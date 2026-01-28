SuPer: Lakkovaroitus yksityiselle sosiaalipalvelualalle
29.1.2026 13:02:28 EET | Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer | Tiedote
SuPer osana Sote ry:tä on antanut tänään lakkovaroituksen yksityiselle sosiaalipalvelualalle. Lakkovaroituksen piirissä ovat tietyt ilmoitetut yksiköt. SuPer aloittaa myös kaikkia yksityisen sosiaalipalvelualan työpaikkoja koskevan vuoronvaihtokiellon. Lisäksi Attendon, Esperin ja Mehiläisen työpaikat ovat hakusaarron piirissä.
– Työehtosopimusneuvottelut eivät ole edenneet tavoittelemallamme tavalla ja neuvottelut jouduttiin päättämään. Työnantajapuoli ei ole valmis tulemaan vastaan palkkaratkaisussa, eikä muissa työehtosopimuksen sisältöön liittyvissä, muun muassa tasa-arvoa parantavissa tärkeissä kohdissa, SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola kertoo.
– Yksityisen sosiaalipalvelualan houkuttelevuutta ja pitovoimaa on parannettava reiluilla palkankorotuksilla ja alan epäkohtiin puuttumalla, SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg sanoo.
Lakko alkaa tiistaina 17.2.2026 klo 00.01. Lakko päättyy torstaina 19.2.2026 klo 23.59.
Lakon piirissä ovat ilmoitetuissa yksiköissä kaikki Sote ry:n (SuPer, Tehy, Erto) jäsenet, joiden työsuhteissa sovelletaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.
Kyseisissä lakkokohteissa yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä tehtävä työ on lakonalaista työtä.
Lakon piirissä olevat työyksiköt
Työntekijöiden lakko-oikeus on perusoikeus, joka pohjautuu perustuslakiin ja Suomea sitoviin kansainvälisiin sopimuksiin.
Vuoronvaihtokielto koko yksityiselle sosiaalipalvelualalle
SuPer on julistanut vuoronvaihtokiellon kaikkiin yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä oleviin työpaikkoihin 29.1.2026 klo 15.00 alkaen.
Vuoronvaihtokiellon aikana SuPerin jäsenet eivät vaihda työvuoroja, ellei työnantaja suostu maksamaan vuoronvaihdosta kohtuullista korvausta. Vuoronvaihtokielto on voimassa toistaiseksi.
Hakusaarto Attendon, Esperin ja Mehiläisen työpaikoille
SuPer on julistanut hakusaarron Attendon, Esperin ja Mehiläisen yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä oleviin työpaikkoihin 29.1.2026 klo 15.00 alkaen.
Hakusaarron aikana SuPerin jäsenet eivät hae tai vastaanota työpaikkaa hakusaarron kohdekonserneista. Hakusaarto on voimassa toistaiseksi.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja
Päivi Inberg, puheenjohtaja, puh. 040 705 9115
Jukka Parkkola, sopimusneuvottelija, puh. 050 569 8710
Pia Zaerens, yksityissektorin neuvottelupäällikkö, puh. 050 385 8042
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
SuPer on Suomen suurin toisen asteen koulutettujen sote-ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen hoitajien ammattiliitto.
