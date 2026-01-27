Hanko–Hyvinkää-radan sähköistys mahdollistaa henkilöliikenteen laajentamisen

– RKP on pitkään ajanut sähköistämistä, ja olen kiitollinen kaikille poliitikoille, virkamiehille ja elinkeinoelämän edustajille, jotka ovat edistäneet tätä kysymystä vuosien varrella. Sähköistäminen mahdollistaa paremmat kuljetusmahdollisuudet elinkeinoelämälle, mikä vahvistaa myös maan huoltovarmuutta. Lisäksi se avaa uusia mahdollisuuksia matkustajajunaliikenteelle. Toivon, että tulevaisuudessa näemme henkilöjunia Hankoo–Hyvinkääradan varrella, mikä yhdistäisi Länsi-Uudenmaan nopeammin muuhun Suomeen. Tämä hyödyttäisi sekä elinkeinoelämää että alueen matkailua, sanoo RKP:n kansanedustaja Henrik Wickström, joka osallistui päivän juhlintaan.

Wickström toivoo, että nykyistä rataverkkoa hyödynnettäisiin paremmin junaliikenteen edistämiseksi.

– Mielestäni meidän tulisi panostaa Rantarataan. Eduskunnan budjettikäsittelyn yhteydessä myönnettiin varoja selvitykseen mahdollisuudesta avata asema Lohjan keskustaan, jotta Hanko–Hyvinkääradan hyödyntäminen olisi tehokkaampaa. Samassa yhteydessä tulisi myös tarkastella mahdollisuuksia rakentaa sivuraide Rantaradalta Lohjan asemalle, Wickström sanoo.