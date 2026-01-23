Valtioneuvoston linnassa alkaa mittava peruskorjaus syksyllä

”Käynnistämme hankkeen kehitysvaiheen välittömästi, ja se jatkuu kesään 2026 asti. Rakennustyöt alkavat elokuussa 2026, ja niiden on määrä valmistua vuoden 2030 aikana. Peruskorjauksessa rakennuksen talotekniikka modernisoidaan ja energiatehokkuutta ja esteettömyyttä parannetaan. Linnan työtilat uudistetaan vastaamaan tämän päivän vaatimuksia rakennuksen historiallisia arvoja kunnioittaen”, kertoo Senaatti-kiinteistöjen rakennuttamisjohtaja Marko Virtanen.

Valtioneuvoston toimitilat ja toiminnot keskitetään jatkossa linnan läheisyyteen

Valtioneuvoston linnan peruskorjaus on osa laajempaa valtioneuvoston toimitilojen uudistamishanketta, jossa valtioneuvoston toiminnot ja ministeriöiden toimitilat keskitetään jatkossa pääosin Valtioneuvoston linnan kortteliin ja sen viereiseen kortteliin.

Tavoitteena on turvata rakennusten pitkäaikainen käyttö valtioneuvoston toimitiloina. Suunnittelussa ja rakentamisessa otetaan huomioon korttelien kulttuuri- ja rakennushistorialliset arvot. Tilaratkaisut ovat muunneltavat, joten ne taipuvat myös valtioneuvoston tulevaisuuden muuttuviin tarpeisiin.

Linnan sisäpihalle on suunniteltu uudisrakennusta, mutta sen toteuttamisesta ei ole vielä päätöstä. Myös uudisrakennuksen rakentamisesta vastaisi Consti. Urakan kokonaiskustannusarvio on 195 milj. euroa ja pitää sisällään sekä peruskorjauksen että mahdollisen uudisrakentamisen. Pääsuunnittelijana hankkeessa toimii Sarc + Sigge Arkkitehdit.

Uudistustyöt alkoivat linnan viereisestä korttelista

Valtioneuvoston tilat uudistetaan vaiheittain, ja työt on aloitettu Valtioneuvoston linnan viereisen korttelin rakennuksista marraskuussa 2024. Rakennustyöt tässä ensimmäisessä vaiheessa ovat edenneet harjannostajaisiin, ja töiden on määrä valmistua tämän vuoden lopussa. Urakoitsijana toimii YIT, ja suunnittelusta vastaa LPR-arkkitehdit.

Tutustu hankkeeseen: https://www.senaatti.fi/hankkeet/valtioneuvoston-kortteleiden-peruskorjaus-ja-uudistaminen/