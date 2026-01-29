Henrikssonin neuvottelutyö tuotti tulosta: ”Nyt teemme käyttöohjeista digitaalisia!”
– Euroopan parlamentin kanta, jonka olemme nyt laatineet, merkitsee konkreettista parannusta ihmisten arjessa. Kenenkään ei enää tarvitse saada paksua paperinippua kymmenellä eri kielellä ostaessaan yksinkertaisen tuotteen. Sen sijaan oikeat ohjeet löytyvät helposti digitaalisesti – ja paperiversion saa edelleen, jos niin haluaa tai tarvitsee. Tämä on sujuvampaa kuluttajille ja yrityksille sekä myös ympäristöystävällisempää, sanoo Euroopan parlamentin jäsen, Renew Europen varapuheenjohtaja Anna-Maja Henriksson (RKP).
Henriksson on Renew Europe -ryhmän varjoesittelijänä ollut keskeisessä roolissa EU-komission sisämarkkinoiden tuotteiden digitalisointia ja yhteisiä eritelmiä koskevan lainsäädäntöehdotuksen neuvotteluissa. Ehdotukset kuuluvat komission Omnibus IV -pakettiin, joka on komission lippulaiva-aloite yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseksi ja EU:n kilpailukyvyn vahvistamiseksi.
Nyt Euroopan parlamentin sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta (IMCO) on hyväksynyt parlamentin kannan ehdotukseen. Henriksson on tyytyväinen lopputulokseen.
Yksi tärkeimmistä tuloksista on, että tuotteen käyttöohjeiden tulee jatkossa ensisijaisesti olla digitaalisia. Samalla turvataan oikeus saada ohjeet paperimuodossa niille, jotka sitä tarvitsevat.
Lakiehdotus merkitsee myös sitä, että yhteisiä eritelmiä voidaan käyttää silloin, kun eurooppalaiset standardit puuttuvat tai viivästyvät. Tämä tekee sääntelystä ennakoitavampaa ja helpommin sovellettavaa yrityksille, jotka haluavat myydä tuotteitaan Euroopan markkinoilla.
– Meidän on tehtävä sisämarkkinoista sujuvammat käytännössä, ei vain teoriassa. Selkeämmät ja yhtenäisemmät säännöt yhdessä älykkään digitalisaation kanssa helpottavat yritysten toimintaa yli rajojen ja tekevät tuotteiden turvallisesta käytöstä helpompaa ihmisille, Henriksson sanoo.
Kunhan Euroopan parlamentti vahvistaa valiokunnan mandaatin, työ jatkuu kolmikantaneuvotteluilla parlamentin, komission ja ministerineuvoston välillä.
Henriksson on pitkään työskennellyt tarpeettoman byrokratian vähentämiseksi ja EU:n kilpailukyvyn vahvistamiseksi yksinkertaistamalla EU:n sääntelykehikkoa. Euroopan parlamentti hyväksyi hänen kilpailukykyraporttinsa sisämarkkinoiden byrokratian yksinkertaistamisesta ylivoimaisella enemmistöllä syyskuussa 2025.
