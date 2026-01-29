Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päivitti valtuustoryhmien toimintatuen periaatteita

29.1.2026 10:56:23 EET | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hyväksyi kokouksessaan 27. tammikuuta valtuustoryhmien toimintatuen periaatteiden päivityksen. Muutokset johtuvat hyvinvointialuelain säännösten uudistumisesta.

Kuvituskuva

Valtuustoryhmien toimintatuen tarkoituksena on parantaa valtuustoryhmien toimintaedellytyksiä. Uudistetun lain mukaan hyvinvointialue voi nyt tukea taloudellisesti: valtuustoryhmien sisäistä toimintaa ja valtuustoryhmän päätöksentekoon liittyvää muuta toimintaa.

Tukea voidaan myöntää enintään 5 000 euroa valtuutettua kohden vuodessa. Myönnettävä tuki riippuu valtuustoryhmän koosta ja talousarviossa varatuista määrärahoista.

Tukea ei voi käyttää tiedottamiseen eikä yleisötapahtumien järjestämiseen kuukautta ennen vaaleja. Tuen käytöstä tulee antaa kirjallinen selvitys.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuustossa on 69 valtuutettua.

