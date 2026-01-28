Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Suonensisäisiä huumeita käyttävien terveysneuvontapiste Jelppi muuttaa

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Vammaispalvelujen toimintamalli rohkaisee puhumaan väkivallasta 14.1.2026 13:00:38 EET | Tiedote

Vammaiseen henkilöön kohdistuvan väkivallan tunnistaminen ei ole aina helppoa, ja haavoittuva asema lisää riskiä joutua hyväksikäytön kohteeksi ja vaikeuttaa avun hakemista. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen vammaispalveluissa alkuvuodesta käyttöön otettu toimintamalli auttaa ammattilaisia havaitsemaan asiakkaiden lähisuhteissaan kokemaa väkivaltaa.