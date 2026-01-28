Vasemmistoliitto

Timo Furuholm: Syyrian kurdien turvallisuuden ja ihmisoikeuksien toteutuminen on varmistettava

29.1.2026 12:43:07 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote

Syyrian presidentin Ahmed al-Šaraan joukot ovat hyökänneet kurdien itsehallintoalueille tulitaukosopimuksista huolimatta. Syyrian armeija on tappanut siviilejä, ja kymmeniätuhansia ihmisiä on joutunut pakenemaan. Ruoan, terveydenhuollon ja humanitaarisen avun saanti on estetty. Kansanedustaja, puolustusvaliokunnan jäsen Timo Furuholm pitää kurdien tilannetta todella huolestuttavana. Hän on jättänyt Rojavan tilanteesta tänään kirjallisen kysymyksen.

kansanedustaja Timo Furuholm
Kuva: Antti Yrjönen

-Kansainvälinen yhteisö ei ole reagoinut kurdien hätään. Olemme pettäneet kurdit jälleen kerran, Furuholm sanoo.

Vuonna 2017 kurdijoukoilla oli merkittävä rooli, kun ne auttoivat Yhdysvaltoja kukistamaan ääri-islamilaisen Isis-järjestön ja valtaamaan takaisin sen pääkaupungin Raqqan. Nyt Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump tukee al-Šaraata, joka haluaa purkaa kurdien itsehallinnon Syyrian koillisosassa.

-Syyrian kurdialueiden eli Rojavan itsehallinto on alueellaan poikkeuksellinen: sinne on pyritty rakentamaan tasa-arvoinen yhteiskuntamalli, joka perustuu demokratiaan, sukupuolten tasa-arvoon ja eri etnisten ryhmien väliseen tasa-arvoon. Meidän on tärkeää puolustaa Rojavaa, Furuholm sanoo.

Syyrian väliaikaishallinto on juuriltaan ääri-islamistinen. Syyrian uudeksi presidentiksi noussut Ahmed al-Šaraa on entinen al-Qaidaan kuulunut jihadisti. Hän on vakuutellut jättäneensä ääri-islamin taakseen ja pyrkivänsä kunnioittamaan Syyriassa myös vähemmistöjen oikeuksia, mutta nykyisten toimien valossa hänen lupauksensa demokraattisesta siirtymästä ja vähemmistöjen kunnioittamisesta vaikuttavat yhä epätodennäköisemmiltä.

-Yhdysvaltojen tuen lisäksi myös EU tarjoaa taloudellista ja poliittista tukea Syyrian väliaikaishallinnolle. Suomen, EU:n ja muun kansainvälisen yhteisön on toimittava väkivallan lopettamiseksi ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi Rojavassa ja kaikkialla Syyriassa.

-Kurdien ja muiden vähemmistöjen ihmisoikeudet on turvattava. Lisäksi Suomen ja EU:n pitää tukea kurdien oikeutettuja pyrkimyksiä demokratian ja autonomian puolesta, Furuholm sanoo.

