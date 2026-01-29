Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökset 29.1.2026
29.1.2026 17:44:52 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla:
Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
Jaosto kokoontuu seuraavan kerran torstaina 12.2.2026
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Matti Miinalainen
viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 31520
matti.miinalainen@hel.fi
Linkit
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Helsinki city centre has the potential for considerable growth in terms of residents and jobs29.1.2026 09:08:13 EET | Press release
Could Helsinki city centre accommodate as many as 10,000 new residents and 10,000 new jobs? Both new residents and jobs would be needed to strengthen the vitality of the city centre. A new study by the City of Helsinki shows that Helsinki city centre has the preconditions for growth.
Det finns förutsättningar för en stor ökning av antalet invånare och arbetsplatser i Helsingfors centrum29.1.2026 09:07:50 EET | Pressmeddelande
Finns det plats att bygga för 10 000 nya invånare och 10 000 nya arbetsplatser i Helsingfors centrum? För att stärka centrums livskraft skulle både nya invånare och arbetsplatser vara önskvärda. Stadens utredning visar att det finns förutsättningar för tillväxt i Helsingfors centrum.
Helsingin keskustassa on edellytykset mittavalle asukas- ja työpaikkamäärän kasvulle29.1.2026 09:07:16 EET | Tiedote
Mahtuisiko Helsingin keskustaan rakentamista 10 000 uudelle asukkaalle ja 10 000 uudelle työpaikalle? Keskustan elinvoimaisuuden vahvistamiseksi sekä uudet asukkaat että työpaikat olisivat kaivattuja. Kaupungin selvitys osoittaa, että kasvulle on Helsingin keskusta-alueella edellytykset.
Utbyggnaden och renoveringen av kulturcentret Stoa framskrider – arkitekturtävlingen inleds28.1.2026 12:34:22 EET | Pressmeddelande
Lokalerna i kulturcentret Stoa (Åbohusvägen 1, Östra centrum) förnyas och byggnaden utvidgas. Helsingfors stad inleder arkitekturtävlingen i form av en inbjudningstävling om planeringen den 28 januari. Målet är ett mer funktionellt, öppet och mångsidigt kulturcenter.
Kulttuurikeskus Stoan arkkitehtuurikilpailu alkaa28.1.2026 12:34:22 EET | Tiedote
Itäkeskuksessa sijaitsevan kulttuurikeskus Stoan tilat perusparannetaan ja rakennusta laajennetaan. Helsingin kaupunki käynnistää suunnittelusta arkkitehtuurikutsukilpailun 28. tammikuuta. Tavoitteena on nykyistä toimivampi, avoimempi ja monipuolisempi kulttuurikeskus.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme