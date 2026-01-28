Timo Furuholm: Syyrian kurdien turvallisuuden ja ihmisoikeuksien toteutuminen on varmistettava
29.1.2026 12:43:07 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote
Syyrian presidentin Ahmed al-Šaraan joukot ovat hyökänneet kurdien itsehallintoalueille tulitaukosopimuksista huolimatta. Syyrian armeija on tappanut siviilejä, ja kymmeniätuhansia ihmisiä on joutunut pakenemaan. Ruoan, terveydenhuollon ja humanitaarisen avun saanti on estetty. Kansanedustaja, puolustusvaliokunnan jäsen Timo Furuholm pitää kurdien tilannetta todella huolestuttavana. Hän on jättänyt Rojavan tilanteesta tänään kirjallisen kysymyksen.
-Kansainvälinen yhteisö ei ole reagoinut kurdien hätään. Olemme pettäneet kurdit jälleen kerran, Furuholm sanoo.
Vuonna 2017 kurdijoukoilla oli merkittävä rooli, kun ne auttoivat Yhdysvaltoja kukistamaan ääri-islamilaisen Isis-järjestön ja valtaamaan takaisin sen pääkaupungin Raqqan. Nyt Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump tukee al-Šaraata, joka haluaa purkaa kurdien itsehallinnon Syyrian koillisosassa.
-Syyrian kurdialueiden eli Rojavan itsehallinto on alueellaan poikkeuksellinen: sinne on pyritty rakentamaan tasa-arvoinen yhteiskuntamalli, joka perustuu demokratiaan, sukupuolten tasa-arvoon ja eri etnisten ryhmien väliseen tasa-arvoon. Meidän on tärkeää puolustaa Rojavaa, Furuholm sanoo.
Syyrian väliaikaishallinto on juuriltaan ääri-islamistinen. Syyrian uudeksi presidentiksi noussut Ahmed al-Šaraa on entinen al-Qaidaan kuulunut jihadisti. Hän on vakuutellut jättäneensä ääri-islamin taakseen ja pyrkivänsä kunnioittamaan Syyriassa myös vähemmistöjen oikeuksia, mutta nykyisten toimien valossa hänen lupauksensa demokraattisesta siirtymästä ja vähemmistöjen kunnioittamisesta vaikuttavat yhä epätodennäköisemmiltä.
-Yhdysvaltojen tuen lisäksi myös EU tarjoaa taloudellista ja poliittista tukea Syyrian väliaikaishallinnolle. Suomen, EU:n ja muun kansainvälisen yhteisön on toimittava väkivallan lopettamiseksi ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi Rojavassa ja kaikkialla Syyriassa.
-Kurdien ja muiden vähemmistöjen ihmisoikeudet on turvattava. Lisäksi Suomen ja EU:n pitää tukea kurdien oikeutettuja pyrkimyksiä demokratian ja autonomian puolesta, Furuholm sanoo.
Yhteyshenkilöt
Timo FuruholmkansanedustajaPuh:050 551 0421timo.furuholm@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto
Minja Koskela: Oikeistohallitus rakentaa Suomeen asunnottomuuskriisiä28.1.2026 13:11:17 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela vaatii Orpon hallitusta muuttamaan asuntopolitiikkansa linjaa uusien asunnottomuustilastojen valossa. Tuoreen selvityksen mukaan asunnottomuus nousi viime vuonna Suomessa jo toista vuotta peräkkäin aiemman yli 10 vuoden yhtäjaksoisen laskun jälkeen.
Pia Lohikoski: Trumpilaista retoriikkaa ei todella kaivata Suomeen28.1.2026 13:07:41 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Lohikoski pitää Uudenmaan vaalipiirin kansanedustaja Onni Rostilan kommentteja Yhdysvaltain kansalaisoikeuksien tilasta ja väkivallanteoista poikkeuksellisen kovina ja vaatii perussuomalaisten eduskuntaryhmän johdolta vastauksia.
Minja Koskela: Hallituksen talouspolitiikka on epäonnistunut28.1.2026 10:14:47 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela toteaa hallituksen talouspolitiikan epäonnistuneen. Oikeistohallitus on toistuvasti kerskaillut tehneensä 10 miljardin säästöt Suomen julkiseen talouteen. Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV:n mukaan todelliset säästöt jäävät 3,5 miljardiin euroon.
Pia Lohikoski: Yhteisessä katsomusaineessa on nähtävä myös uskonnottomien näkökulmat28.1.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski jätti hallitukselle kirjallisen kysymyksen katsomusaineiden kehittämisestä. Opetusministeri Anders Adlercreutz kertoi ennen joulua aloittavansa selvitystyön kaikille yhteiseen katsomusaineeseen siirtymisestä. Lohikosken mukaan kehitystyössä on turvattava myös uskonnottomien katsomukselliset oikeudet.
Aino-Kaisa Pekonen: Ministeri Juuso on tekemässä käsienpesun Suomen ennätyksen27.1.2026 10:30:08 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Aino-Kaisa Pekonen muistuttaa, että ministeri Juuso on toistuvasti leikannut vanhuspalveluiden resursseja ja hoitajamitoitusta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme