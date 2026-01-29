SDP:n Lauri Lyly: AY-jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poisto on veronkiristys palkansaajille – SDP palauttaa oikeuden ensi vaalikaudella
29.1.2026
Petteri Orpon hallituksen päätös poistaa ammattiliittojen jäsenmaksujen verovähennysoikeus on suora ja poikkeuksellinen veronkiristys palkansaajille. SDP pitää ratkaisua perusteettomana ja epäoikeudenmukaisena ja pyrkii palauttamaan työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuuden ensi vaalikaudella, sanoo SDP:n kansanedustaja ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varapuheenjohtaja Lauri Lyly.
Hallitus on perustellut verovähennysoikeuden poistoa valtiontalouden säästöillä. Tosiasiallisesti kyse on kuitenkin ammattiliittojen jäseniin kohdistuvasta verosanktiosta, jolle ei löydy vertailukohtaa suomalaisesta verojärjestelmästä. Samalla hallitus on käyttänyt veroporkkanoita veronalennuksiin, jotka kohdistuvat pääosin suurituloisille.
Ammattiliiton jäsenmaksu on työntekijälle tulonhankkimiskustannus. Liitot neuvottelevat työehdoista, palkoista, työajoista ja työhyvinvoinnista – eli suoraan palkansaajien toimeentulosta ja ostovoimasta. Kun jäsenmaksun verovähennysoikeus poistetaan, kiristetään palkansaajien verotusta ja heikennetään työntekijöiden asemaa työmarkkinoilla.
Kokoomuksen kansanedustaja ja entinen työministeri Arto Satonen on väittänyt, että AY-jäsenmaksun verovähennysoikeuden palauttaminen olisi “AY-jäsenyyden tukemista veronmaksajien rahoilla”. Väite on harhaanjohtava. Kyse ei ole tuesta eikä etuoikeudesta, vaan verojärjestelmän perusperiaatteesta: tulonhankkimiseen liittyvät välttämättömät kulut ovat vähennyskelpoisia.
Työntekijöille järjestäytyminen on keino turvata perusoikeuksia, neuvotteluvoimaa ja toimeentuloa. Yrityksille järjestäytyminen on osa liiketoimintaa, edunvalvontaa ja markkinastrategiaa. Samassa yhteydessä on syytä kannustaa samanlaisin verokannustein työnantajia järjestäytymään työnantajaliittoihin. Se osaltaan vahvistaisi järjestäytyneen sopimisen edellytyksiä ja työehtosopimusten kattavuutta, joilla määritellään keskeiset työehdot työpaikoilla.
Hallituksen päätös ei ole irrallinen yksittäinen ratkaisu, vaan osa laajempaa ja systemaattista linjaa, jolla murennetaan työntekijöiden järjestäytymistä ja ammattiliittojen neuvotteluvoimaa. Ratkaisulla on merkittävä symbolinen vaikutus: se viestii, että työntekijöiden yhteistä edunvalvontaa pidetään ongelmana, ei osana toimivaa työmarkkinamallia.
SDP katsoo, että vahva järjestäytyminen on suomalaisen työelämän vakauden ja reiluuden perusta. Siksi AY-jäsenmaksujen verovähennysoikeus kuuluu palauttaa. Kyse on oikeudenmukaisuudesta, verojärjestelmän johdonmukaisuudesta ja työntekijöiden toimeentulon ja säällisten työehtojen turvaamisesta.
Yhteyshenkilöt
Lauri LylyKansanedustajaPuh:050 385 5744lauri.lyly@eduskunta.fi
