Tiedote Kasvun ja oppimisen lautakunta 28.1.2026

Espoon kaupungin suomenkielisen perusopetuksen kieliohjelman tarkistaminen (pöydälle 10.12.2025)

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti Keran koulun kieliohjelmasta esityksen mukaan ja palautti muilta osin kieliohjelman uudelleenvalmisteluun. Esitys uudesta kieliohjelmasta tuodaan hyvissä ajoin lautakunnalle ennen kuin lukuvuoden 2027–2028 kielitarjonnasta kouluissa päätetään.

Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön, suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön ja suomenkielisen toisen asteen koulutuksen palvelualueen käyttösuunnitelmien 2026 hyväksyminen

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön, suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön ja suomenkielisen toisen asteen koulutuksen palvelualueen käyttösuunnitelmat vuodelle 2026. Tulosyksiköille ja toisen asteen palvelualueelle varataan mahdollisuus tehdä teknisiä tarkennuksia.

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin enimmäisarvo ja kertoimet

Kasvun ja oppimisen lautakunta esitti kaupunginhallitukselle päiväkodissa tapahtuvan varhaiskasvatuksen palvelusetelin lapsikohtaiseksi enimmäisarvoksi 1.3.2026 alkaen 1 028 euroa kuukaudessa.