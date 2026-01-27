Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvottelut on päätetty työntekijäpuolen toimesta
28.1.2026 23:43:28 EET | Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer | Tiedote
SuPer ja muut ammattiliitot sekä työnantajia edustava Hyvinvointiala Hali eivät ole saavuttaneet ratkaisua uudesta työehtosopimuksesta yksityiselle sosiaalipalvelualalle. Neuvottelut on päätetty työntekijäpuolen toimesta tuloksettomina myöhään keskiviikkona 28.1.2026.
SuPerille on tärkeää pitää huolta alan pito- ja vetovoimatekijöistä. Väestön ikääntyessä on odotettavissa vakava hoitajapula, mutta työnantajapuoli ei näe asiaa samalla tavalla. – Lähihoitajia tarvitaan jatkossakin yksityisellä sosiaalipalvelualalla. Palkkaero verrattuna hyvinvointialueisiin tulee kaventaa, eikä antaa sen kasvaa. Työehtojen tulee kokonaisuudessaan ylläpitää työhyvinvointia ja työssä jaksamista, toteaa SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg.
Tarkemmista jatkotoimenpiteistä tiedotetaan myöhemmin.
Neuvottelut koskevat noin 72 000 työntekijää
Yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelee noin 72 000 työntekijää. SuPer on toimialan suurin työntekijäjärjestö. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen neuvottelevat ammattiliitot SuPer, Erto ja Tehy eli Sote ry sekä JHL, Talentia ja Salli ry. Työnantajien puolella neuvottelee Hyvinvointiala Hali ry.
SOSTESia noudatetaan sosiaalialan palveluyksiköissä, kuten esimerkiksi yksityisissä vanhusten ja vammaisten palvelutaloissa, vanhainkodeissa, ensi- ja turvakodeissa, kotipalveluissa ja erilaisissa sosiaali- ja terveysjärjestöissä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja
Päivi Inberg, puheenjohtaja, puh. 040 705 9115
Jukka Parkkola, sopimusneuvottelija, puh. 050 569 8710
Pia Zaerens, yksityissektorin neuvottelupäällikkö, puh. 050 385 8042
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
Linkit
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
SuPer on Suomen suurin toisen asteen koulutettujen sote-ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen hoitajien ammattiliitto.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
SuPer: Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimusneuvottelut alkavat 27. tammikuuta27.1.2026 10:20:00 EET | Tiedote
SuPer osana Sote ry:tä aloittaa tänään terveyspalvelualan työehtosopimusneuvottelut työnantajia edustavan Hyvinvointiala Halin kanssa. Nykyinen työehtosopimus on voimassa 30.4.2026 saakka.
SuPers Inberg på Nationella närvårdardagen den 27 januari: Närvårdarnas arbete bär upp finländarnas vardag och samhällets funktion26.1.2026 05:00:00 EET | Pressmeddelande
– Närvårdarna är grundpelare i det finländska välfärdssamhället och deras arbete omfattar människor i alla åldrar och livsskeden, säger SuPers ordförande Päivi Inberg. Närvårdarnas arbete och kompetens möjliggör medborgarnas deltagande i arbetslivet och att samhällets vardag fungerar.
SuPerin Inberg Kansallisena lähihoitajapäivänä 27.1.: Lähihoitajien työ kannattelee suomalaisten arkea ja yhteiskunnan toimivuutta26.1.2026 05:00:00 EET | Tiedote
”Lähihoitajat ovat suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan peruspilareita, joiden työ ulottuu jokaiseen ikäryhmään ja elämänvaiheeseen”, SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg kertoo. - Lähihoitajien työ ja osaaminen mahdollistavat kansalaisten työssäkäynnin ja yhteiskunnan arjen sujumisen.
SuPerin Inberg: Lähihoitajille palautettava oikeus hoidon tarpeen arviointiin perusterveydenhuollossa – tekoäly ei saa korvata hoitoalan ammattilaisia23.1.2026 08:28:51 EET | Tiedote
SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg on huolissaan hallituksen suunnitelmasta mahdollistaa hoidon tarpeen arviointi tekoälyyn perustuvilla ratkaisuilla. – Kyse on potilasturvallisuuden kannalta kriittisestä tehtävästä, jonka tulee perustua koulutettujen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kliiniseen arvioon ja ammatilliseen vastuuseen, Inberg sanoo.
SuPer vastustaa määräaikaisten työsopimusten käytön helpottamista – työlainsäädännön tulisi suojella työntekijää15.1.2026 13:11:53 EET | Tiedote
Hallituksen esitys määräaikaisuuksien helpottamiseksi etenee tänään 15. tammikuuta valtioneuvoston yleisistunnon kautta eduskuntaan. – Lakiesitys heikentää naisvaltaisen hoitoalan työsuhdeturvaa entisestään. Tutkimukset eivät puolla esityksen tuomia hyötyjä, miksi siis hallitus kurittaa työntekijöitä? kysyy SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme