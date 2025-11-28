Lakiuudistus vahvistaa huoltovarmuutta
29.1.2026 15:28:48 EET | Huoltovarmuuskeskus | Tiedote
Suomen hallitus esittää 30.1. tasavallan presidentille vahvistettavaksi uutta lakia huoltovarmuuden turvaamisesta ja Huoltovarmuuskeskuksesta. Lakiuudistus vahvistaa Huoltovarmuuskeskuksen kykyä turvata yhteiskunnan elintärkeät palvelut muuttuneessa turvallisuusympäristössä yhteistyössä elinkeinoelämän sekä muiden viranomaisten kanssa. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.4.
Uudessa laissa säädetään mm. yhteistyöstä huoltovarmuusasioissa sekä Huoltovarmuuskeskuksesta ja sen tehtävistä, johtamisesta sekä ohjauksesta. Lisäksi laissa on materiaalista varautumista, huoltovarmuuden rahoittamista sekä Huoltovarmuuskeskuksen myöntämiä tukia koskevia säädöksiä.
Uuden lain myötä Huoltovarmuuskeskus muuttuu valtion laitoksesta virastoksi ja huoltovarmuustoimien rahoitusta vahvistetaan.
"Olemme Huoltovarmuuskeskuksessa tehneet jo usean vuoden ajan pitkäjänteistä työtä toimintamme sekä Suomen kansallisen varautumisen kehittämiseksi. Lakiuudistus antaa meille entistäkin paremmat mahdollisuudet jatkaa yhteiskunnan kriisinsietokyvyn vahvistamista heikentyneessä turvallisuusympäristössä," sanoo Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Janne Känkänen.
Elinkeinoelämän rooli keskeinen
Huoltovarmuudella tarkoitetaan yhteiskunnan elintärkeiden palveluiden varmistamista myös vakavissa häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa. Jotta arki voi jatkua myös häiriötilanteissa, pitää esimerkiksi tietoliikenneyhteyksien, energian saatavuuden, logistiikan sekä ruoka- ja vesihuollon olla riittävällä tasolla turvattu.
Suurta osaa näistä palveluista tuottavat yritykset ja suuri osa yhteiskunnan kriittisestä infrastruktuurista on yritysten omistuksessa. Tiivis yhteistyö elinkeinoelämän varautumisen kehittämiseksi on siis jatkossakin huoltovarmuustyön selkäranka, ja tämä on myös uudessa laissa huomioitu.
Kukin ministeriö vastaa varautumisesta omalla toimialallaan ja Huoltovarmuuskeskus huoltovarmuuden suunnittelusta sekä käytännön varautumistoimista häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalle. Lisäksi Huoltovarmuuskeskus koordinoi viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen yhteistyötä huoltovarmuusasioissa sekä edistää huoltovarmuuden kannalta välttämättömän kriittisen infrastruktuurin toimivuuden turvaamista.
Viranomaisasema selkiyttää HVK:n roolia osana Suomen kokonaisturvallisuutta.
Huoltovarmuuden rahoituksen taso vahvistuu
Uusi lainsäädäntö vahvistaa huoltovarmuuden rahoituksen vakautta ja luo näin paremmat edellytykset kehittää toimintaa pitkäjänteisesti.
Jatkossa Huoltovarmuuskeskuksen toiminta rahoitetaan valtion budjetista.
Huoltovarmuuden operatiivinen ja materiaalinen toiminta sen sijaan rahoitetaan jatkossakin valtion talousarvion ulkopuolisesta huoltovarmuusrahastosta.
Huoltovarmuusrahaston tuotto kertyy huoltovarmuusmaksusta, jota tähän asti on kerätty lähinnä fossiilisten polttoaineiden kulutuksesta. Tuotto onkin ollut jo vuosia laskeva fossiilisten polttoaineiden käytön vähentyessä. Jatkossa huoltovarmuusmaksu kytketään tiiviimmin sähkön käyttöön, mikä varmistaa huoltovarmuusrahastolle ennakoitavan ja vakaan tuoton.
Haastattelupyynnöt toimitusjohtajan assistentin kautta: Emmi LaaksonenPuh:0295051017emmi.laaksonen@nesa.fi
Huoltovarmuuskeskus (HVK) on työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalan laitos, jonka tehtävänä on maan huoltovarmuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvä suunnittelu sekä operatiivinen toiminta. Yhteistyössä muiden viranomaisten ja elinkeinoelämän kanssa HVK varmistaa, että yhteiskunnan kriittisten toimintojen jatkuvuus voidaan turvata kriisi- ja häiriötilanteissa.
