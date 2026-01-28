Vihreiden Jenni Pitko: Hallitus tiesi leikkausten seuraukset ja antoi asunnottomuuden kasvaa

Suomi on ollut vuosien ajan kansainvälisesti tunnustettu esimerkki siitä, että asunnottomuutta voidaan vähentää määrätietoisella ja pitkäjänteisellä politiikalla. Nyt tämä työ on vaarassa murentua.

— Asunnottomuuden kasvu ei ole luonnonilmiö, vaan seurausta poliittisista päätöksistä. Hallitus tiesi, mihin nämä leikkaukset johtavat. Varoituksia on annettu monelta suunnalta, jopa ministeriöistä itsestään, ja silti annettiin tilanteen kehittyä näin, Pitko toteaa.

Hallituksen leikkaukset asumistukeen ja sosiaaliturvaan ovat lisänneet epävarmuutta erityisesti niille ihmisille, joiden taloudellinen tilanne on jo valmiiksi heikko. Samalla asumisneuvonnasta ja asunnottomia auttavien järjestöjen rahoituksesta on leikattu, mikä heikentää mahdollisuuksia puuttua ongelmiin ajoissa.

— Tämä on Suomelle hyvinvointivaltiona häpeäksi. Asunnottomuustyön rahoituksen palauttaminen maksaisi itsensä takaisin, mutta nyt ihmisiä syrjäytetään tavalla, johon meillä ei todellakaan olisi varaa – eikä pitäisi olla sydäntä, Pitko sanoo.

Aiemmin pitkäjänteisellä työllä asunnottomuutta onnistuttiin vähentämään, ja Suomi toimi esimerkkinä myös muille maille. Nyt tämä kehitys on pysähtymässä.

— Kun Vihreät olivat hallituksessa, panostettiin ennaltaehkäisyyn ja toimiviin ratkaisuihin. Ihmisille saatiin koteja ja arki takaisin raiteilleen. Tämä työ on nyt romuttumassa hallituksen arvovalintojen vuoksi, Pitko toteaa.

Pitkon mukaan hallituksen tarjoamat vastaukset eivät vastaa todellisuutta. Samalla kun sosiaali- ja terveyspalveluista on leikattu ja päihdehoitoon pääsy vaikeutunut, vastuuta sysätään yksilöille.

— Kun ministerit tarjoavat asunnottomille ratkaisuksi lähinnä työnhakua, ollaan täysin irti todellisuudesta. Jos työmarkkinoilla ei ole tilaa edes hyvässä asemassa oleville, niin millainen asema asunnottomalla ihmisellä on kilpailla työpaikasta? Pitko kysyy.

Asunnottomuus koskettaa yhä useammin myös nuoria, joilla ei ole taustalla moninaisia ongelmia vaan puhtaasti toimeentuloon liittyviä vaikeuksia. Pitkon mukaan tämä kertoo siitä, että turvaverkko ei enää kanna.

— Jokainen ihminen tarvitsee kodin. Jokainen ihminen on arvokas. Se, että annamme asunnottomuuden kasvaa näin, on seurausta tietoisista päätöksistä – ja niistä on kannettava vastuu, Pitko painottaa.