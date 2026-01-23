Valtioneuvoston linnassa alkaa mittava peruskorjaus syksyllä
29.1.2026 11:15:00 EET | Senaatti-kiinteistöt | Tiedote
Valtioneuvoston linnassa alkaa peruskorjaus elokuussa 2026. Valtion tiloista ja hankkeen rakennuttamisesta vastaava Senaatti-kiinteistöt ja Consti Oyj:n tytäryhtiö Consti Korjausrakentaminen Oy ovat allekirjoittaneet rakennushankkeen urakkasopimuksen tänään 29.1.2026. Rakennushanke toteutetaan Senaatin kärkihankeallianssimallilla.
”Käynnistämme hankkeen kehitysvaiheen välittömästi, ja se jatkuu kesään 2026 asti. Rakennustyöt alkavat elokuussa 2026, ja niiden on määrä valmistua vuoden 2030 aikana. Peruskorjauksessa rakennuksen talotekniikka modernisoidaan ja energiatehokkuutta ja esteettömyyttä parannetaan. Linnan työtilat uudistetaan vastaamaan tämän päivän vaatimuksia rakennuksen historiallisia arvoja kunnioittaen”, kertoo Senaatti-kiinteistöjen rakennuttamisjohtaja Marko Virtanen.
Valtioneuvoston toimitilat ja toiminnot keskitetään jatkossa linnan läheisyyteen
Valtioneuvoston linnan peruskorjaus on osa laajempaa valtioneuvoston toimitilojen uudistamishanketta, jossa valtioneuvoston toiminnot ja ministeriöiden toimitilat keskitetään jatkossa pääosin Valtioneuvoston linnan kortteliin ja sen viereiseen kortteliin.
Tavoitteena on turvata rakennusten pitkäaikainen käyttö valtioneuvoston toimitiloina. Suunnittelussa ja rakentamisessa otetaan huomioon korttelien kulttuuri- ja rakennushistorialliset arvot. Tilaratkaisut ovat muunneltavat, joten ne taipuvat myös valtioneuvoston tulevaisuuden muuttuviin tarpeisiin.
Linnan sisäpihalle on suunniteltu uudisrakennusta, mutta sen toteuttamisesta ei ole vielä päätöstä. Myös uudisrakennuksen rakentamisesta vastaisi Consti. Urakan kokonaiskustannusarvio on 195 milj. euroa ja pitää sisällään sekä peruskorjauksen että mahdollisen uudisrakentamisen. Pääsuunnittelijana hankkeessa toimii Sarc + Sigge Arkkitehdit.
Uudistustyöt alkoivat linnan viereisestä korttelista
Valtioneuvoston tilat uudistetaan vaiheittain, ja työt on aloitettu Valtioneuvoston linnan viereisen korttelin rakennuksista marraskuussa 2024. Rakennustyöt tässä ensimmäisessä vaiheessa ovat edenneet harjannostajaisiin, ja töiden on määrä valmistua tämän vuoden lopussa. Urakoitsijana toimii YIT, ja suunnittelusta vastaa LPR-arkkitehdit.
Tutustu hankkeeseen: https://www.senaatti.fi/hankkeet/valtioneuvoston-kortteleiden-peruskorjaus-ja-uudistaminen/
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marko Virtanenrakennuttamisjohtaja, Senaatti-kiinteistötPuh:040 139 430marko.virtanen@senaatti.fi
Minna NiittyniemiToimialajohtaja, Senaatti-kiinteistöt, Valtioneuvosto ja toimistokiinteistöt
Valtion toimistotilat ja niiden kehitys, valtion yhteiset työympäristöt, valtioneuvoston toimitilat
Kuvat
Senaatti
Senaatti on valtion kiinteistöasiantuntija ja toimitilakumppani. Luomme asiakkaidemme kanssa heidän toimintaansa tukevia työympäristöjä ja vastaamme niiden ylläpidosta. Tytärliikelaitoksemme Puolustuskiinteistöt puolestaan vastaa puolustushallinnon kiinteistöistä kaikissa turvallisuustilanteissa. Haluamme tarjota parhaat mahdolliset olosuhteet ja edellytykset tehdä työtä, joka tekee Suomesta maailman toimivimman ja turvallisimman maan. Kehitämme valtion kiinteistövarallisuutta ja pidämme huolta kulttuurihistoriallisista kohteista. Vastuullisuus on kaiken toimintamme keskiössä. www.senaatti.fi
Olemme töissä Suomelle.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Senaatti-kiinteistöt
Fiksuilla energiasäästötoimenpiteillä turha kulutus kuriin ja miljoonien säästöt valtiolle23.1.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Senaatti-konserni käynnisti talvella 2022 energiansäästöohjelman, jossa toteutettiin lähes 2000 energiansäästötoimenpidettä. Näillä saavutettiin merkittävä, 7 %:n energiansäästö kokonaisenenergiankulutukseen nähden, mikä vastasi noin 10 milj. euron säästöä. Senaatissa jatketaan tänäkin talvena energiansäästöohjelman hyviä käytäntöjä, ja konserni on liittynyt mukaan julkisen alan uuteen energiatehokkuussopimukseen.
Entinen GTK-rakennus puretaan Kuopiossa8.1.2026 10:57:49 EET | Tiedote
Kuopion Savilahdessa osoitteessa Neulaniementie 5 puretaan entisen Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) pää- ja varastorakennus. Purkutyöt käynnistyvät helmikuun alussa, ja niiden arvioidaan valmistuvan toukokuussa 2026.
Pelson entinen vankila-alue on myyty30.12.2025 11:30:00 EET | Tiedote
Senaatti-kiinteistöt on allekirjoittanut kiinteistökaupan Vaalassa sijaitsevasta entisestä Pelson vankila-alueesta. Noin 2 500 hehtaarin laajuinen alue rakennuksineen siirtyy uuteen omistukseen 30.12.2025 alkaen. Kestävä Metsä KER II Ky ostaa maa-alueet metsä- ja maatalouskäyttöön ja rakennukset maapohjineen ostaa Kimmo Piippo.
”Toivo” ja ”Niityllä” jatkoon Niuvanniemen sairaalan uudisrakennuksen suunnittelukilpailussa19.12.2025 11:05:00 EET | Tiedote
Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt käynnisti yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kanssa merkittävän suunnittelukilpailun Kuopiossa sijaitsevan Niuvanniemen sairaalan uudisrakennuksen toteuttamiseksi. Kilpailuun valittiin arvonnalla viisi kelpoisuusehdot täyttävää suunnitteluryhmää, joista kahden ehdotuksia kehitetään seuraavaksi kilpailun jälkeisessä jatkokehitysvaiheessa rinnakkain. Nimimerkki Toivon suunnittelijana on Työyhteenliittymä Tähti-Set ja MUUAN työryhmineen ja nimimerkki Niityllä suunnittelijana Raami Arkkitehdit Oy ja Arkkitehtitoimisto Olla Oy työryhmineen.
Eteläesplanadi 10 siirtyy uusille omistajille18.12.2025 14:30:00 EET | Tiedote
Senaatti-kiinteistöt on allekirjoittanut kiinteistökaupan esisopimuksen Alma Property Partnersin ja Cobbleyard Real Estaten perustaman Kiinteistö Oy Alma Propco 2 kanssa osoitteessa Eteläesplanadi 10 sijaitsevasta toimistokiinteistöstä. Lopullinen kiinteistökauppa allekirjoitetaan joulukuun aikana. Kauppahinta on 16 milj. euroa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme