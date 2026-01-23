Vuoden 2026 Johtaja on Orionin toimitusjohtaja Liisa Hurme

Liisa Hurme on johtanut Orionia vuodesta 2022. Hurme on Kemianteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja sekä Keskuskauppakamarin ja Elinkeinoelämän keskusliiton hallitusten jäsen. Hän on myös tanskalaisen lääkeyhtiö LEO Pharman hallituksen jäsen. Koulutukseltaan hän on biokemian tohtori.

Perusteluissa Liisa Hurmetta luonnehditaan seuraavasti:

”Vuoden johtaja Liisa Hurme on menestynyt johtajana johdonmukaisella ja pitkäjänteisellä työllään globaalissa lääketeollisuudessa. Hän on ollut Orionin palveluksessa koko kuluvan vuosituhannen ja on todellinen asiaosaaja. Myös sijoittajien arviot ovat myönteisiä: Hurme on toiseksi arvostetuin suomalaisen pörssiyhtiön johtaja Luottamus- ja mainetutkimuksessa. Orionin kurssi on kehittynyt suotuisasti Hurmeen toimitusjohtajakaudella. Arvostamme Hurmeen työtä yhteiskunnallisena vaikuttajana. Hän toimii useissa elinkeinoelämän järjestöissä, muun muassa puheenjohtajana Kemianteollisuus ry:ssä. Kemianteollisuus on Suomen toiseksi suurin vientiala.”

”Olen iloinen ja kiitollinen tästä huomionosoituksesta, joka ei todellakaan ole yksilösuoritus vaan kaikkien Orionilaisten kollegoiden kanssa tehtyä työtä joka on siivittänyt Orionia ja itseäni eteenpäin. Niin Orionilla kuin kaikilla suomalaisilla yrityksillä on nyt vastuullinen tehtävä nostaa Suomi kasvuun”, sanoo Liisa Hurme.

Helsingin seudun kauppakamari palkitsi Vuoden 2026 johtajan Johtamisen Huiput 2026 -tilaisuudessa 29.1.2026. Kuudetta kertaa jaettavan tunnustuksen saajan valinnan teki Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Pia Pakarinen.

Lisätiedot: Pia Pakarinen, toimitusjohtaja, Helsingin seudun kauppakamari, pia.pakarinen@helsinki.chamber.fi, +358 40 529 4989.