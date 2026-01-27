Ylen helmi kuu on nuorten! – Talvilomaviikoilla julkaistaan kolme uutta fiktiosarjaa
29.1.2026 11:33:11 EET | Yleisradio Oy | Tiedote
Yle julkaisee helmi–maaliskuun taitteessa kolme uutta nuorten fiktiosarjaa ja käynnistää Yle Areenaan kuukauden mittaisen katkeamattoman helmi kuu -striimin nuorille.
Nyt on historiallisen hyvä hetki viettää talvilomia! Yle julkaisee koulujen talvilomaviikoilla 13.2. alkaen kolme uutta kotimaista nuorten fiktiosarjaa: Royalty, Sneakermania sekä Justimus esittää: Suomi, missä menet? Sarjat tarjoavat terävää huumoria ja raikkaita näkökulmia nuorten elämään vuonna 2026.
Uutuusfiktiot saavat myös ainutlaatuisen ensiesityksen Yle Areenan helmi kuu -striimissä.
Helmi kuu on uusi nuorille suunnattu striimikanava Yle Areenassa. Maanantaista 9.2. alkaen striimi täyttyy uutuuksista, tutuista Areena-suosikeista ja sarjamaratoneista – kaikki katkeamattomana striiminä kuukauden ajan. Luvassa on teemapäiviä, yhteisöllistä katselua chatissa, tuttuja tyyppejä ja aitoa kotimaista brainrotia.
Mukana menossa ovat Yle Galaxi, Yle Summeri, Yle Luuttiklubi ja Yle 100 -bussi.
3.3. Justimus esittää: Suomi, missä menet?
Huippusuositun Justimuksen uusi mokumenttisarja pureutuu Suomen tuoreimpiin ilmiöihin. Mikä ihme on brainrot? Voiko suomea enää ymmärtää, kun kaikki puhuvat finglishiä? Tekoäly, dopamiinikoukku, liian aikuiset lapset ja somen sekamelska – tohtori Oskari Runttujärvi yrittää selvittää, mistä tässä kaikessa oikein on kyse. Fiktiivisessä dokkarisarjassa Justimus pistää ilmiöt testiin ja vääntää naurettavuuden tappiin. Sarjan on Ylelle tuottanut Just Republic.
Päärooleissa: Sami Harmaala, Juho Nummela ja Joose Kääriäinen.
Lisätiedot: Maarit Häkkinen, tuottaja. maarit.hakkinen@yle.fi
24.2. Sneakermania
Kahdeksanosaisessa draamakomediassa sukelletaan sneaker-kulttuurin ja katumuodin maailmaan stadilaisten nuorten perspektiivistä. Sneakerit on ELÄMÄ! Ainakin 17-vuotiaalle sneakerheadille Olalle ja hänen parhaalle ystävälleen Beelle, jotka haluavat Suomen kovimmiksi lenkkarivaikuttajiksi, mutta vanha biiffi nousee esteeksi unelman toteutumiselle. Mukaan cloutin metsästykseen liittyy mystinen resellaaja Sulo, ja yhdessä kolmikko alkaa vimmalla uida katumuotikulttuurin sisäpiiriin. Sarjan on Ylelle tuottanut Helsinki-filmi.
Päärooleissa: Mohamed El-Wabe, Ada Mustonen ja Yose Nousiainen.
Lisätietoja: Riikka Takila, tuottaja. riikka.takila@yle.fi
13.2. Royalty
Luovaa visuaalista kerrontaa ja terävällä huumorilla höystettyä dialogia yhdistelevä Royalty pureutuu somen paineisiin tyttöjen näkökulmasta.
Somekiellossa koko elämänsä elänyt Mette huomaa seiskaluokan alettua pudonneensa keppariporukan johtohahmosta näkymättömäksi nobodyksi. Päästäkseen koulun tavoitelluimpaan kaveriporukkaan, "Seiskan Royaltyyn", hän käynnistää someinfluensserin johdolla glow up -projektin ja luo sosiaaliseen mediaan itsestään täydellisen alter egon. Mutta “Mette Regina” ei ole totta - vaan täysin valheellinen versio Metestä, joka on oikeasti kaikkea muuta kuin that girl. Sarjan on Ylelle tuottanut Warner Bros. International Finland Oy.
Päärooleissa: Anni Nousiainen ja Elsa Eronen.
Lisätiedot: Teresa Ekman, tuottaja teresa.ekman@yle.fi
Sarjojen julkaisu
- Royalty 13.2. Yle Areena
- Sneakermania 24.2. Yle Areena
- Justimus esittää: Suomi, missä menet? 3.3. Yle Areena
Yhteyshenkilöt
Mikko Silvennoinenvastaava tuottaja, Ylen Nuorten toimitusmikko.silvennoinen@yle.fi
Maria Muranenviestinnän asiantuntijamaria.muranen@yle.fi
