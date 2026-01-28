Revolution avautuu uudistuneena – tutut puitteet, raikas ilme ja entistä laadukkaammat live‑illat
29.1.2026 11:55:00 EET | Osuuskauppa Keskimaa | Tiedote
Jyväskylän kävelykadulla sijaitseva ravintola Revolution avautuu asiakkaille uudistuneena perjantaina 30.1.2026 klo 21, kun tammikuun aikana toteutettu remontti on saatu päätökseen. Uudistus tuo tiloihin raikkaamman ilmeen ja parantaa ravintolan toiminnallisuutta, säilyttäen samalla Revolutionin tutun tunnelman.
Remontissa päivitettiin ravintolan kalusteita, pintoja sekä värimaailmaa, ja visuaalista ilmettä kehitettiin entistä viihtyisämmäksi Revolutionin tyyliä kunnioittaen. Merkittävin rakenteellinen muutos on kuluneiden lattiapintojen täydellinen uusiminen, mikä raikastaa yleisilmettä. Tiloihin lisättiin lisäksi paljon toivottu kabinetti, joka mahdollistaa pienempien yksityistilaisuuksien järjestämisen.
Pyöreä baarialue säilytettiin lähes alkuperäisessä muodossaan, ja myös ikoninen pyöreä baaritiski jatkaa asiakkaiden kohtaamispaikkana entiseen tapaan. Pyöreän baarin tiloja viimeistellään avattavaksi helmikuun ensimmäiselle viikonlopulle.
Revolutionin keittiö jatkaa samalla peruslinjalla, jossa ruoka tehdään rennosti mutta tinkimättömällä otteella. Revolutionin arkilounaat ovat tarjolla helmikuun alusta alkaen entiseen tapaan ja avajaisviikonlopun sunnuntaina on mahdollisuus tulla nauttimaan Revolutionin juhlabrunssi klo 12–16.
− Ruokalista rakentuu burgereiden, taco-annosten ja tuttujen klassikoiden ympärille, valmistettuna Revolutionille tyypillisellä tavalla. Puuhiiligrilli tuo annoksiin rehellisiä makuja, kunnollisen paistopinnan ja sopivan savuisuuden, kertoo ravintolapäällikkö Jukka Puhalainen.
Laadukkaita live-iltoja joka perjantai
Revolution on tunnettu suosituista live-illoista ja erilaisista tapahtumista. Ravintolaan rakennettiin esiintymislava, ja äänentoisto- sekä valaistusjärjestelmät päivitettiin, mikä parantaa live-tapahtumien laatua ja tuo esiintyjille entistä paremmat puitteet. Tapahtumat saavat jatkoa heti avajaisillasta alkaen.
− Kevään jokaisena perjantaina ravintolassa kuullaan livemusiikkia, joihin artistivalinnat tehdään asiakkaiden toiveiden perusteella. Avajaisiltana lavalle nousee Sliki, ja kevään mittaan esiintyvät myös muun muassa Lage ja PyryTheKid. Kaikki keikat ovat asiakkaille maksuttomia ja hyvä meininki tulee aina kaupan päälle, Puhalainen ilmoittaa.
− Lupaamme olla edelleen kaupungin paras aloittelupaikka, jossa viihdytään aamun pikkutunneille saakka.
Osuuskauppa Keskimaa, ravintolapäällikkö Jukka Puhalainen, Revolution & Urban Bistro, 010 767 5490, jukka.puhalainen@sok.fi
Osuuskauppa Keskimaa, ryhmäpäällikkö Katja Ylitalo, 010 767 3068, katja.m.ylitalo@sok.fi
Osuuskauppa Keskimaa on market- ja tavaratalokauppaa, matkailu- ja ravitsemiskauppaa sekä liikennekauppaa harjoittava monialayritys, joka tarjoaa palveluja yli 100 toimipaikassa. Olemme maakunnan markkinajohtaja kaikilla edustamillamme toimialoilla. Keskimaa on Keski-Suomen maakunnan suurimpia yrityksiä noin 760 miljoonan euron liikevaihdolla. Asiakasomistajia on yli 143 000. Keski-Suomen suurimpana yritystyönantajana työllistämme yli 2000 keskisuomalaista.
