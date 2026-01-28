Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Suonensisäisiä huumeita käyttävien terveysneuvontapiste Jelppi muuttaa

29.1.2026 12:53:55 EET | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote

Suonensisäisiä huumeita käyttävien terveysneuvontapiste Jelppi muuttaa Launeelta lähemmäs Lahden keskustaa. Maanantaista 2. helmikuuta alkaen terveysneuvontapisteen palvelut löytyvät osoitteesta Vesijärvenkatu 34 C.

Terveysneuvontapiste tarjoaa turvallisen tukikohdan suonensisäisesti huumeita käyttäville ja heidän läheisilleen. Jelpissä voi asioida anonyymisti kotikunnasta riippumatta.  
 
Palveluihin kuuluvat pistovälineiden vaihto, ehkäisyvälineet, rokotukset, HIV- ja hepatiitti c-viruspikatestit sekä tarvittaessa hepatiittivirushoito.  

Terveysneuvontapisteen aukioloajat ja yhteystiedot säilyvät nykyisellään muutosta huolimatta. Neuvontapiste on avoinna maanantaista torstaihin kello 12–16. Etukäteen voi sopia keskusteluajan tiistaipäiville kello 10–12, tällöin ei pistovälineiden vaihtoa. 
 
Lisätietoja:

Palveluntuottaja ViaDia: Jelppi 044 383 3002, jelppi@viadia.fi 

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Osastonhoitaja Juho Reijula, 044 729 7771, juho.reijula@paijatha.fi  

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille. 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.

