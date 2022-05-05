Arkkitehtiryhmä A6 osaksi Arkkitehtipalvelu Oy:tä

Arkkitehtipalvelu ja Arkkitehtiryhmä A6 pystyvät yhdessä entistä paremmin vastaamaan rakentamisen tulevaan kasvuun ja asiakkaiden tarpeisiin, erityisesti pääkaupunkiseudulla. Vaikka markkinatilanne on edelleen haastava, suunnittelussa on jo nähtävissä kasvua.

”Arvopohjamme kohtaavat, sekä osaamisemme ja asiakkuutemme täydentävät hyvin toisiaan. Arkkitehtiryhmä A6:n kokeneet osaajat tuovat Arkkitehtipalvelulle lisää kapasiteettia vastaamaan erityisesti pääkaupunkiseudun laajoihin ja vaativiin projektikokonaisuuksiin. Vahvan hankekehitysosaamisemme ansiosta pystymme löytämään ratkaisuja, joilla rakennushankkeita saadaan liikkeelle”, kuvaa Arkkitehtipalvelun perustajaosakas Tommi Luukkonen.

Noin 30 vuotta erityisesti pääkaupunkiseudulla toimineella Arkkitehtiryhmä A6:lla on vankka asiakaskunta, joka koostuu ensisijaisesti rakennusliikkeistä, kiinteistösijoittajista ja julkisista yhteisöistä. Yhtiö on tunnettu myös menestyksestään arkkitehtuurikilpailuissa. Kaupan myötä Arkkitehtipalveluun siirtyi yhteensä seitsemän asiantuntijaa, joista kaksi työskentelee kokoaikaisesti ja viisi osa-aikaisesti.

”Markkinatilanteessa, asiakkaidemme tarpeissa ja lainsäädännössä on tapahtumassa merkittäviä muutoksia. Uskomme, että osana suurempaa yritystä pystymme vastaamaan paremmin muutoksiin ja kasvavaan kysyntään”, kertoo Arkkitehtiryhmä A6:n osakas Eero Kairamo.