Ravintola-alan Oscarit on jaettu – yli puolet palkinnoista meni naisille
29.1.2026 20:00:00 EET | PRO-palkinnot | Tiedote
Ravintola-ammattilaisten PRO-palkinnot jaettiin alan Oscareiksi kutsutussa PRO-gaalassa Finlandia-talossa Helsingissä torstaina. Kilpailusarjoja oli 17, ja valtaosa palkinnoista meni naisille. PRO-palkinnot kuuluvat alan arvostetuimpiin tunnustuksiin Suomessa.
Tämän vuoden PRO-palkituista valtaosa oli naisia.
Helsinkiläisen Pompierin ravintolapäällikkö Nadia Salminen Rivero on niitä valovoimaisia osaajia, joista huokuu esikuvallisuus ja hyvä asenne. Yhteistä alalla menestyville naisille on oman ammattitaidon ja koko alan kehittäminen.
Turun ammatti-instituutin lehtori Niina Hannuksela vie Suomi-kuvaa maailmalle valmentamiensa huippuosaajien kanssa. PRO-voittajilla korostuu myös työn merkityksellisyys, kuten Diakonissalaitoksella kahvilatyöntekijänä toimivalla asiakkaistaan aidosti välittävällä Jenni Kolehmaisella.
PRO-tunnustuspalkinnot myöntää horeca-alan ammattimedia Aromi. Vuotuinen PRO-gaala järjestettiin 24. kertaa.
”On hienoa, että ravintola-alan naiset ja heidän huippuluokan työnsä tulee nyt näin voimakkaasti näkyväksi, sillä ala mielletään monesti miesvaltaiseksi. Vaikka tasa-arvokysymyksissä on edelleen jonkin verran tehtävää, viime vuosina on tapahtunut erittäin paljon hyvää kiihtyvällä tahdilla. Positiivinen muutos ja hyvät uutiset on tärkeää tuoda esiin”, Aromin päätoimittaja Outi Tuomivaara sanoo.
Muutosvoima: inhimillinen johtamismalli
Ravintola-alaa ovat vaivanneet vanhentuneet johtamismallit ja tottumukset. Niiden muuttaminen on vaikeaa, mutta ei mahdotonta, osoittaa joukkueenjohtaja Katja Tuomaisen Suomen kokkimaajoukkueeseen lanseeraama uuden ajan johtamismalli, joka nousi vastuullisuussarjan voittajaksi.
Samaan aikaan kun alalla keskustellaan johtamisen ongelmista, Tuomainen on omalla toimintatavallaan osoittanut, että johtajuus voi olla yhtä aikaa inhimillistä ja tuloksellista.
Tuomaisen työ on erinomainen esimerkki siitä, miten sosiaalisen vastuun kantaminen vie pitkälle. Suomi voitti Tuomaisen kanssa historiallisen ensimmäisen kullan kokkiolympialaisissa vuonna 2024.
Viiniasiantuntija Jouko Mykkäselle elämäntyöpalkinto
PRO-elämäntyöpalkinnon sai opettajana uransa tehnyt Jouko Mykkänen.
Elämäntyöpalkinto myönnetään tekijälle, jonka työ on jättänyt pysyvän jäljen alan osaamiseen, arvostukseen ja kulttuuriin. Palkinnon saa ihminen, jonka vaikutus näkyy usein, kun ravintolassa osataan suositella viini oikein – ja vielä niin, että asiakas ymmärtää miksi.
Jouko Mykkänen on sytyttänyt viini-innostuksen kokonaisille sukupolville, sillä hän on opettanut viinin saloja ravintola-ammattilaisille Haaga-Heliassa 30 vuoden ajan. Elämäntyöstä palkitaan ensi kertaa paitsi opettaja, myös salityöskentelyn kasvo.
Mykkäsen työ viinien parissa kouluttajana ja kirjoittajana jatkuu edelleen, vaikka hän jäi päivätyöstään eläkkeelle vuodenvaihteessa.
Lehdistön palkinto nostaa palvelun jalustalle
Lehdistön palkinnon luovutti ruokatoimittaja Teresa Välimäki. Median edustajista koottu lehdistöraati halusi tänä vuonna korostaa palvelua, sydämellisyyttä ja salityötä.
"Haluamme nostaa palvelun sille jalustalle, jolle se kuuluu. Monelle ihmisille palvelukokemus voi olla tärkeämpi kriteeri palata ravintolaan kuin ruoka. Hyvä palvelu voi tehdä semihyvästä ravintolakokemuksesta huipun. Usein hyvä palvelu jättää merkittävimmän muistijäljen, ja siinä Soile Kalliokoski onnistuu toistuvasti", lehdistötuomariston puheenjohtaja Teresa Välimäki toteaa.
Kalliokoski on tehnyt pitkän uran tarjoilijana Amarillossa Rovaniemellä. Hänen valintansa korostaa kokemuksen ja pitkän työuran tärkeyttä sekä ravintola-alan mahdollisuuksia.
"Haluamme korostaa myös sitä, että ala on mitä suurimmassa määrin muuta kuin fine diningia, ja iso osa alan työstä tehdään muualla kuin Helsingissä. On hienoa, että Soile Kalliokoski työskentelee sydän täynnä, edelleen hymyillen Rovaniemellä. Maakunnissa tapahtuu paljon, ja meillä jokaisella on muistoja Amarilloista ja Rossoista!"
Ehdokkaat asetettiin yleisen haun perusteella ja finalisteista voittajat valitsi ravintola-ammattilaisista koostuva raati.
PRO 2026 voittajat
Ammattikeittiön työntekijä
Jouko Nurmi
Asiakaspäällikkö, Antell Aino, Turku
Ammattikeittiön päällikkö
Tytti Saari
Tiimiesihenkilö, Espoonlahden aluekeittiö, Espoo Catering, Espoo
Ammattikeittiön kokki
Minna Heiman
Kokki, Tuotantokeittiö Pata, Pirkanmaan Voimia, Tampere
Ravintolan asiakaspalvelija
Nadia Salminen Rivero
Ravintolapäällikkö, Pompier, Helsinki
Ravintolapäällikkö
Egle Allikivi
Ravintolapäällikkö, Maritori, Helsinki
Ravintolan kokki
Tapani Helin
Kokki, Savoy, Helsinki
Ravintolan keittiöpäällikkö tai -mestari
Miika Keskitalo
Keittiömestari, Ristorante Scolare, Helsinki
Kahvilan työntekijä
Jenni Kolehmainen
Kahvilatyöntekijä, HDL Opisto Alppila, Diakonissalaitos, Sodexo, Helsinki
Baarimestari
An Nguyen
Baarimestari, Skyroom, Clarion Hotel, Helsinki
Hovimestari/sommelier
Otto Rothberg
Sommelier, Wellamo, Helsinki
Opettaja
Niina Hannuksela
Ravintolapalveluiden lehtori, Turun ammatti-instituutti, Turku
Tulokas
Aino Lindroos
Tarjoilija ja hoviharjoittelija, Nokka, Helsinki
Uudistaja
Päivi Roiko
Head of Operations, Finlandia-talo, Helsinki
Yrittäjä
Teemu Knuutila
Hiekkadyyni oy, Kalajoki
Innovaatio
The Importer pop up
Viinitie oy
Vastuullisuus
Kokkimaajoukkueen johtamismalli
Lehdistön palkinto
Soile Kalliokoski
Tarjoilija, Amarillo, Rovaniemi
Ravintolan asiakaspalvelija -sarjan finalisti
Elämäntyöpalkinto
Jouko Mykkänen
Kuvapankki:
Kuvia voittajista ja PRO-gaalasta päivitetään kuvapankkiin: https://siirry.fi/61hQ
Lisätietoa voittajista, finalisteista ja PRO-palkinnoista: https://avecmedia.fi/propalkinnot/
PRO-palkinnoista vastaa horeca-alan ammattimedia Aromi, jota kustantaa Kamua Helsinki oy. Kamua Helsinki kuuluu Mediakonserni Keskisuomalaiseen.
