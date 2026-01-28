Timo Furuholm: Syyrian kurdien turvallisuuden ja ihmisoikeuksien toteutuminen on varmistettava

-Kansainvälinen yhteisö ei ole reagoinut kurdien hätään. Olemme pettäneet kurdit jälleen kerran, Furuholm sanoo.

Vuonna 2017 kurdijoukoilla oli merkittävä rooli, kun ne auttoivat Yhdysvaltoja kukistamaan ääri-islamilaisen Isis-järjestön ja valtaamaan takaisin sen pääkaupungin Raqqan. Nyt Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump tukee al-Šaraata, joka haluaa purkaa kurdien itsehallinnon Syyrian koillisosassa.

-Syyrian kurdialueiden eli Rojavan itsehallinto on alueellaan poikkeuksellinen: sinne on pyritty rakentamaan tasa-arvoinen yhteiskuntamalli, joka perustuu demokratiaan, sukupuolten tasa-arvoon ja eri etnisten ryhmien väliseen tasa-arvoon. Meidän on tärkeää puolustaa Rojavaa, Furuholm sanoo.

Syyrian väliaikaishallinto on juuriltaan ääri-islamistinen. Syyrian uudeksi presidentiksi noussut Ahmed al-Šaraa on entinen al-Qaidaan kuulunut jihadisti. Hän on vakuutellut jättäneensä ääri-islamin taakseen ja pyrkivänsä kunnioittamaan Syyriassa myös vähemmistöjen oikeuksia, mutta nykyisten toimien valossa hänen lupauksensa demokraattisesta siirtymästä ja vähemmistöjen kunnioittamisesta vaikuttavat yhä epätodennäköisemmiltä.

-Yhdysvaltojen tuen lisäksi myös EU tarjoaa taloudellista ja poliittista tukea Syyrian väliaikaishallinnolle. Suomen, EU:n ja muun kansainvälisen yhteisön on toimittava väkivallan lopettamiseksi ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi Rojavassa ja kaikkialla Syyriassa.

-Kurdien ja muiden vähemmistöjen ihmisoikeudet on turvattava. Lisäksi Suomen ja EU:n pitää tukea kurdien oikeutettuja pyrkimyksiä demokratian ja autonomian puolesta, Furuholm sanoo.