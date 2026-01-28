Yksityisen sosiaalialan työehtoneuvottelut kariutuivat – JHL antaa lakkovaroituksen

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on jättänyt lakkovaroituksen Hyvinvointiala HALI ry:n jäsenyrityksiin yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluiden vauhdittamiseksi. Lakko järjestetään 17.–19.2.2026, ja se kohdistuu valikoituihin toimipisteisiin erityisesti Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla sekä lastensuojelun yksiköissä.

Neuvottelut ovat pysähtyneet, koska osapuolet ovat erimielisiä alan työehtojen kehittämisestä ja palkankorotusten tasosta. Työnantajapuoli on pitänyt kiinni tiukasta linjastaan ja tarjonnut korotuksia, joita JHL pitää riittämättöminä.

JHL vaatii tuntuvampia palkankorotuksia, joilla voidaan kuroa umpeen perusteetonta palkkaeroa julkisen sektorin samaa työtä tekeviin verrattuna.

– Emme voi emmekä aio jäädä sivustakatsojiksi, kun työnantajapuoli pyrkii heikentämään työehtoja samaan aikaan, kun maan hallituksen lainsäädäntö on jo muutenkin kurittanut sosiaalialan henkilöstöä, JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström painottaa.

JHL katsoo, että julkisen sektorin naisvaltaisten alojen palkkoja on viime vuosina korjattu oikeaan suuntaan. Tätä kehitystä ei ole varaa pysäyttää yksityisellä puolella, jossa tehdään samanarvoista ja yhtä vastuullista työtä.

– Jos alalle halutaan jatkossakin osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä, se edellyttää työehtojen johdonmukaista kehittämistä ja aitoa yhteistyötä. Työnantajilta odotamme neuvotteluhalukkuutta, emme jarruttelua, Ekström korostaa.

Lakko koskee kahdella eri tavalla työnantajaliitto Halin jäsenyrityksiä, joissa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Lakon rakenteella pyritään osoittamaan, että kaikki tehty työ on tärkeää sekä se, että eri ammattiryhmät tarvitsevat toinen tosiaan sujuvan ja mielekkään työn tueksi.

1. Lakon piiriin kuuluvat tässä liitteessä mainittujen konsernien/yritysten/ yritysryhmien/yhteisöjen toimipisteissä kaikki työtehtävät. Kohteet painottuvat Lappiin ja Pohjois- Pohjanmaalle sekä lastensuojelun valittuihin paikkoihin. Näissä kohteissa JHL ei lakkoile yksin.



LISÄKSI



2. Lakon piiriin kuuluu sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen palkkaryhmiä laajasti koko Suomen alueelta.



o palkkaryhmien A ja B kaikki työtehtävät ja

o palkkaryhmissä C, D ja E keittiön, kiinteistön ja hallinnon työtehtävät, jos työpaikka löytyy oheisesta liitteestä.

Tässä lakossa ovat vain JHL:n jäsenet.

Lakko koskee työvuoroja, jotka alkavat 17.2.2026 klo 00.01 ja 19.2.2026 klo 23.59 välisenä aikana. Kaikki tämän aikavälin aikana alkavat työvuorot kuuluvat lakon piiriin.

Lakkoon liittyvät tukitoimet

Lakkoa tukemaan JHL julistaa toistaiseksi voimassa olevan tilapäisen siirron kiellon.

Kielto alkaa 30.1.2026 klo 00.01 ja koskee kaikkia HALI ry:n jäsenyrityksissä työskenteleviä JHL:n jäseniä. Kielto päättyy, kun muutkin työtaistelutoimet päättyvät tai asiasta ilmoitetaan erikseen.

Lisäksi JHL:n jäsenet tekevät vuoronvaihtoja toistaiseksi vain ylityönä.

Lisätiedot:

JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström, 040 828 2865

JHL:n sopimusasiantuntija Tanja Tuunainen-Vainio, 050 463 2243

JHL:n sopimusasiantuntija Siru Heromaa-Karjalainen, 050 472 4270