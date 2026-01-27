Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvottelut on päätetty työntekijäpuolen toimesta

SuPerille on tärkeää pitää huolta alan pito- ja vetovoimatekijöistä. Väestön ikääntyessä on odotettavissa vakava hoitajapula, mutta työnantajapuoli ei näe asiaa samalla tavalla. – Lähihoitajia tarvitaan jatkossakin yksityisellä sosiaalipalvelualalla. Palkkaero verrattuna hyvinvointialueisiin tulee kaventaa, eikä antaa sen kasvaa. Työehtojen tulee kokonaisuudessaan ylläpitää työhyvinvointia ja työssä jaksamista, toteaa SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg.

Tarkemmista jatkotoimenpiteistä tiedotetaan myöhemmin.

Neuvottelut koskevat noin 72 000 työntekijää

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelee noin 72 000 työntekijää. SuPer on toimialan suurin työntekijäjärjestö. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen neuvottelevat ammattiliitot SuPer, Erto ja Tehy eli Sote ry sekä JHL, Talentia ja Salli ry. Työnantajien puolella neuvottelee Hyvinvointiala Hali ry.

SOSTESia noudatetaan sosiaalialan palveluyksiköissä, kuten esimerkiksi yksityisissä vanhusten ja vammaisten palvelutaloissa, vanhainkodeissa, ensi- ja turvakodeissa, kotipalveluissa ja erilaisissa sosiaali- ja terveysjärjestöissä.