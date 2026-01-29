Olemme täällä, jotta sinä voit hyvin – Keusoten strategia 2026–2030 ohjaa palvelujen kehittämistä ja talouden tasapainottamista
29.1.2026 11:50:26 EET | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluevaltuusto on hyväksynyt uuden hyvinvointialue- ja palvelustrategian vuosille 2026–2030. Strategia ohjaa Keusoten toimintaa tulevina vuosina ja kokoaa yhteisen suunnan palvelujen kehittämiselle, henkilöstön hyvinvoinnille sekä taloudelliselle kestävyydelle. Strategia on rakennettu yhdessä asukkaiden, henkilöstön ja kumppaneiden kanssa.
Perustehtävämme: hyvinvointia ja turvallisuutta asukkaille yhdessä
Keusoten perustehtävä on selkeä: hyvinvointia ja turvallisuutta asukkaille yhdessä. Hyvinvointi rakentuu arjen toimivissa palveluissa, hoidon jatkuvuudessa ja arvostavissa kohtaamisissa yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten, oppilaitosten ja muiden kumppaneiden kanssa.
Strategia nojaa kolmeen arvoon: luottamukseen, ihmislähtöisyyteen ja vastuullisuuteen. Strategian tavoitteita vuosina 2026–2030 ovat vaikuttavat ja saavutettavat palvelut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö ja taloudellinen kestävyys.
– Keusoten tärkein voimavara on henkilöstö. Strategiamme syntyi yhdessä ja toteutuu arjen työssä. Vaikka toimintaympäristö on haastava, meillä on yhteinen suunta ja tahto kehittää palveluja vaikuttavasti ja vastuullisesti, sanoo hyvinvointialuejohtaja Raija Kontio.
Strategian toimeenpano alkaa – strategia arkeen
Strategia viedään käytäntöön vaiheittain vuoden 2026 aikana. Tavoitteena on, että strategia tulee näkymään arjen työssä, palvelujen kehittämisessä ja päätöksenteossa.
Tutustu Keusoten strategiaan tarkemmin: Strategia ja palvelustrategia 2026–2030
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Raija KontioHyvinvointialuejohtajaKeski-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:040 768 2627raija.kontio@keusote.fi
Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päivitti valtuustoryhmien toimintatuen periaatteita29.1.2026 10:56:23 EET | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hyväksyi kokouksessaan 27. tammikuuta valtuustoryhmien toimintatuen periaatteiden päivityksen. Muutokset johtuvat hyvinvointialuelain säännösten uudistumisesta.
Nurmijärvellä muutoksia suun terveydenhuollon palveluissa28.1.2026 11:31:57 EET | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) suun terveydenhuollon palveluihin Nurmijärvellä tulee muutoksia 2.2.2026. Nurmijärven sote-yksikön (ent. Klaukkalan terveysasema) vanhassa puolessa on todettu rakenne- ja sisäilmaongelmia, minkä vuoksi se on suunniteltu purkaa. Kiinteistön omistaa Nurmijärven kunta. Keusoten hammashoitola siirtyy pois tiloista tammikuun loppuun mennessä.
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen talous vahvistui vuonna 202528.1.2026 10:27:32 EET | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) vuoden 2025 talous näyttää toteutuvan odotettua parempana. Valtiokonttorille toimitetussa ennusteessa tilikauden alijäämäksi arvioitiin 3,0 miljoonaa euroa. Tilinpäätös on kuitenkin vielä kesken, ja luvut voivat tarkentua.
Apua hammassärkyyn nopeammin – ajanvaraus nyt diginä OmaKeusotessa23.1.2026 08:18:45 EET | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) on laajentanut suun terveydenhuollon digipalveluita OmaKeusotessa. Asiakkaat voivat nyt varata hammaslääkärin kiireellisen ajan särkyvastaanotolle. OmaKeusote tekee suun terveydenhuollon ajanvarauksesta sujuvampaa ja mahdollistaa asioinnin ajasta ja paikasta riippumatta.
Aluehallituksen päätöksiä: Keski-Uudenmaan hyvinvointialue liittyy julkisen alan energiatehokkuussopimukseen19.12.2025 15:21:36 EET | Tiedote
Aluehallitus päätti kokouksessaan 16.12.25 hyväksyä liittymisen Julkisen alan energiatehokkuussopimukseen (JETS) kaudelle 2026–2030. Hyvinvointialuejohtaja Raija Kontio allekirjoittaa sopimuksen Energiaviraston kanssa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme