HSY varoittaa jään heikentymisestä puhdistetun jäteveden purkupisteillä Katajaluodon ja Gåsgrundin läheisyydessä

Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 30.1.2026 – laaja vesihuollon hankepaketti käsittelyssä 28.1.2026 08:01:08 EET | Tiedote

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen kokous pidetään perjantaina 30.1.2026. Kokouksen esityslista on nähtävissä osoitteessa: https://hsy10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames Hallitus päättää muun muassa rahoitussopimuksen hyväksymisetä ja lainan nostosta. Hallitus päättää seuraavista hankesuunnitelmista ja hankinnoista: - Helsingin Ratasmyllyntien ja Roihuvuorentien vesijohdon saneerauksen hankesuunnitelma - Espoon Keilaniemen vesihuollon kehittämisen hankesuunnitelman laajennus - Helsingin Pitkäkoski - Ilmala, Nuijamiestentie alueen vesihuollon hankesuunnitelman päivitys - Viemäritunnelisaneerausten hankesuunnitelma vuosille 2026–2027 - Vantaan Myyrmäen vesitornin ja Kivistön paineenkorotusaseman välisen päävesijohdon rakentamisurakka - kompostimullan seostamiseen tarvittavan kivennäismaa-aineksen hankinta Metsäpirtin kompostointialueelle ja Ämmässuon Ekoteollisuuskeskukseen - urakoitsijoiden valinta sekajätteen keräykseen ja kuljetukseen Etelä-