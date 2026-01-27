Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvottelut on päätetty työntekijäpuolen toimesta

28.1.2026 23:43:28 EET | Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer | Tiedote

SuPer ja muut ammattiliitot sekä työnantajia edustava Hyvinvointiala Hali eivät ole saavuttaneet ratkaisua uudesta työehtosopimuksesta yksityiselle sosiaalipalvelualalle. Neuvottelut on päätetty työntekijäpuolen toimesta tuloksettomina myöhään keskiviikkona 28.1.2026.

SuPerille on tärkeää pitää huolta alan pito- ja vetovoimatekijöistä. Väestön ikääntyessä on odotettavissa vakava hoitajapula, mutta työnantajapuoli ei näe asiaa samalla tavalla. – Lähihoitajia tarvitaan jatkossakin yksityisellä sosiaalipalvelualalla. Palkkaero verrattuna hyvinvointialueisiin tulee kaventaa, eikä antaa sen kasvaa. Työehtojen tulee kokonaisuudessaan ylläpitää työhyvinvointia ja työssä jaksamista, toteaa SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg.

Tarkemmista jatkotoimenpiteistä tiedotetaan myöhemmin.

Neuvottelut koskevat noin 72 000 työntekijää

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelee noin 72 000 työntekijää. SuPer on toimialan suurin työntekijäjärjestö. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen neuvottelevat ammattiliitot SuPer, Erto ja Tehy eli Sote ry sekä JHL, Talentia ja Salli ry. Työnantajien puolella neuvottelee Hyvinvointiala Hali ry.

SOSTESia noudatetaan sosiaalialan palveluyksiköissä, kuten esimerkiksi yksityisissä vanhusten ja vammaisten palvelutaloissa, vanhainkodeissa, ensi- ja turvakodeissa, kotipalveluissa ja erilaisissa sosiaali- ja terveysjärjestöissä.

Avainsanat

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPeryksityinen sosiaalipalvelualalähihoitajatyöehtosopimusneuvottelut

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja

Päivi Inberg, puheenjohtaja, puh. 040 705 9115
Jukka Parkkola, sopimusneuvottelija, puh. 050 569 8710
Pia Zaerens, yksityissektorin neuvottelupäällikkö, puh. 050 385 8042
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Linkit

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

SuPer on Suomen suurin toisen asteen koulutettujen sote-ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen hoitajien ammattiliitto.

