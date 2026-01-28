HSY varoittaa jään heikentymisestä puhdistetun jäteveden purkupisteillä Katajaluodon ja Gåsgrundin läheisyydessä
29.1.2026 12:05:34 EET | HSY | Tiedote
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n kaksi jätevedenpuhdistamoa puhdistavat pääkaupunkiseudun jätevesiä tehokkaasti suojellen rannikkovesiä ja Itämerta. Puhdistettu jätevesi johdetaan mereen purkutunneleita pitkin. Jää voi heikentyä purkupisteiden läheisyydessä voimakkaan virtaaman vuoksi.
Helsingin Viikinmäen jätevedenpuhdistamon purkupiste sijaitsee Katajaluodon edustalla noin kahdeksan kilometrin päässä Helsingin eteläkärjestä. Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamon purkupiste sijaitsee Gåsgrund-saaren eteläpuolella, noin 800 metrin etäisyydellä saaresta ja Viipurinkiven läheisyydessä. Jäteveden purkupisteet on sijoitettu useiden kilometrien päähän rannikolta, jotta puhdistettu jätevesi pääsee sekoittumaan tehokkaasti meriveteen.
Puhdistamoille tuleva jätevesi on talvella merivettä lämpimämpää, mutta jäteveden lämpötila laskee ennen sen johtamista mereen, koska jäteveden lämpöä otetaan talteen. Jätevedestä talteen otettu lämpö hyödynnetään kaukolämmön tuotannossa. Lämmön tehokkaan talteenoton jälkeen jäteveden lämpötila voi olla jopa alle neljä astetta.
Katso purkupisteiden sijainti kartalta Huomio! Kartan latautuminen kestää hetken.
Tietoa HSY:n jätevedenpuhdistuksesta:
-
HSY puhdistaa 1,4 miljoonan asukkaan jätevedet kahdella jätevedenpuhdistamolla Helsingin Viikinmäessä ja Espoon Blominmäessä.
-
Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla käsitellään päivittäin noin 300 000 kuutiometriä ja Blominmäen jätevedenpuhdistamolla noin 100 000 m3 jätevettä.
-
-
Helsingissä sijaitseva Viikinmäen jätevedenpuhdistamo on Suomen ja Pohjoismaiden suurin puhdistamo. Viikinmäen kalliopuhdistamossa käsitellään paitsi Helsingin myös Vantaan keski- ja itäosien, Keravan, Tuusulan, Järvenpään ja Sipoon jätevedet.
-
Espoon Blominmäessä sijaitseva jätevedenpuhdistamo on Suomen toiseksi suurin puhdistamo. Blominmäen kalliopuhdistamossa käsitellään jätevedet Espoosta ja Kauniaisista, Kirkkonummelta, Siuntiosta sekä Länsi-Vantaalta.
-
HSY:n jätevedenpuhdistuksen tehokkuutta ohjaavat niin HSY:n strategian tavoitteet kuin Itämeri-sitoumuksemme, jotka ovat tiukemmat kuin ympäristöluvan määräykset edellyttävät. Vuoden 2025 puhdistustulokset olivat:
-
-
fosforinpoisto yli 98 prosenttia sekä Viikinmäessä että Blominmäessä
-
-
-
typenpoisto Viikinmäessä 94 prosenttia ja Blominmäessä 95 prosenttia.
-
Yhteyshenkilöt
Sahlstedt Kristianjätevedenpuhdistuksen osastonjohtajaPuh:050 331 2256
Tietoja julkaisijasta
Tuotamme HSY:ssä kunnallisia vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä.
Tehdään yhdessä maailman kestävin kaupunkiseutu!
