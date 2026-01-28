Tiedote Kasvun ja oppimisen lautakunta 28.1.2026
28.1.2026 22:01:16 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti Keran koulun kieliohjelmasta ja palautti muilta osin kieliohjelman uudelleenvalmisteluun. Lautakunta päätti suomenkielisen perusopetuksen, suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja suomenkielisen toisen asteen koulutuksen palvelualueen käyttösuunnitelmien 2026 hyväksymisestä sekä esitti kaupunginhallitukselle Varhaiskasvatuksen palvelusetelin enimmäisarvon ja kertoimet.
Espoon kaupungin suomenkielisen perusopetuksen kieliohjelman tarkistaminen (pöydälle 10.12.2025)
Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti Keran koulun kieliohjelmasta esityksen mukaan ja palautti muilta osin kieliohjelman uudelleenvalmisteluun. Esitys uudesta kieliohjelmasta tuodaan hyvissä ajoin lautakunnalle ennen kuin lukuvuoden 2027–2028 kielitarjonnasta kouluissa päätetään.
Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön, suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön ja suomenkielisen toisen asteen koulutuksen palvelualueen käyttösuunnitelmien 2026 hyväksyminen
Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön, suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön ja suomenkielisen toisen asteen koulutuksen palvelualueen käyttösuunnitelmat vuodelle 2026. Tulosyksiköille ja toisen asteen palvelualueelle varataan mahdollisuus tehdä teknisiä tarkennuksia.
Varhaiskasvatuksen palvelusetelin enimmäisarvo ja kertoimet
Kasvun ja oppimisen lautakunta esitti kaupunginhallitukselle päiväkodissa tapahtuvan varhaiskasvatuksen palvelusetelin lapsikohtaiseksi enimmäisarvoksi 1.3.2026 alkaen 1 028 euroa kuukaudessa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mia Laiho, lautakunnan puheenjohtaja, p. 050 433 6461, mia.laiho@eduskunta.fi
Merja Narvo-Akkola, kasvun ja oppimisen toimialajohtaja, p. 040 636 9602, merja.narvo-akkola@espoo.fi
Jussi Paavola, suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen johtaja, jussi.paavola@espoo.fi
Juha Nurmi, suomenkielisen perusopetuksen johtaja, p. 050 372 5852, juha.nurmi@espoo.fi
Ulla Lehtonen, varhaiskasvatuksen johtaja, p. 050 081 9260, ulla.lehtonen@espoo.fi
Kasvun ja oppimisen toimiala tukee yksilön ja yhteisön kasvua sekä edistää elinikäistä ja jatkuvaa oppimista. Varmistamme sujuvan ja oppijalähtöisen oppimisen polun varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja aina toiselle asteelle asti. Nuorisopalvelumme tavoittaa nuoret myös vapaa-ajalla.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad
Tilastot ja tutkimukset -kuukausitiedote tammikuu 202628.1.2026 15:58:37 EET | Tiedote
Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2025 -tutkimus on valmistunut. Espoon väkiluku oli joulukuun 2025 lopussa ennakkotietojen mukaan 326 280. Työttömien määrä suurimmillaan sitten vuoden 2020 pandemiahuipun.
Uuden musiikin näyttämö Next Stage nostaa esiin nuoria musiikintekijöitä28.1.2026 10:03:37 EET | Tiedote
Musiikkitapahtumaan haetaan 18–26-vuotiaita artisteja ja yhtyeitä avoimella haulla 9.-22.2.2026. Tapahtuma huipentuu toukokuun lopulla Sellosalissa järjestettävään finaaliin.
Kaupunginhallitus palautti talouden tasapainotustyön valmisteltavaksi uudelleen26.1.2026 18:56:21 EET | Tiedote
Kaupunginhallitus käsitteli talouden tasapainotustyön käynnistämistä ja päätti palauttaa asian valmisteluun siten, että pidetään kiinni Espoon pitkäaikaisesta käytännöstä, jossa veroprosenteista päätetään ennen talousarvioneuvotteluja.
Vuoden 2028 kesäkuussa järjestettävän Venlojen ja Jukolan Viestin järjestämissopimus allekirjoitettiin Espoossa26.1.2026 16:32:05 EET | Tiedote
Espoossa ja Kirkkonummella kesäkuussa 2028 suunnistettavan 50. Venlojen viestin ja 79. Jukolan viestin järjestämis- ja markkinointisopimus allekirjoitettiin torstaina 22.1.2026 Gumbölen Kartanossa. Espoon Suunta ja Espoon kaupunki allekirjoittivat strategisen kumppanuussopimuksen tapahtuman tuottamisesta.
Liikunta- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi liikunnan ja urheilun vuoden 2026 käyttösuunnitelman22.1.2026 20:33:51 EET | Tiedote
Valtuustokauden tavoitteiden sekä Espoo liikkuu 2040 -ohjelman mukaisesti vuonna 2026 panostetaan lasten ja nuorten liikkumiseen esimerkiksi uimaopetuksen sekä lähiliikuntaliikuntapaikkojen kehittämisellä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme