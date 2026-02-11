MEP Aura Salla pääneuvottelijaksi karsimaan EU:n digisääntelyä

Aura Sallan mukaan EU on ajanut itseään nurkkaan liiallisella ja päällekkäisellä sääntelyllä, joka on heikentänyt eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä globaalissa teknologiakilpailussa. Salla näkee, että samaan aikaan EU:n on otettava käyttöön järeitä keinoja, kuten tulleja, datan hinnoittelua tai digivero EU:n ulkopuolisille yrityksille, vähentääkseen riippuvuutta unionin ulkopuolisista teknologiayrityksistä. Hänen mukaansa digisääntelyn yksinkertaistaminen eurooppalaisille yrityksille on sekä turvallisuus- että talouspoliittinen kysymys.

“EU on vuosikaudet keskittynyt sääntelemään omia yrityksiään, samalla kun Kiina ja Yhdysvallat ovat investoineet kasvuun ja teknologiseen kehitykseen. Kuluttajien loputon evästeasetusten klikkaaminen internetissä ja päällekkäiset sekä epäselvät säädökset yrityksille eivät ole tehneet internetistä meille turvallisempaa vaan hidastaneet eurooppalaisten yritysten kasvua. Eurooppalaiset yritykset on viimein nostettava etusijalle,” Salla sanoo.

Digisääntelyn yksinkertaistamispaketti kohdistuu muun muassa EU:n data-asetukseen, tietosuoja-asetukseen sekä useisiin data- ja kyberturvallisuutta koskeviin säädöksiin. Sallan vastuulla on erityisesti datasääntelyn keventämiseen tähtäävä paketti. Tavoitteena on karsia päällekkäistä ja tarpeetonta sääntelyä, mahdollistaa anonyymin datan saamisen eurooppalaisten yritysten käyttöön sekä helpottaa lainsäädännön soveltamista.

“Karsimme ylimääräistä sääntelyä, helpotamme datan käyttöä esimerkiksi tekoälysovellusten kehittämiseen ja kevennämme evästeisiin liittyviä velvoitteita. Kyse on sujuvuudesta, niin yritysten järjestelmissä kuin tavallisen kansalaisen arjen digipalveluissa,” Salla sanoo.

Euroopan komission tavoitteena on vähentää digisääntelystä aiheutuvaa hallinnollista taakkaa jopa viiden miljardin euron edestä vuoteen 2029 mennessä. Salla korostaa, että hyötyjiä ovat yritysten lisäksi myös julkishallinto ja kansalaiset. Salla painottaa, ettei sääntelyn keventäminen tarkoita tietosuojasta tai turvallisuudesta tinkimistä.

“Ihmisten ja yritysten tietosuoja sekä henkilödata turvataan jatkossakin. Ongelma ei ole perusoikeuksissa, vaan sääntelyn epäselvässä ja raskaassa soveltamisessa. Päällekkäiset ja ristiriitaiset velvoitteet on poistettava. Samaan aikaan Kiina ja Yhdysvallat keräävät eurooppalaista dataa vapaasti ja ilmaiseksi omaan käyttöönsä. Tämä on kestämätöntä ja tähän on tultava muutos. Eurooppalaisen datan on palveltava ensisijaisesti eurooppalaisia yrityksiä ja Euroopan kilpailukykyä,” Salla päättää.