Autokeskus avaa uuden sukupolven BMW-autotalon Helsinkiin

Autokeskus BMW-jälleenmyyjäksi myös Helsingissä

Autokeskus toimii BMW-jälleenmyyjä Tampereella, Turussa, Hämeenlinnassa ja 1.7.2026 alkaen myös Helsingin Konalassa. Vuonna 2025 Autokeskus rekisteröi 817 uutta BMW:tä, mikä vastasi yli 23 %:n markkinaosuutta Suomen BMW-myynnistä. Uusi Autokeskus BMW Helsinki täydentää yhtiön pitkään jatkunutta pääkaupunkiseudun BMW-liiketoimintaa. Autokeskus on palvellut BMW-asiakkaita suurten huolto- ja kolarikorjaamoiden voimin Helsingin Konalassa ja Vantaan Airportissa vuodesta 2011. Nyt avattava BMW-autotalo luo asiakkaalle yhtenäisen BMW-asiakaskokemuksen auton hankinnasta huoltoon. Uusi autotalo on M-sertifioitu, ja siellä on tarjolla koko BMW-mallisto sekä myös BMW Premium Selection -vaihtoautot.

Keskeinen sijainti Konalassa palvelee pääkaupunkiseudun BMW-asiakkaita

Autokeskuksen uusi BMW-myymälä on keskeisellä paikalla Kehä I:n ja Vihdintien risteyksessä Konalassa, osoitteessa Ristipellontie 7. Autokeskus on suomalainen perheyritys, joka on toiminut Ristipellontiellä 1960-luvulta lähtien. Yrityksen pitkä kokemus näkyy asiakaspalvelun laadussa, sekä valmiudessa kehittää toimintaa pitkäjänteisesti vastaamaan muuttuvan autoalan tarpeita.

"Olemme innoissamme ja samalla kiitollisia tästä upeasta mahdollisuudesta. Korotamme BMW-asiakaspalvelun uudelle tasolle ja tavoittelemme reilua kasvua myyntiimme sekä BMW:n markkinaosuuteen pääkaupunkiseudulla," sanoo Autokeskuksen toimitusjohtaja Karri Koskinen.

"Yhteistyömme Autokeskuksen kanssa alkoi vuonna 2007, ja Autokeskus on osoittautunut vahvaksi ja luotettavaksi kumppaniksi. Toivotamme Autokeskukselle parasta menestystä nyt myös Helsingissä," sanoo BMW Suomen toimitusjohtaja Antonino Gomes de Sa.

Uuden sukupolven BMW-autotalo

Autokeskus BMW Helsinki on BMW:n uuden Retail.Next-julkisivukonseptin ensimmäinen edustaja Suomessa ja ensimmäisten joukossa Pohjoismaissa. Konseptin keskeisiä elementtejä ovat kestävyys, asiakaslähtöisyys, tunnistettavuus, sekä tyylin ja mittasuhteiden selkeys. Konseptin mukaisesti täysin lasitettu myyntialue pohjakerroksessa on talon visuaalinen painopiste ja yläkerrokset on suunniteltu sen päällä kelluvaksi rakenteeksi, mikä luo kiehtovan arkkitehtonisen kokonaisilmeen. Autokeskus BMW Helsingissä kestävyyteen pyritään modernisoimalla täysin jo olemassa oleva rakennus, jossa otetaan käyttöön maalämpö ja -viilennys, sekä aurinkosähköjärjestelmä. Rakennukselle haetaan LEED Gold -sertifiointia.

Retail Next: Uusi myymäläilme, uudistettu toimintamalli ja asiakaskokemus

BMW Retail Next-konseptiin kuuluu paitsi moderni ja elämyksellinen myymäläilme, myös uudistettu toimintamalli, jossa asiakas on kaiken keskiössä. Tavoitteena on tarjota entistä henkilökohtaisempi, läpinäkyvämpi ja sujuvampi asiointikokemus. Keskeinen osa konseptia on kotoisa ja välitön ilmapiiri. Palvelumalli, sisustus ja tilojen valaistus on suunniteltu luomaan miellyttävä ja rauhallinen ympäristö huoltoasiointiin ja auton valintaan.

Neue Klasse: sähköisen liikkumisen uusi aikakausi

Uuden BMW-myymälän avaaminen ajoittuu BMW:lle tärkeään vaiheeseen, sillä merkki on lanseeraamassa kokonaan uutta Neue Klasse -mallistoa. BMW:n Neue Klasse -mallisto käynnistää merkin seuraavan sähköisen aikakauden. Malliston ensimmäinen auto, BMW iX3, tuo markkinoille ennennäkemätöntä suorituskykyä ja energiatehokkuutta. Uuden teknologia-alustan ansiosta auton käyttöliittymä, ajo-ominaisuudet, sähköinen suorituskyky ja WLTP-standardin mukainen 806 kilometrin toimintamatka nostavat sähköisten premium-katumaastureiden riman uudelle tasolle. ”Mallisto kasvaa nopeasti: loppuvuodesta 2026 esitellään täysin uusi BMW i3, ja seuraavina vuosina lanseerataan useita muita Neue Klasse -malleja. Uusi teknologia-alusta, täysin uudistettu sähköautomallisto sekä designfilosofia tukevat BMW:n kasvutavoitteita Suomessa. Autokeskuksen BMW myymälä Konalassa liittyy BMW-verkostoon tämän kehityksen kannalta juuri oikeaan aikaan." toteaa Antonino Gomes de Sa.