ja Rosala-Kasnäs-Hiittisten (25950) postinumeroalueet
- Kuopion Saarijärven (70460) postinumeroalue
- Oulun Kaakkurin (90410) postinumeroalue
- Pyhäranta
- Raaseporin saaristo Tammisaaren keskuksen (10600) postinumeroalueella.
Kansallisen rokotusohjelman perussarjan TBE-rokotukset ovat maksuttomia. Rokotteen saavat kaikki yli kolmevuotiaat alueella vakituisesti asuvat sekä henkilöt, jotka oleskelevat pitkäaikaisesti näillä riskialueilla, kuten pitkäaikaiset loma-asukkaat.
“Rokote on sitä tarpeellisempi, mitä enemmän oleskelee ja liikkuu luonnossa sulan maan aikana”, sanoo THL:n ylilääkäri Tuula Hannila-Handelberg.
Kaikki kansalliseen rokotusohjelmaan aiemmin määritellyt TBE:n riskialueet pysyvät ennallaan. Niistä löytyy lisätietoa THL:n verkkosivuilta.
Rokotuksen saa siltä hyvinvointialueelta, jolla rokotusohjelmassa mainittu riskialue sijaitsee, eli esimerkiksi kesämökkiläiset voivat saada rokotteen mökkipaikkakuntansa hyvinvointialueelta.
Uusien riskialueiden rokotukset alkavat hyvinvointialueiden aikataulun mukaisesti. Ohjeita ajanvaraukseen voit katsoa hyvinvointialueen verkkosivuilta.
Omakustanteisia rokotuksia suositellaan luonnossa liikkujille osassa maata - myös näihin alueisiin päivityksiä
THL antaa rokotussuosituksia myös kansallisen rokotusohjelman ulkopuolisille alueille, joilla suositellaan ottamaan rokote omakustanteisesti, jos liikkuu paljon luonnossa ja viheralueilla. Näillä alueilla riski sairastua puutiaisaivotulehdukseen on kohonnut, joskaan ei niin korkeaksi kuin kansallisen rokotusohjelman alueilla.
Uusia riskialueita omakustanteisen rokotteen ottamiselle ovat Helsingin Santahaminan, Östersundomin, Malminkartanon ja Viikin postinumeroalueet, Kuopion Kettulanlahden, Särkiniemen ja Puijonlaakson postinumeroalueet sekä Liminka, Pyhäjoki ja Raahe.
Kaikki alueet, joille omakustanteista rokotetta suositellaan voi tarkistaa TBE:n karttaesityksestä.
Rokotussuositukset perustuvat taudin ilmaantuvuuteen ja potilashaastatteluihin
THL:n arvioinnissa uusia puutiaisaivotulehdustapauksia tarkastellaan vuoden ajalta lokakuun alusta seuraavan vuoden syyskuun loppuun. Tällöin uusi rokotussuositus ehditään julkaista tammikuussa, ja rokotukset uusilla alueilla voidaan aloittaa riittävän ajoissa ennen puutiaisten aktivoitumista keväällä.
Puutiaisaivotulehduksen tapausmäärät ovat olleet kasvussa jo kymmenen vuoden ajan. Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa osaltaan punkkien ja niiden levittämien tautien yleisyyteen.
Ajalla 1.10.2024–30.9.2025 uusia tapauksia raportoitiin THL:n tartuntatautirekisteriin 228. Edellisellä seurantajaksolla tapauksia todettiin 201. Vuonna 2023 puutiaisaivotulehduksen seurantakausi oli vain yhdeksän kuukautta, jolloin tapauksia todettiin 160.
THL arvioi sairastuneiden potilashaastattelujen perusteella, mistä puutiaisaivotulehdukseen sairastanut on todennäköisemmin saanut tartunnan. Tämän tiedon avulla määritellään riskialueet.
Kansallisen rokotusohjelman riskialueen kriteerinä on ilmaantuvuus, joka ylittää 15 tapausta per 100 000 henkilöä viiden vuoden liukuvassa seurannassa. Tämän lisäksi tapauksia on oltava peräkkäisinä vuosina ja tapauksien määrässä nähtävissä nouseva trendi.
Suurin ilmaantuvuus seurantajaksolla 2021–2025 oli jo ennestään kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvilla alueilla Kustavissa (75,2/100 000), Paraisilla (48,4/100 000) ja Ahvenanmaalla (35,7/100 000). Korkea ilmaantuvuus kertoo siitä, että rokotuskattavuus ei ole alueilla riittävä.
Uusi saavutettava karttaesitys TBE-riskialueista on nyt julkaistu THL:n verkkosivuilla. Siitä voi tarkastella TBE:n kansallisen rokotusohjelman ja rokotussuositusten riskialueita sekä kuntakohtaisia tapausmääriä ja ilmaantuvuutta viiden vuoden seurantajaksolla.
Lisätiedot
Karttaesitys puutiaisaivokuumeen esiintyvyydestä ja rokotussuosituksista tartuntapaikkakunnittain (THL)
TBE-rokote (THL), uudet suositukset lisätään verkkosivulle 29.1. aikana
Rokotusohjelman ulkopuoliset TBE-rokotukset (THL)
Mikä on puutiaisaivotulehdus? (THL)
Anni Koivisto
asiantuntija
THL
etunimi.sukunimi@thl.fi
Tuula Hannila-Handelberg
ylilääkäri
THL
etunimi.sukunimi@thl.fi
Avainsanat
Tietoa julkaisijasta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Turvakotien asiakasmäärä kasvoi viime vuonna – myös Nollalinjalle soitettiin edellisvuotta enemmän27.1.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Vuonna 2025 turvakotien asiakasmäärä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Turvakodeissa oli yhteensä 5 979 asiakasta, mikä on noin 180 enemmän kuin vuonna 2024. Tiedot käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuoden 2025 ennakkotiedoista. Kasvua myös asumisvuorokausissa Ennakkotietojen mukaan viime vuonna asumisvuorokausia kertyi yhteensä noin 113 000, mikä on lähes kahdeksan prosenttia enemmän kuin vuonna 2024. Yhden asiakkaan turvakodissa viettämä keskimääräinen aika pidentyi edellisvuodesta yhdellä päivällä. Viime vuonna keskimääräinen turvakotijakso oli 19 päivää, mutta joillakin alueilla muutos edellisvuosiin oli selvästi suurempi. Viime vuonna pisimmät turvakotijaksot olivat Rovaniemellä sijaitsevassa Lapin turvakodissa, missä jakson kesto oli keskimäärin 28 vuorokautta. ”Rovaniemellä asuntopula on pidentänyt turvakotijaksoja. Jos asiakkaalla on taloudellisia vaikeuksia tai maksuhäiriömerkintä, asuntoa on hyvin hankala saada”, kertoo Lapin turvakodin vastaava sosiaalityön
THL viikolla 5/202622.1.2026 15:06:28 EET | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 22.1. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Tiedotteet ti 27.1. Ennakkotiedot turvakotien ja Nollalinjan auttavan puhelimen asiakasmääristä vuonna 2025 julkaistaan. Lisätiedot: soile.koskela(at)thl.fi, puh. 029 524 7058 Uutiset to 29.1. Kansallisen rokotusohjelman TBE- eli puutiaisaivotulehdusrokotukset laajenevat uusille taudin riskialueille. Julkaisemme uudet rokotussuositukset sekä päivitettyä tietoa alueista, joilla omakustanteisia TBE-rokotuksia suositellaan paljon luonnossa liikkuville. Lisätiedot: elisa
Digisuositukset lapsille ovat valmiit – omia älypuhelimia ei suositella alle 13-vuotiaille22.1.2026 00:01:00 EET | Tiedote
Kansalliset vapaa-ajan digisuositukset lapsille tarkentuivat syksyn lausunto- ja kommenttikierroksen jälkeen. Valmiit suositukset sisältävät tiukennuksen älypuhelimen hankinnan suositusikärajaan, joka on nyt 13 vuotta. Suositukset tiiviisti: Alle 13-vuotiaalle ei suositella omaa älypuhelinta. Alle 2-vuotiaille ei suositella lainkaan ruutuaikaa 2–5-vuotiaille ruutuaikaa suositellaan enintään tunti päivässä. 6–10-vuotiaille suositellaan ruutuaikaa enintään tunti päivässä ja 11–13-vuotiaille enintään kaksi tuntia päivässä. Aikuisen tulee tarvittaessa rajoittaa ruudulla oloa. Digitalisella laitteella käytettävän sisällön tulee olla lapselle sopivaa ja kehitystä tukevaa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että digitaalisten pelien, televisio-ohjelmien ja elokuvien ikärajoja tulee noudattaa, eikä lapsi saa altistua haitallisille sisällöille. Alle 13-vuotiaat eivät saa käyttää sosiaalisen median palveluita. Suositukset koskevat 0–13-vuotiaiden lasten digitaalisten laitteiden käytön ikärajoja, laitt
Kutsu: Julkaisutilaisuus toimittajille lasten digisuosituksista to 22.1.2026 THL:ssa ja verkossa- tule mukaan ja lähetä kysymyksesi ennakkoon, asiantuntijamme vastaavat16.1.2026 15:01:59 EET | Tiedote
Minkä ikäisenä lapsi voi aloittaa ruudun katselemisen? Entä minkä ikäiselle lapselle voi hankkia älypuhelimen? Mitä jos lapsellani jo on älypuhelin? Miten sovin muiden vanhempien kanssa yhteisistä pelisäännöistä digisisältöjen ja laitteiden käytön suhteen? Millainen sisältö voi olla lapselle haitallista? Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Opetushallitus julkaisevat yhdessä ensimmäiset kansalliset digisuositukset 0–13-vuotiaille lapsille. Järjestämme torstaina 22.1.2026 klo 09–10 THL:lla (Mannerheimintie 166) ja verkossa julkaisutilaisuuden toimittajille lasten digisuosituksista. Tilaisuuden avauspuheenvuoron pitää sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen. Digisuositukset esittelevät johtava asiantuntija Päivi Lindberg THL:sta ja yksikön päällikkö Laura Francke Opetushallituksesta. Pääjohtajat Mika Salminen (THL) ja Minna Kelhä (OPH) pitävät esittelyn jälkeen kommenttipuheenvuorot. Tilaisuuden loppupuheenvuoron pitää liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala. Tämän jälkee
THL viikolla 4/202615.1.2026 15:08:29 EET | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 15.1. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Tiedotteet to 22.1. Lasten digisuositukset ovat nyt valmiit - luonnokseen tuli tiukennuksia. Mediatilaisuus järjestetään 22.1. klo 9-10 THL ja teams. Kutsu lähetetään medioille perjantaina 16.1.2026. Tilaisuudessa sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen ja liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala, pääjohtaja Mika Salminen (THL) ja pääjohtaja Minna Kelhä (Opetushallitus) sekä digisuositusten asiantuntijat. Lisätiedot: sanna.wuorio (at)thl.fi, puh. 029
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme