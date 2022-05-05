Arkkitehtiryhmä A6 osaksi Arkkitehtipalvelu Oy:tä
29.1.2026 13:04:56 EET | Arkkitehtipalvelu Oy | Tiedote
Arkkitehtiryhmä A6:n liiketoiminta on siirtynyt osaksi Arkkitehtipalvelu Oy:n Helsingin toimistoa liiketoimintakaupan myötä. Arkkitehtipalvelulla on Helsingin lisäksi toimistot Tampereella, Turussa, Lahdessa, Jyväskylässä ja Kuopiossa.
Arkkitehtipalvelu ja Arkkitehtiryhmä A6 pystyvät yhdessä entistä paremmin vastaamaan rakentamisen tulevaan kasvuun ja asiakkaiden tarpeisiin, erityisesti pääkaupunkiseudulla. Vaikka markkinatilanne on edelleen haastava, suunnittelussa on jo nähtävissä kasvua.
”Arvopohjamme kohtaavat, sekä osaamisemme ja asiakkuutemme täydentävät hyvin toisiaan. Arkkitehtiryhmä A6:n kokeneet osaajat tuovat Arkkitehtipalvelulle lisää kapasiteettia vastaamaan erityisesti pääkaupunkiseudun laajoihin ja vaativiin projektikokonaisuuksiin. Vahvan hankekehitysosaamisemme ansiosta pystymme löytämään ratkaisuja, joilla rakennushankkeita saadaan liikkeelle”, kuvaa Arkkitehtipalvelun perustajaosakas Tommi Luukkonen.
Noin 30 vuotta erityisesti pääkaupunkiseudulla toimineella Arkkitehtiryhmä A6:lla on vankka asiakaskunta, joka koostuu ensisijaisesti rakennusliikkeistä, kiinteistösijoittajista ja julkisista yhteisöistä. Yhtiö on tunnettu myös menestyksestään arkkitehtuurikilpailuissa. Kaupan myötä Arkkitehtipalveluun siirtyi yhteensä seitsemän asiantuntijaa, joista kaksi työskentelee kokoaikaisesti ja viisi osa-aikaisesti.
”Markkinatilanteessa, asiakkaidemme tarpeissa ja lainsäädännössä on tapahtumassa merkittäviä muutoksia. Uskomme, että osana suurempaa yritystä pystymme vastaamaan paremmin muutoksiin ja kasvavaan kysyntään”, kertoo Arkkitehtiryhmä A6:n osakas Eero Kairamo.
Yhteyshenkilöt
Arkkitehtipalvelu Oy
Tommi Luukkonen, perustajaosakas
040 579 5633
tommi.luukkonen@arkkitehtipalvelu.fi
Arkkitehtiryhmä A6
Eero Kairamo, osakas
050 4616 732
eero.kairamo@arkkitehtipalvelu.fi
Arkkitehtipalvelu Helsinki
Postiosoite: Malminkatu 16, 00100 Helsinki
Käyntiosoite: Malminrinne 3B, 6. krs, 00100 Helsinki
