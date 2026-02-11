MEP Aura Salla

MEP Aura Salla pääneuvottelijaksi karsimaan EU:n digisääntelyä

11.2.2026 17:08:29 EET | MEP Aura Salla | Tiedote

Jaa

Europarlamentaarikko Aura Salla (kok., EPP) on valittu pääneuvottelijaksi EU:n digisääntelyn yksinkertaistamispakettiin, joka vaikuttaa merkittävästi eurooppalaisten yritysten toimintaedellytyksiin ja kansalaisten arkeen. Pääneuvottelijana Salla vastaa Euroopan parlamentin kannan muodostamisesta ja neuvottelee jäsenmaiden kanssa digialan lainsäädännön keventämisestä ja selkeyttämisestä.

Aura Salla. Kuva: Ahu Yigit.
Aura Salla. Kuva: Ahu Yigit.

Aura Sallan mukaan EU on ajanut itseään nurkkaan liiallisella ja päällekkäisellä sääntelyllä, joka on heikentänyt eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä globaalissa teknologiakilpailussa. Salla näkee, että samaan aikaan EU:n on otettava käyttöön järeitä keinoja, kuten tulleja, datan hinnoittelua tai digivero EU:n ulkopuolisille yrityksille, vähentääkseen riippuvuutta unionin ulkopuolisista teknologiayrityksistä. Hänen mukaansa digisääntelyn yksinkertaistaminen eurooppalaisille yrityksille on sekä turvallisuus- että talouspoliittinen kysymys.

“EU on vuosikaudet keskittynyt sääntelemään omia yrityksiään, samalla kun Kiina ja Yhdysvallat ovat investoineet kasvuun ja teknologiseen kehitykseen. Kuluttajien loputon evästeasetusten klikkaaminen internetissä ja päällekkäiset sekä epäselvät säädökset yrityksille eivät ole tehneet internetistä meille turvallisempaa vaan hidastaneet eurooppalaisten yritysten kasvua. Eurooppalaiset yritykset on viimein nostettava etusijalle,” Salla sanoo.

Digisääntelyn yksinkertaistamispaketti kohdistuu muun muassa EU:n data-asetukseen, tietosuoja-asetukseen sekä useisiin data- ja kyberturvallisuutta koskeviin säädöksiin. Sallan vastuulla on erityisesti datasääntelyn keventämiseen tähtäävä paketti. Tavoitteena on karsia päällekkäistä ja tarpeetonta sääntelyä, mahdollistaa anonyymin datan saamisen eurooppalaisten yritysten käyttöön sekä helpottaa lainsäädännön soveltamista.

“Karsimme ylimääräistä sääntelyä, helpotamme datan käyttöä esimerkiksi tekoälysovellusten kehittämiseen ja kevennämme evästeisiin liittyviä velvoitteita. Kyse on sujuvuudesta, niin yritysten järjestelmissä kuin tavallisen kansalaisen arjen digipalveluissa,” Salla sanoo.

Euroopan komission tavoitteena on vähentää digisääntelystä aiheutuvaa hallinnollista taakkaa jopa viiden miljardin euron edestä vuoteen 2029 mennessä. Salla korostaa, että hyötyjiä ovat yritysten lisäksi myös julkishallinto ja kansalaiset. Salla painottaa, ettei sääntelyn keventäminen tarkoita tietosuojasta tai turvallisuudesta tinkimistä.

“Ihmisten ja yritysten tietosuoja sekä henkilödata turvataan jatkossakin. Ongelma ei ole perusoikeuksissa, vaan sääntelyn epäselvässä ja raskaassa soveltamisessa. Päällekkäiset ja ristiriitaiset velvoitteet on poistettava. Samaan aikaan Kiina ja Yhdysvallat keräävät eurooppalaista dataa vapaasti ja ilmaiseksi omaan käyttöönsä. Tämä on kestämätöntä ja tähän on tultava muutos. Eurooppalaisen datan on palveltava ensisijaisesti eurooppalaisia yrityksiä ja Euroopan kilpailukykyä,” Salla päättää. 

Avainsanat

euteknologialainsäädäntödigiveroteknologiajätityksinkertaistaminen

Yhteyshenkilöt

Linkit

Europarlamentaarikko Aura Salla

Jäsen

ITRE Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
D-IN Suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta

Varajäsen

BUDG Budjettivaliokunta
IMCO Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
D-CA Suhteista Kanadaan vastaava valtuuskunta
DASE Suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian maiden liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta

Europarlamentaarikko Aura Salla kuvattuna Brysselissä Euroopan parlamentin edessä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta MEP Aura Salla

MEP Aura Salla: Yhdysvaltalaisten teknologia- ja luottokorttiyritysten “kill switch” on realismia11.2.2026 07:00:00 EET | Tiedote

Europarlamentaarikko Aura Salla (kok., EPP) varoittaa, että riippuvuus yhdysvaltalaisista teknologiayrityksistä ja luottokorteista uhkaa Euroopan turvallisuutta ja itsemääräämisoikeutta. Salla muistuttaa, että niin sanottu ”kill switch”, eli mahdollisuus katkaista pääsy palveluihin poliittisen päätöksen seurauksena, ei ole mielipideasia, vaan tekninen ja lainsäädännöllinen fakta, joka on Euroopassa nähty jo käytännössä.

MEP Aura Salla: Suomen Kela ei voi valita yhdysvaltalaista pilveä24.1.2026 07:00:00 EET | Tiedote

Europarlamentaarikko Aura Salla (kok., EPP) varoittaa, että Kelan päätös siirtää suomalaisten arkaluontoiset tiedot yhdysvaltalaisten pilvipalveluiden haltuun heikentää Suomen kriisinsietokykyä, huoltovarmuutta ja itsemääräämisoikeutta. Päätös koskee ensi vuodesta alkaen sosiaaliturva- ja terveystietoja, joista käy ilmi muun muassa suomalaisten varusmiesten palveluspaikat. Salla korostaa, ettei kyse ole vain IT-ratkaisusta, vaan kansallisesta turvallisuudesta.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye