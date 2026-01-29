Henrikssonin neuvottelutyö tuotti tulosta: ”Nyt teemme käyttöohjeista digitaalisia!”

– Euroopan parlamentin kanta, jonka olemme nyt laatineet, merkitsee konkreettista parannusta ihmisten arjessa. Kenenkään ei enää tarvitse saada paksua paperinippua kymmenellä eri kielellä ostaessaan yksinkertaisen tuotteen. Sen sijaan oikeat ohjeet löytyvät helposti digitaalisesti – ja paperiversion saa edelleen, jos niin haluaa tai tarvitsee. Tämä on sujuvampaa kuluttajille ja yrityksille sekä myös ympäristöystävällisempää, sanoo Euroopan parlamentin jäsen, Renew Europen varapuheenjohtaja Anna-Maja Henriksson (RKP).