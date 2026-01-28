Talentialta lakkovaroitus rajattuihin lastensuojelulaitoksiin yksityiselle sosiaalipalvelualalle – Lasten turvallisuus varmistetaan

Samalla Talentia on julistanut koko alalle ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, joka alkaa perjantaina 30.1.2026 ja päättyy, kun siitä erikseen ilmoitetaan.

Lakko on rajattu siten, että lasten turvallisuus ja kehitys eivät vaarannu. Pidemmällä aikavälillä tavoitteena on lastensuojelun laadun ja ammattilaisten pysyvyyden turvaaminen.

– Lastensuojelulaitosten työntekijöitä, kuten muutakin yksityistä sosiaalipalvelualaa, kuormittaa heikko palkkaus työn muun vaativuuden ohella. Omaan toimeentuloon liittyvät vaikeudet ajavat työntekijöitä vaihtamaan työpaikkaa, mikä taas lisää vaihtuvuutta. Erityisesti lastensuojelussa on lasten turvallisuuden tunteen vuoksi tärkeää, että työntekijät ovat mahdollisimman pysyviä, jotta luottamus lapsen ja aikuisen välille ehtii kehittyä, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Lastensuojelulaitosten työntekijöistä peräti 94 prosenttia pitää palkkaansa liian matalana työn vaativuuteen nähden, ja 74 prosenttia harkitsee työpaikan vaihtoa tärkeimpänä syynään palkkaus. (Lapsen vuoksi: Lastensuojelun laitoshoidon vetovoimatekijät ja alalta työntävät tekijät )

Palkkataso jäljessä julkisesta sektorista

Sosionomit ja sosiaalityöntekijät tekevät vaativaa, vastuullista ja yhteiskunnallisesti merkittävää työtä – myös yksityisellä sektorilla. Silti palkkataso on jäänyt jälkeen julkisesta sektorista, ja työoloissa riittää korjattavaa. Vaihtuvuus tulee myös kalliiksi myös työnantajalle.

Mikäli palkkaero julkisen ja yksityisen sektorin välillä syvenee, se lisää lastensuojelulaitosten ongelmia ja heikentää palveluiden laatua.

– Pyrimme työtaisteluilla vauhdittamaan jumissa olevia työehtosopimusneuvotteluja. Ala on ollut jo lähes kuukauden sopimuksettomassa tilassa. Talentia tavoittelee kunnollisia palkankorotuksia sekä parannuksia työoloihin, sanoo Jenni Karsio.

– On vaikea perustella, että saman vaativuustason työstä maksetaan eri palkkaa vain työnantajasektorin perusteella. Jos julkisen ja yksityisen palkkatasot erkanevat yhä toisistaan, kärsijöinä ovat lopulta asiakkaat. Palkkaero ei ole säästö, jos seurauksena on osaajapula ja palvelujen heikkeneminen, Karsio sanoo.

Lakon piirissä olevat lastensuojelulaitokset on valittu siten, että lasten turvallisuus ja kehitys ei vaarannu lakon vuoksi. Lakon aikana työnantajan vastuulla on varmistaa etukäteen, että lakon aikainen kiireellisten ja välttämättömien tehtävien toteuttaminen, joissa hengen ja terveyden turvaaminen on välttämätöntä.

Lakko 17. –19.2.2026

Lakko alkaa tiistaina 17.2.2026 klo 00.01 ja päättyy torstaina 19.2. klo 23.59, jos sopua työriitaan ei synny aiemmin. Työnseisaus koskee työvuoroja, jotka alkavat tiistain 17.2. klo 00.01 ja torstain 19.2. klo 23.59 välisenä aikana. Työnseisaus kestää päättyvän työvuoron loppuun.

Työnseisaus koskee kaikkia oheisten konsernien ja niiden yritysten tietyissä toimipisteissä tehtävää työtä, joka kuuluu yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piiriin.

Humana

Humana Avopalvelut Oy, avo- ja perhepalveluiden kaikki tehtävät, koko maa

Humanan Kallio Oy, Matarin nuorisokoti, Vantaa

Humanan Kallio Oy, Hirvikallion nuorisokoti, Espoo

Matiimi Oy, Lastenkoti Kissanminttu, Lempäälä

Ryhmäkoti Raide Oy, Ryhmäkoti Raide 1, Akaa

Familar Oy

Avo-, perhehoito- ja tukiperhepalveluiden kaikki tehtävät, koko maa

Oiva Riihi Oy, avo-, perhehoito- ja tukiperhepalveluiden kaikki tehtävät, koko maa

Jatkopolut Oy, avo-, perhehoito- ja tukiperhepalveluiden kaikki tehtävät, koko maa

Huoltsikka Oy, avo-, perhehoito- ja tukiperhepalveluiden kaikki tehtävät, koko maa

Familar Oy, La Casa Gialla, Korpikoski

Familar Oy, Palmukoti Harju, Kerava

Familar Oy, Pihapuu, Kangasto

Oivariihi Oy, Kuntoutuskoti Oiva, Kuopio

Huoltsikka Oy, Pienryhmäkoti Heinälahti, Mikkeli

Pienryhmäkoti Havumäki Oy, Pienryhmäkoti Hima, Lahela

Attendon, Esperi Caren ja Mehiläisen Pohjois-Suomen toimipisteet,

>> Katso tarkka lista Talentian lakkopaikoista

Työnseisauksen ulkopuolelle rajataan sellaiset välttämättömät tehtävät, jotka jäädessään toteutumatta vaarantaisivat välittömästi, konkreettisesti ja vakavasti ihmisten hengen tai terveyden, ja joiden tehtävien vaarantumista työnantaja ei voi kohtuudella käytettävissä olevilla keinoilla välttää.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus eli SOSTES