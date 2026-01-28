SuPer: Lakkovaroitus yksityiselle sosiaalipalvelualalle

SuPerin Inberg Kansallisena lähihoitajapäivänä 27.1.: Lähihoitajien työ kannattelee suomalaisten arkea ja yhteiskunnan toimivuutta 26.1.2026 05:00:00 EET | Tiedote

”Lähihoitajat ovat suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan peruspilareita, joiden työ ulottuu jokaiseen ikäryhmään ja elämänvaiheeseen”, SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg kertoo. - Lähihoitajien työ ja osaaminen mahdollistavat kansalaisten työssäkäynnin ja yhteiskunnan arjen sujumisen.