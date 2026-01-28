Tiedote Kasvun ja oppimisen lautakunta 28.1.2026

Espoon kaupunki - Esbo stad

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti Keran koulun kieliohjelmasta ja palautti muilta osin kieliohjelman uudelleenvalmisteluun. Lautakunta päätti suomenkielisen perusopetuksen, suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja suomenkielisen toisen asteen koulutuksen palvelualueen käyttösuunnitelmien 2026 hyväksymisestä sekä esitti kaupunginhallitukselle Varhaiskasvatuksen palvelusetelin enimmäisarvon ja kertoimet.

Espoon kaupungin suomenkielisen perusopetuksen kieliohjelman tarkistaminen (pöydälle 10.12.2025)

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti Keran koulun kieliohjelmasta esityksen mukaan ja palautti muilta osin kieliohjelman uudelleenvalmisteluun. Esitys uudesta kieliohjelmasta tuodaan hyvissä ajoin lautakunnalle ennen kuin lukuvuoden 2027–2028 kielitarjonnasta kouluissa päätetään.

Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön, suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön ja suomenkielisen toisen asteen koulutuksen palvelualueen käyttösuunnitelmien 2026 hyväksyminen

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön, suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön ja suomenkielisen toisen asteen koulutuksen palvelualueen käyttösuunnitelmat vuodelle 2026. Tulosyksiköille ja toisen asteen palvelualueelle varataan mahdollisuus tehdä teknisiä tarkennuksia.

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin enimmäisarvo ja kertoimet

Kasvun ja oppimisen lautakunta esitti kaupunginhallitukselle päiväkodissa tapahtuvan varhaiskasvatuksen palvelusetelin lapsikohtaiseksi enimmäisarvoksi 1.3.2026 alkaen 1 028 euroa kuukaudessa.

Yhteyshenkilöt

Mia Laiho, lautakunnan puheenjohtaja, p. 050 433 6461, mia.laiho@eduskunta.fi
Merja Narvo-Akkola, kasvun ja oppimisen toimialajohtaja, p. 040 636 9602, merja.narvo-akkola@espoo.fi
Jussi Paavola, suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen johtaja, jussi.paavola@espoo.fi
Juha Nurmi, suomenkielisen perusopetuksen johtaja, p. 050 372 5852, juha.nurmi@espoo.fi
Ulla Lehtonen, varhaiskasvatuksen johtaja, p. 050 081 9260, ulla.lehtonen@espoo.fi

Kasvun ja oppimisen toimiala tukee yksilön ja yhteisön kasvua sekä edistää elinikäistä ja jatkuvaa oppimista. Varmistamme sujuvan ja oppijalähtöisen oppimisen polun varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja aina toiselle asteelle asti. Nuorisopalvelumme tavoittaa nuoret myös vapaa-ajalla.

Espoon kaupunki
