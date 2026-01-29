Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)

Olemme täällä, jotta sinä voit hyvin – Keusoten strategia 2026–2030 ohjaa palvelujen kehittämistä ja talouden tasapainottamista

29.1.2026 11:50:26 EET | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluevaltuusto on hyväksynyt uuden hyvinvointialue- ja palvelustrategian vuosille 2026–2030. Strategia ohjaa Keusoten toimintaa tulevina vuosina ja kokoaa yhteisen suunnan palvelujen kehittämiselle, henkilöstön hyvinvoinnille sekä taloudelliselle kestävyydelle. Strategia on rakennettu yhdessä asukkaiden, henkilöstön ja kumppaneiden kanssa.

Keusoten strategia ja palvelustrategia 2026-2030
Perustehtävämme: hyvinvointia ja turvallisuutta asukkaille yhdessä 

Keusoten perustehtävä on selkeä: hyvinvointia ja turvallisuutta asukkaille yhdessä. Hyvinvointi rakentuu arjen toimivissa palveluissa, hoidon jatkuvuudessa ja arvostavissa kohtaamisissa yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten, oppilaitosten ja muiden kumppaneiden kanssa.  

Strategia nojaa kolmeen arvoon: luottamukseen, ihmislähtöisyyteen ja vastuullisuuteen. Strategian tavoitteita vuosina 2026–2030 ovat vaikuttavat ja saavutettavat palvelut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö ja taloudellinen kestävyys. 

– Keusoten tärkein voimavara on henkilöstö. Strategiamme syntyi yhdessä ja toteutuu arjen työssä. Vaikka toimintaympäristö on haastava, meillä on yhteinen suunta ja tahto kehittää palveluja vaikuttavasti ja vastuullisesti, sanoo hyvinvointialuejohtaja Raija Kontio

Strategian toimeenpano alkaa – strategia arkeen  

Strategia viedään käytäntöön vaiheittain vuoden 2026 aikana. Tavoitteena on, että strategia tulee näkymään arjen työssä, palvelujen kehittämisessä ja päätöksenteossa. 

Tutustu Keusoten strategiaan tarkemmin: Strategia ja palvelustrategia 2026–2030 

strategia hyvinvointi kehittäminen henkilöstö kestävyys keusote keski-uudenmaan hyvinvointialue

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.

