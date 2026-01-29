Olemme täällä, jotta sinä voit hyvin – Keusoten strategia 2026–2030 ohjaa palvelujen kehittämistä ja talouden tasapainottamista

Perustehtävämme: hyvinvointia ja turvallisuutta asukkaille yhdessä

Keusoten perustehtävä on selkeä: hyvinvointia ja turvallisuutta asukkaille yhdessä. Hyvinvointi rakentuu arjen toimivissa palveluissa, hoidon jatkuvuudessa ja arvostavissa kohtaamisissa yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten, oppilaitosten ja muiden kumppaneiden kanssa.

Strategia nojaa kolmeen arvoon: luottamukseen, ihmislähtöisyyteen ja vastuullisuuteen. Strategian tavoitteita vuosina 2026–2030 ovat vaikuttavat ja saavutettavat palvelut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö ja taloudellinen kestävyys.

– Keusoten tärkein voimavara on henkilöstö. Strategiamme syntyi yhdessä ja toteutuu arjen työssä. Vaikka toimintaympäristö on haastava, meillä on yhteinen suunta ja tahto kehittää palveluja vaikuttavasti ja vastuullisesti, sanoo hyvinvointialuejohtaja Raija Kontio.

Strategian toimeenpano alkaa – strategia arkeen

Strategia viedään käytäntöön vaiheittain vuoden 2026 aikana. Tavoitteena on, että strategia tulee näkymään arjen työssä, palvelujen kehittämisessä ja päätöksenteossa.

Tutustu Keusoten strategiaan tarkemmin: Strategia ja palvelustrategia 2026–2030