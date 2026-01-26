Kiinalaisen kantoraketin toinen vaihe on putoamassa ilmakehään

Alustavan arvion mukaan raketin toinen vaihe saapuu ilmakehään perjantaina 30. tammikuuta noin kello 10.40 Suomen aikaa. Arvioon liittyy kuitenkin vielä noin kymmenen tunnin epävarmuus, sillä kohteen hallitsemattoman tilan vuoksi tarkka aika ja paikka varmistuvat vasta alastulon jälkeen.

Kohde on sellaisella kiertoradalla, etteivät se tai sen osat voi pudota Suomeen. Mahdolliset maahan saapuvat osat putoaisivat alustavan arvion mukaan Tanskan ja Baltian maiden eteläpuolelle ja saattavat vaikuttaa lentoliikenteeseen.

ZQ 3 R/B on poikkeuksellisen suuri avaruusromukappale: sen arvioitu massa on noin 11 tonnia ja pituus 12–13 metriä. Kantoraketti laukaistiin 3. joulukuuta 2025.

Avaruustilannekeskus seuraa avaruuden kappaleita

ZQ3 R/B on kooltaan niin iso kappale, että se vaatii maailmanlaajuista seurantaa. Eurooppalaisen EU SST -verkoston (Space Surveillance and Tracking) operaatiokeskus päivittävää ennusteita ja julkaisee uusinta tietoa tilanteesta.

Suomessa Ilmatieteen laitoksen yhteyteen perusteilla oleva Avaruustilannekeskus seuraa jo nyt avaruuden kappaleita osana Ilmatieteen laitoksen avaruustilannetoimintaa. Avaruustilannekeskus aloittaa operatiivisen 24/7 -toiminnan vuoden 2027 aikana ja vastaa kansallisen avaruustilannekuvan ja siihen liittyvien analyysien jakamisesta muille hallinnonaloille ja viranomaisille sekä kriittisen infrastruktuurin toimijoille.