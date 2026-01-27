Hanko–Hyvinkää-radan sähköistys mahdollistaa henkilöliikenteen laajentamisen
29.1.2026 11:18:07 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Tänään Karjaalla juhlistettiin Väyläviraston toimesta Hankoo–Hyvinkääradan sähköistämisen valmistumista. Päätös radan sähköistämisestä tehtiin hallituskaudella 2019–2023 turvaamaan toimivat kuljetukset Hangon satamaan ja sieltä pois.
– RKP on pitkään ajanut sähköistämistä, ja olen kiitollinen kaikille poliitikoille, virkamiehille ja elinkeinoelämän edustajille, jotka ovat edistäneet tätä kysymystä vuosien varrella. Sähköistäminen mahdollistaa paremmat kuljetusmahdollisuudet elinkeinoelämälle, mikä vahvistaa myös maan huoltovarmuutta. Lisäksi se avaa uusia mahdollisuuksia matkustajajunaliikenteelle. Toivon, että tulevaisuudessa näemme henkilöjunia Hankoo–Hyvinkääradan varrella, mikä yhdistäisi Länsi-Uudenmaan nopeammin muuhun Suomeen. Tämä hyödyttäisi sekä elinkeinoelämää että alueen matkailua, sanoo RKP:n kansanedustaja Henrik Wickström, joka osallistui päivän juhlintaan.
Wickström toivoo, että nykyistä rataverkkoa hyödynnettäisiin paremmin junaliikenteen edistämiseksi.
– Mielestäni meidän tulisi panostaa Rantarataan. Eduskunnan budjettikäsittelyn yhteydessä myönnettiin varoja selvitykseen mahdollisuudesta avata asema Lohjan keskustaan, jotta Hanko–Hyvinkääradan hyödyntäminen olisi tehokkaampaa. Samassa yhteydessä tulisi myös tarkastella mahdollisuuksia rakentaa sivuraide Rantaradalta Lohjan asemalle, Wickström sanoo.
Yhteyshenkilöt
Henrik WickströmKansanedustajaPuh:044 555 3885henrik.wickstrom@riksdagen.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
Wickström besökte Lojo: Ett mer omfattande förbättringsarbete av riksväg 25 måste främjas27.1.2026 20:09:02 EET | Pressmeddelande
Riksdagsledamot Henrik Wickström från Ingå besökte idag Lojo. På programmet stod ett besök vid Sappi-koncernens fabrik i Virkby samt ett möte med Lojo stads tjänstemannaledning. Dagen inkluderade även diskussioner med styrelsen för Lojo Företagare.
Wickström vieraili Lohjalla: valtatie 25:n laajempaa parantamista on edistettävä27.1.2026 20:09:02 EET | Tiedote
Inkoolainen kansanedustaja Henrik Wickström vieraili tänään Lohjalla. Asialistalla olivat vierailu Sappi-konsernin tehtaalla Virkkalassa sekä tapaaminen Lohjan kaupungin virkajohdon kanssa. Päivään kuului myös keskustelu Lohjan Yrittäjien hallituksen kanssa.
Adlercreutz: Återlämnandet av Porkala påminner oss om tacksamhet26.1.2026 21:14:40 EET | Pressmeddelande
Måndagen den 26 januari firades 70-årsjubileet av återlämnandet av Porkala i Kyrkslätt. Svenska folkpartiets ordförande, undervisningsminister Anders Adlercreutz medverkade i festligheterna i bibliotekshuset Fyyri och öppnade även jubileumsutställningen ”Porkala är vårt – 70 år sedan Porkalas återlämning” som kan ses i Porkala-salen i Fyyri fram till den 28 februari 2026.
Adlercreutz: Porkkalan palautus muistuttaa kiitollisuudesta26.1.2026 21:14:40 EET | Tiedote
Maanantaina 26. tammikuuta Kirkkonummella juhlittiin Porkkalan palauttamisen 70-vuotisjuhlapäivää. RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz piti juhlapuheen kirjastotalo Fyyrissä ja avasi myös juhlanäyttelyn ”Porkkala on meidän – Porkkalan palautuksesta 70 vuotta”, joka on nähtävillä Fyyriin Porkkala-salissa 28. helmikuuta 2026 saakka.
Adlercreutz på EDUCA-mässan: SFP vill starta ett försök med en helhetsskoldag24.1.2026 12:59:34 EET | Pressmeddelande
– Vår målsättning ska vara att stärka barns och ungas välmående på alla sätt vi kan. Därför vill SFP inleda ett regionalt försök med en helhetsskoldag, säger Svenska folkpartiets ordförande, undervisningsminister Anders Adlercreutz.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme