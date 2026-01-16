A-Insinöörit panostaa kyberturvallisuuteen – Mikael Peltonen liittyy teknisen turvallisuuden tiimin
Teollisuuden kone- ja kyberturvallisuuteen erikoistunut Mikael Peltonen on aloittanut A-Insinööreissä teknisen turvallisuuden konsulttina. Teollisen tuotannon turvallisuuskysymykset ovat jatkuvassa muutoksessa, ja kysyntä kyberturvallisuuden asiantuntijuudelle kasvaa.
Diplomi-insinööri Mikael Peltonen on nimitetty suunnittelu- ja konsulttiyhtiö A-Insinöörien teknisen turvallisuuden vanhemmaksi asiantuntijaksi teollisuus- ja talotekniikan toimialalle. Koneturvallisuuteen, turva-automaatioon ja OT-kyberturvallisuuteen (operatiivisen teknologian kyberturvallisuus) erikoistunut Peltonen on aiemmin työskennellyt Afryssä sekä ennen konsulttiuraansa nosto- ja siirtolaitevalmistaja Kalmarissa.
– Mikaelin kokemustaustassa koneturvallisuuteen yhdistyy vahva automaatio-osaaminen, modernien teollisten järjestelmien kokonaisturvallisuuden sekä EU:n turvallisuuslainsäädännön tuntemus. Hänen edustamansa asiantuntemus on Suomessa vielä harvinaista ja vahvistaa palvelutarjoamaamme juuri oikeaan aikaan, toimialajohtaja Sasu Karkiainen A-Insinööreistä kiittää.
Tuotantoprosesseihin kohdistuvien verkko- ja tietojärjestelmäuhkien hallinta, OT-kyberturvallisuus, on tällä hetkellä yksi teollisuuden keskeisimmistä ja nopeimmin kehittyvistä turvallisuusalueista.
– Sisäisiin ja ulkoisiin verkkoihin yhteydessä olevien IoT-, automaatio- ja konejärjestelmien turvallisuutta ei voi tarkastella pelkästään fyysisestä näkökulmasta, vaan kyberturvallisuus on yhtä tärkeä osa kokonaisuutta, Mikael Peltonen sanoo.
– On motivoivaa päästä kehittämään A-Insinöörien suomalaisille teollisuusasiakkaille ratkaisuja, joilla ne pystyvät vastaamaan uusiin uhkiin ja kiristyviin vaatimuksiin.
”Teollisuustuotannon riskikenttä on muuttunut”
OT-kyberturvallisuus suojaa teollisuuden tuotantoprosesseja, kriittistä infrastruktuuria ja laitteita muun muassa verkkohyökkäyksiltä. Alan asiantuntijan mukaan IT-ympäristöjen kyberturvallisuus on kehittynyt pitkälle, mutta teollisuudessa ollaan vasta heräämässä riskeihin, joille verkottuneet tuotantolaitokset altistuvat.
– Riskikenttä on muuttunut. Häiriö teollisen automaation kyberturvallisuudessa voi pahimmillaan keskeyttää tuotannon, vahingoittaa laitteita tai aiheuttaa henkilöturvallisuutta vaarantavia tilanteita. Myös NIS2-direktiivi ja muu EU-sääntely asettaa teollisuusyrityksille uusia velvoitteita varautumisen ja riskienhallinnan suhteen, Peltonen kertoo.
– Vaikka asetelma on teollisuusyrityksille merkittävä haaste, se on myös mahdollisuus rakentaa varmuutta prosessien häiriöttömyydelle, fyysiselle turvallisuudelle ja laitteiden käytettävyydelle.
Konsulttiyhtiö A-Insinöörit toimii monialaisena teollisuuden investointien suunnittelijana ja tuotantolinjojen sekä laitosten kehittämisen kumppanina. Laaja-alaiseen osaamiseen kuuluvat myös teknisen turvallisuuden ja riskienhallinnan asiantuntijapalvelut. Yhtiö palvelee laajasti eri teollisuuden haaroja prosessi-, energia- ja kemianteollisuudesta metsäteollisuuteen, konepajateollisuuteen, kaivos- ja louhintaympäristöihin sekä raskaan teollisuuden tuotantolaitoksiin.
